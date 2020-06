Samsung Galaxy Note 20 Plus – РАСКРЫТЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 04.06.2020 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 60 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Такой будет камера Samsung Galaxy Note20 Plus, новый iPhone SE вылетел из рейтинга удовлетворенности популярного бенчмарка AnTuTu, a Motorola наконец-то создала настоящий камерофон. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”. Такой будет камера Samsung Galaxy Note20+ Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор под ником Ice Universe раздобыл новую информацию о смартфоне Samsung Galaxy Note20+, анонс которого ожидается в августе этого года. Согласно инсайдерской информации, смартфон Samsung Galaxy Note20+ будет оснащен главным датчиком изображения Samsung Bright HM1 разрешением 108 Мп, который был представлен в Samsung Galaxy S20 Ultra. Он снова утверждает, что Samsung отказалась от 100-кратного зума в смартфоне Samsung Galaxy Note20+, который получит 50-кратный зум. Кроме того, времяпролетную камеру заменят на дополнительный лазерный датчик фокусировки, который поможет четко определять фон и границы объекта. В сверхширокоугольной камере ожидается использованием 12-мегапиксельного датчика изображения. Камера будет оснащена системой фазового автофокуса. Перископный модуль получит 13-мегапиксельный датчик. По слухам, Samsung Galaxy Note20 + будет оснащен однокристальной системой Exynos 992, которая производится по нормам 5-нанометрового технологическго процесса. Новый iPhone SE вылетел из рейтинга удовлетворенности популярного бенчмарка AnTuTu Команда бенчмарка AnTuTu регулярно публикует интересный рейтинг — удовлетворённости пользователей и тем, насколько они довольны своими устройствами. Он составляется на основе статистики положительных отзывов владельцев. Майский рейтинг для мобильных устройств Apple показал неожиданные результаты. Новый iPhone SE выбыл из этого рейтинга. В прошлом месяце он появился в рейтинге на восьмом месте. А в мае — упал на 20 место, покинув Топ-10. Его результат составил лишь 85,98%. AnTuTu отмечает, что в современных условиях мало кому может понравиться небольшой экран и огромные рамки по не самой низкой для смартфона цене. Лидером же остаётся оригинальный iPhone SE, выпущенный в 2016 году, с результатом 97,86%. По сравнению с апрелем он потерял лишь 0,01%. На втором месте находится 10,5-дюймовый iPad Pro 2 с 97,47%, на третьем — пятилетний iPhone 6S Plus с 97,22%. Затем идут iPad Air 2, iPhone 6s , iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPad mini 5 и iPad 6. Motorola наконец-то создала настоящий камерофон Модель Edge+ выступила на уровне Google Pixel 4 и Samsung Galaxy S10+. Смартфоны Motorola никогда не славились своими камерами. В лучшем случае результаты были весьма неплохи, однако даже флагманы производителя никогда не входили в число настоящих камерофонов. Однако в последнее время на рынке появилось множество отличных датчиков изображения, которые попросту «трудно испортить». И первый за два года флагман Motorola, заодно ставший первым смартфоном компании со 108-мегапиксельной камерой, судя по данным DxOMark, можно смело записывать в число отличных камерофонов. Конечно, лучшим Motorola Edge+ не стал и даже не вошёл в десятку лидеров, однако он набрал 113 баллов, а это уровень Samsung Galaxy S10+, Honor 20 Pro, OnePlus 7T Pro и Google Pixel 4, то есть смартфонов с отличными камерами. Если рассматривать результат подробнее, то за качество фото смартфон получил 119 баллов, что также примерно сопоставимо с результатами перечисленных выше аппаратов. Качество видео эксперты источника оценили в 101 балл, и это тоже очень хороший результат. К примеру, iPhone 11 Pro Max набирает лишь на 1 балл больше. И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

Star Labs Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom Мы в Instagram: https://www.instagram.com/mobilecavil/ Отзывы о статье «Samsung Galaxy Note 20 Plus – РАСКРЫТЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ» Admin Отзывов о статье «Samsung Galaxy Note 20 Plus – РАСКРЫТЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ» пока нет, можете добавить... Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв