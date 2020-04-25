Samsung Galaxy Note 20 – КАМЕРА РАЗОЧАРУЕТ

Samsung избавится от той самой камеры в Galaxy Note20, Apple заподозрили в намеренном замедлении бюджетного iPhone SE, а все запасы OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro проданы. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

Samsung избавится от той самой камеры в Galaxy Note20

Компания Samsung Electronics сейчас ведёт активную разработку своего следующего флагмана — Galaxy Note20. Информация о нём продолжает накапливаться в сети. По сообщению корейских источников, Samsung рассматривает возможность устранения времяпролетной камеры Time-of-Flight из Galaxy Note20. Изначально планировалось внедрить датчики Time-of-Flight во все линейки смартфонов Samsung, даже не флагманские.

Однако корейский производитель изменил решение. Как оказалось, им почти не пользуются во флагманских моделях. Датчики Time-of-Flight требуются для различных функций дополненной реальности, «портретных» режимов с размытием фона, «живого» фокуса в видео, и тому подобного.

Отмечается, что в результате, Samsung не станет расширять внедрение ToF на средний сегмент и также может отказаться от него в Galaxy Note20. Также сообщается, что в Европе появятся версии Samsung Galaxy Note20 с поддержкой только LTE, несмотря на постепенное внедрение сетей пятого поколения 5G.

Официальный дебют Samsung Galaxy Note20 ожидается во второй половине 2020 года.

Apple заподозрили в намеренном замедлении бюджетного iPhone SE

С выходом нового недорогого iPhone SE второго поколения многие радовались возможности получить производительность на уровне самого дорогого iPhone 11 Pro Max по более чем доступной цене. Однако всё оказалось не так просто. Действительно, для iPhone SE второго поколения Apple обещает такую же платформу A13 Bionic, что и у всей линейки iPhone 11.

Результаты, мягко говоря, разочаровали фанатов iPhone SE. Смартфон не сумел преодолеть рубеж в 500 000 баллов, который превышают все iPhone 2019 года выпуска.

Судя по результатам, производительность CPU и GPU у новинки ближе к iPhone XS и iPhone XS Max, основанных на A12 Bionic. Единственное, что соответствует семейству iPhone 11 по производительности и заметно обгоняет линейку iPhone XS — память, набравшая 77 968 баллов.

Исходя из этого напрашивается закономерный вывод или объяснение — Apple намеренно ограничила производительность платформы iPhone SE, чтобы продлить время автономной работы.

Но даже в таком «ограниченном» виде производительность новинки выше, чем у других смартфонов в той же ценовой категории,

Все запасы OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro проданы, покупатели предпочли самую дорогую версию за 850 долларов

В начале неделю в продажу на территории Китая поступили флагманские смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, при этом всего за несколько минут вся стартовая партия была полностью распродана по предзаказам. Доход от продажи первой партии превысил 14 млн долларов.

Генеральный директор компании Пит Лау официально подтвердил, что все смартфоны линейки OnePlus 8 оказались в дефиците. Позже он добавил, что OnePlus 8 и 8 Pro в настоящее время отсутствуют на всех основных платформах электронной коммерции в Китае, поскольку продажи превзошли ожидания компании. Он отметил, что компания надеется возобновить продажи как можно скорее.

Пит Лау заявил, что все производственные линии партнеров компании работают на полную мощность и сверхурочно. Компания в последнее время постаралась перенести как можно больше зарубежных производственных мощностей в Китай, поэтому в этой стране запасы новых OnePlus 8 и 8 Pro будут появляться в первую очередь.

Также стало известно, что самой популярной моделью у первых покупателей стала старшая версия OnePlus 8 Pro, которая оснащена 12 оперативной и 256 ГБ гигабайт встроенной памяти. Она предлагается по цене около 850 долларов.

OnePlus 8 Pro получил 120-герцевый дисплей диагональю 6,78 дюйма с разрешением 3168 х 1440 пикселей, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 865, основную камеру с датчиками изображения разрешением 48MP, 48, 8 и 5 Мп, а также аккумулятор емкостью 4510 мА·ч с поддержкой быстрой беспроводной 30-ваттной зарядки.

Младшая модель получила экран диагональю 6,55 дюйма разрешением 2400 х 1080 пикселей, камеру с датчиками изображения разрешением 48, 16 и 2 Мп, а также аккумулятор емкостью 4300 мА·ч.

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