История Android

5 Первый летний выпуск Мобильного придиры будет не таким как всегда. В сегодняшнем обзоре мы немного отойдем от привычных новостей и расскажем вам о истории самой популярной мобильной операционной системы в мире – Android. Кажется, сложно найти человека, который не слышал бы о зеленом роботе – по-настоящему эпохальное событие в мире технологий. Ну и разумеется, чтобы не пропустить новые обзоры, в том числе и видео – не забывайте подписываться на канал Мобильный придира на YouTube и ставить лайки. Итак, вот краткая история операционной системы Android. Android 1.0 Изначально Android был создан компанией Android Inc., которая с 2003 года работала над созданием операционной системы для фотоаппаратов и телефонов. У ее истоков стоял Энди Рубин, которого и считают отцом Android. В 2005 году Google купила Android Inc. за 50 миллионов долларов, а через два года объявила о создании консорциума Open Handset Alliance для создания Android — «первой по-настоящему открытой и всеобъемлющей платформы для мобильных устройств», основанной на ядре Linux. Уже через неделю появились первая версия SDK (набор средств для разработки, позволяющий создавать приложения) и эмулятор Android для ПК. С тех пор 5 ноября принято считать днем рождения Android, хотя первый смартфон на ней вышел позже. Android 1.5 Cupcake Первой версией Android со сладким названием стала версия Android 1.5 Cupcake. Или кекс, если перевести название. К слову, эта традиция называть операционную систему в честь какой-либо сладости продлится вплоть до Android 9 Pie. Релиз этой версии системы состоялся в апреле 2009 года. И здесь были добавлены те вещи, которые сейчас пользователям смартфонов с зеленым роботом кажутся абсолютно банальными и простыми. Например, загрузка видео на YouTube прямиком с вашего смартфона, автоматическая поворот экрана в зависимости от положения вашего смартфона и поддержка сторонних клавиатур. Последнее еще достаточно долгое время оставалось весомым аргументом в пользу выбора Android, а не iOS. Android 1.6 Donut Все в том же 2009 году, но уже осенью, компания Google представила следующую версию своей мобильной операционной системы – Android 1.6 Donut. Для тех кто не знает, Donut – это пончик. Из нововведений: интегрирован интерфейс для работы с фото, видеокамерой и галереей снимков, позволяющий легко переключаться между режимом фото и видео, а в галерее появилась возможность выделять сразу несколько объектов для удаления. Добавлена функция мультиязычного голосового поиска. Основным же стала – поддержка технологии связи CDMA, благодаря чему смартфоны на Android смогли начать завоевывать операторов сотовой связи по всему миру. Одним из первых смартфонов с предустановленным Android 1.6 стал смартфон Dell Streak – огромный по меркам того времени 5-дюймовый смартфон. Некоторые сайты описывали его как смартфон-планшет. И как же забавно смотрится это сейчас, ведь современные флагманы уже давно перевалили за отметку в 6 дюймов. Android 2.0-2.1 Eclair Сразу следует отметить, что развитие Android на первых этапах происходило очень сумбурно. Ведь спустя месяц после релиза Android 1.6, нам представили Android 2.0 с официальным названием Эклер. Эта версия системы стала первой с поддержкой преобразования текста в речь. Также добавили живые обои, поддержку нескольких учетных записей и навигацию в картах Google. Добавили поддержку Bluetooth 2.1, синхронизацию через Microsoft Exchange Server и быстрый доступ к контактам. У камеры появилась поддержка вспышки, цифрового зума и эффектов. Появилась аппаратная поддержка графики. Первым телефоном с Android 2.0 из коробки стал Motorola Droid. Android 2.2 Froyo В мае 2010 года миру показали Android 2.2 Froyo. Название – это сокращение от Frozen Yogurt – замороженный йогурт. В этой версии нам подарили возможность использовать смартфон в качестве точки доступа Wi-Fi, добавили PUSH-уведомления, поддержку Flash и многое другое. Была серьезно повышена производительность системы, а Android стал распознавать простейшие голосовые команды (например, создавать заметки и устанавливать будильники). Именно тогда началась эра смартфонов под брендом Google Nexus, ведь миру