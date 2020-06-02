Xiaomi Mi Band 5 – ДАТА АНОНСА ИЗВЕСТНА!

Стала известна дата анонса Xiaomi Mi Band 5, Samsung Galaxy Watch Active 2 получили официальный статус медицинского устройства, а Sony наконец высказалась о цене PlayStation 5. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”.

Стала известна дата анонса Xiaomi Mi Band

Источники сообщают, что официальный аккаунт Xiaomi Mall WeChat в воскресенье объявил дату анонса долгожданного браслета Mi Band 5. Напомним, недавно были данные о том, что устройство представят в июне или июле.

Итак, если верить данным, анонс состоится уже 11 июня. Никаких новых подробностей о фитнес-трекере больше нет, но мы недавно и так узнали немало. Напомним, Mi Band 5 будет способен отслеживать 11 видов тренировок, он получит функцию определения уровня насыщения кислородом крови, поддержку Alexa и модуль NFC. А вот относительно дизайна ясности нет. Судя по всему, все последние утечки были фейками.

К слову, Mi Band 4 был представлен 11 июня прошлого года, то есть дата анонса новой модели выбрана более чем обосновано.

Samsung Galaxy Watch Active 2 получили официальный статус медицинского устройства

Ежегодно более 16 миллионов человек переносят инсульт. Снизить риск развития проблем с сердцем помогает постоянный контроль электрокардиограммы и кровяного давления. Samsung сообщает, что смарт-часы Galaxy Watch Active 2 теперь официально считаются медицинским прибором, помогая пользователям постоянно держать под контролем состояние здоровья.

Ранее стало известно, что смарт-часы Galaxy Watch Active 2 получили разрешение от Министерства продовольственной безопасности и лекарственных средств Южной Кореи на использование функции отслеживания артериального давления без специальных приборов. Теперь Samsung сообщила, что подобное одобрение было выдано и функции измерения ЭКГ.

Для проведения электрокардиограммы используется специальное приложение Samsung Health Monitor. По словам представителей компании, это позволяет владельцам часов измерять и анализировать сердечный ритм, оперативно выявляя нарушения, связанные с фибрилляцией предсердий. Запись ЭКГ, особенно в сочетании с показателями артериального давления, предоставит информацию о состоянии здоровья пользователя и позволит ему поделиться результатами с врачом для принятия более обоснованных решений и рекомендаций по образу жизни.

Пока сроки доступности приложения Samsung Health Monitor с функцией ЭКГ для российских пользователей не объявлены.

Sony наконец высказалась о цене PlayStation 5

По словам президента и генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, что PlayStation 5 принесет в индустрии нечто совершенно новое, чем можно будет наслаждаться только на этой платформе.

Конечно же, за такие яркие новые впечатления придется заплатить. Джим Райан заявил, что цена PlayStation 5 будет полностью соответствовать возможностям консоли, при этом приставка предложит отличное соотношение цены и качества. Он подтвердил, что дешевой PlayStation 5 не будет, однако консоль точно будет стоить своих денег.

Японский производственный гигант Sony объявил о том, что 4 июня компания проведет мероприятие, посвященное PlayStation 5. Многие ожидают, что на этом мероприятии состоится презентация самой консоли, однако компания не уточнила содержание пресс-конференции. Точно известно, что на ней покажут первые игры для консоли.

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