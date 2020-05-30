iPhone 12 - ПЛОХИЕ ПРОГНОЗЫ

Прогнозы по iPhone 12 становятся все менее утешительными, фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 с NFC выходит в России, а «бюджетный» iPhone SE второго поколения оказался одним из лучших смартфонов в мире по качеству записи звука. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

Прогнозы по iPhone 12 становятся все менее утешительными

Согласно новому прогнозу инвестиционного банка Cowen, запуск серии iPhone 12 будет отложен как минимум на два месяца и состоится в ноябре, а не в сентябре, как ожидают многие поклонники.

В предыдущих отчетах того же источника утверждалось, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса массовое производств и запуск новых смартфонов отложат на один месяц. В новом отчете также прогнозируется, что во втором квартале будет произведено 35 миллионов новых смартфонов iPhone, то есть на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее появились сведения о том, что младшая версия iPhone 12 с экраном диагональю 5,4 дюйма будет стоить 649 или 699 долларов. 6,1-дюймовый iPhone 12 будет предлагаться по цене от 749 до 799 долларов. iPhone 12 Pro с экраном диагональю 6,1 дюйма обойдется в 999 долларов. А старшая версия iPhone 12 Pro Max, которая оснащена экраном диагональю 6,7 дюйма, будет стоить 1099 долларов.

Cерия смартфонов iPhone 12 будет оснащена новейшим чипом Apple A14 и поддержкой сетей пятого поколения. Смартфоны получат 4-6 ГБ оперативной памяти, не менее 128 ГБ флэш-памяти, обновленные экраны, улучшенные камеры и свежий дизайн.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 с NFC выходит в России

Компания Xiaomi вечером в четверг анонсировала скорое начало продаж в России новой версии фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band, которая оснащена модулем NFC. Начало продаж Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC в России запланировано на 16 июня. Устройство оценили в 3 690 рублей, хотя оригинальная версия без NFC, которая вышла почти год назад, стоила 2 990 рублей.

Стоит отметить, что работать работать NFC будет через сервис Mi Pay, а привязать к браслету можно будет только банковские карты системы MasterCard. Это делается в мобильном приложении Mi Fit, при этом вам не нужен телефон при оплате. На момент выхода обещана интеграция со всеми крупными банками России, список будет опубликован позже.

По характеристикам они почти идентичны, однако есть и неприятные отличия. Емкость аккумулятора Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC уменьшилась со 135 до 125 мА•ч, а время работы без подзарядки снизилось с 20 до 15 дней.

Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC оснащен цветным экраном AMOLED диагональю 0,95 дюйма разрешением 240 х 120 пикселей с защитным закаленным стеклом 2,5D. На экран выводится различная полезная информация, включая пульс, прогноз погоды, курс валют и расписание кинопремьер. Браслет является влагозащищенным.

Он распознаёт 6 типов тренировок: бег, ходьба, езда на велосипеде, беговая дорожка, плавание и тренировка. Есть подсчёт шагов, пройденного расстояния и количества сожжённых калорий.

«Бюджетный» iPhone SE второго поколения оказался одним из лучших смартфонов в мире по качеству записи звука

Специалисты DxOMark ещё не оценили камеру новейшего iPhone SE второго поколения, но зато опубликовали обзор его звуковой подсистемы. С чем связана такая последовательность выпуска тестов, неясно, но имеем, что имеем.

Тем более, что результат оказался очень достойным — 70 баллов. Это всего на 1 балл меньше, чем у iPhone 11 и 11 Pro Max! При почти трёхкратной разнице в цене с последним.

За качество воспроизведения самый доступный современный iPhone получил 69 баллов, а за качество записи — 73 балла. Что интересно, у iPhone 11 и 11 Pro Max соответствующие результаты составляют 72 и 68 баллов. То есть проигрывают звук они всё же чуть лучше, а вот записывают якобы хуже. Но самое занятное обнаруживается, если просмотреть подробно весь список лучших по качеству звука смартфонов в рейтинге источника.

В этом случае можно узнать, что iPhone SE второго поколения — это практически лучший смартфон по качеству записи на рынке! На один балл больше лишь у Honor V30 Pro, который при этом имеет посредственную оценку за качество воспроизведения.

А на этом у нас пока все. Мы выражаем благодарность нашим друзьям с канала Мобильный Придира за эту подборку. Мы просим поддержать развитие Придиры подпиской, колокольчиком и лайком – вам не сложно, а парням приятно. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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