представили Nexus One – и да, из коробки, он работал на базе Android 2.1.1. Android 2.3 Gingerbread В сентябре 2010 года была представлена новая версия Android – Android 2.3 с кодовым названием Gingerbread – имбирный пряник. Основное, пожалуй, это обновление интерфейса. Добавилась поддержка NFC, API для разработчиков игр, предоставляющий низкоуровневый доступ к ресурсам системы для создания динамичных приложений. Также появился контроль за расходом питания конкретным приложением. Это была последняя версия системы в, так сказать, старом дизайне. Android 3.0 - 3.2 Honeycomb В феврале 2011 года происходит довольно странная вещь – нам показали Android 3.0 Honeycomb – медовые соты. Идея системы была простая – это отдельная система, которая была предназначена для планшетных компьютеров, которые в то время набирали популярность. И разумеется, Google хотелось составить конкуренцию iPad. Спойлер, у них это не получилось. Помимо прочего, исходный код Android 3.0 не был доступен всем дабы избежать портирования системы на смартфоны. Android 4.0 Ice Cream Sandwich В октябре 2011 года нам показали Android 4.0 Ice Cream Sandwich – сэндвич с мороженым. На ней заканчивается безумная гонка обновлений — новые версии Android с отдельными кодовыми именами начинают выходить не чаще одного раза в год. Теперь и смартфоны могут обходиться без отдельных сенсорных клавиш, используя виртуальные, занимающие часть дисплея. В обновлении Ice Cream Sandwich появились учет мобильного трафика и возможность создавать папки на рабочем столе и перемещать в них иконки приложений, а также изменять размеры виджетов на рабочем столе. Еще появился Android Beam — технология позволяющая быстро передавать файлы между двумя Android-смартфонами, соединяя их через NFC, используя в качестве транспорта Bluetooth-канал. Android 4.1 - 4.3 Jelly Bean Июнь 2012 запомнился нам релизом Android 4.1 Jelly Bean. В этом же году вышла Android 4.2. А в июле 2013 – Android 4.3. И что же их объединяет? Все они вышли под одним кодовым названием. Самым важным обновлением системы стало появление сервиса Google Now, предоставляющего пользователю карточки с данными, которые, по мнению системы, могут быть полезными пользователю. Также Google анонсировало использование технологии Project Butter для получения более плавного пользовательского интерфейса. В этой версии Android появились уведомления Android на экране-шторке, а также возможность использования нескольких учетных записей Google в смартфоне. Android Jelly Bean включал в себя 7 обновлений вплоть до версии 4.3.1. Android 4.4 KitKat В сентябре 2013 года компания Google смекнула, что можно сотрудничать с торговыми брендами – так появилось кодовое название версии Android 4.4 – КитКат. Примечательно, что практически до дня релиза, многие члены команды Google думали, что система получит кодовое название Key Lime Pie. И не смотря на то, что версия не получила какого-либо ощутимого роста, она имела большое преимущество – для работы на смартфонах хватало всего 512 мегабайт оперативной памяти. В результате чего более доступные смартфоны стали поставляться не на старых версиях Android, а на самой актуальной. Первым смартфоном на Android 4.4 стал Google Nexus 5. C этой версией пользователи Android получили возможность активировать голосовой помощник командой «ОК, Google». Android 5.0 - 5.1 Lollipop Осень 2014 года Google решила полностью изменить дизайн системы, представив Android 5.0 с кодовым названием Lollipop – Леденец. Интерфейс получил название Material Design. «Material design» — новая составляющая пользовательского интерфейса, которая основана на простоте, яркости, понятности и функциональности. Также поработали над автономностью – основной проблемой Android того времени, представив Project Volta, благодаря которому операционная система обращается к процессору не одиночными запросами, а пакетами данных, тем самым экономя заряд, в результате чего Nexus 5 смог работать на 1,5 часа дольше. Ну а самое главное – в меню быстрых настроек добавлен фонарик. Из примечательного функция Ambient display при которой при взятии Nexus 6 или Nexus 9 в руки сразу включается дисплей, показывающий важные уведомления.



Android 6.0 Marshmallow Осенью 2015 года стала доступна новая версия Android – 6.0 Marshmallow. В Android открыли возможности бесконтактной оплаты смартфоном с помощью Android Pay. С этого момента NFC и датчик отпечатков пальцев становятся важной частью телефона. Также Google уделила много внимания экономии заряда аккумулятора — именно в этой сфере Android-устройства часто подвергаются критике. Функция Doze работает за счет сенсора движения: когда устройство находится в покое долгое время, активируется "глубокий спящий" режим, активность приложений в фоновом режиме сильно ограничивается, что сохраняет заряд батареи. Google также пообещала пользователям больше контроля над тем, как приложения используют их данные, — запросы на работу с информацией будут отправляться не в момент установки, а непосредственно в ходе использования приложения. Android 7.0 - 7.1 Nougat В 2016 году появилась свежая версия Android 7.0 Нуга. В Android Нуга также появился многооконный режим (на самом деле окна лишь два) и функция «картинка в картинке» (сначала появилась в телевизорах и лишь позже в смартфонах). Добавлена кнопка «Очистить все» (Clear All) в списке запущенных приложений. Фоновое переключение задач: все открытые приложения и выполняемые операции можно быстро вывести на основной экран с помощью кнопки «Обзор». Двойное нажатие открывает предыдущую задачу, а удерживание позволяет выбрать нужную среди всех доступных. Подобная функция успешно используется в Windows с помощью комбинации Alt + Tab. Было еще много всяких мелких нововведений, но все СМИ, конечно же, обсуждали появление в системе более 1500 смайликов, из которых новыми были всего-то 72. Android 8.0 - 8.1 Oreo В 2017 году компания Google опять пошла на коллаборацию с брендом Oreo. Ну и, разумеется, встречаем приложений — если приложение получает уведомление, в правом верхнем углу иконки появится точка, которая исчезнет только после очистки списка уведомлений. Другое нововведение Android 8.0 — автоматическая вставка связей с подходящими по контексту приложениями. Android 9 Pie В марте 2018 года Google представил следующую версию Android – Android 9 Pie. Эта версия запомнилась, в первую очередь тем, что это последнее, так сказать, сладкое название системы. Систему представили как лучшую на рынке операционную систему, которая использует искусственный интеллект для того, чтобы улучшать пользовательский опыт, адаптируясь под конкретных людей, с их привычками и предпочтениями. Android-смартфон с версией 9.0 анализирует поведение пользователя и пытается предугадывать его действия, заодно изменяя рабочее окружение смартфона в зависимости от ситуации. В Android 9.0 используется адаптивное управление батареей и яркостью — система анализирует, какими приложениями чаще всего пользуется владелец телефона, и блокирует работу тех, что используются реже, отдавая приоритет по-настоящему важным из них. Подсветка экрана снижается для экономии энергии аккумулятора, если нет необходимости в максимальной яркости. Функция Цифровое Благополучие, позволяющая вести учет времени работы приложений и пользовательские ограничения для них, новые жесты в интерфейсе, у приложений могут быть кнопки с действиями, предсказывающими намерения пользователя (например, запуск списка воспроизведения при подключении наушников), поддержка внешних камер и до 5 одновременно подключенных Bluetooth-устройств. Android 10 В августе 2019 года миру представили Android 10. Обновление оказалось крайне минорным, однако и тут есть нововведения – нативная поддержка складных смартфонов, новые и улучшенные настройки пользовательского интерфейса со сменными темами, значками и шрифтами, встроенный рекордер экрана. Также система позволяет пользователям контролировать, когда приложения имеют разрешение на просмотр своего местоположения: никогда, только когда приложение используется (работает) или постоянно (в фоновом режиме). Android 11 В феврале 2020 года компания выпустила следующую версию системы, но пока только для разработчиков. Из особенностей нововведения следует отметить поддержку сетей пятого поколения, обновление компонентов системы через Google Play – “Project MainLine”, улучшенная поддержка нейросетей и так далее. В любом случае, это всего лишь версия для разработчиков, а что будет в релизной – узнаем только во второй половине 2020 года. А какая версия Android установлена на вашем смартфоне? Напишите об этом в комментариях. И на сегодня это пока вся история операционной системы Android. В подготовке краткого ее пересказа нам помогали ребята с канала Мобильный Придира. Так что не стесняйтесь ставить им лайки, подписываться на их замечательный канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

