Samsung Galaxy Note 20 Plus – РАСКРЫТЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано04.06.2020
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Такой будет камера Samsung Galaxy Note20 Plus, новый iPhone SE вылетел из рейтинга удовлетворенности популярного бенчмарка AnTuTu, a Motorola наконец-то создала настоящий камерофон. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”.

Такой будет камера Samsung Galaxy Note20+

Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор под ником Ice Universe раздобыл новую информацию о смартфоне Samsung Galaxy Note20+, анонс которого ожидается в августе этого года.

Согласно инсайдерской информации, смартфон Samsung Galaxy Note20+ будет оснащен главным датчиком изображения Samsung Bright HM1 разрешением 108 Мп, который был представлен в Samsung Galaxy S20 Ultra.

Стали известны подробности о камере Samsung Galaxy Note20+

Он снова утверждает, что Samsung отказалась от 100-кратного зума в смартфоне Samsung Galaxy Note20+, который получит 50-кратный зум. Кроме того, времяпролетную камеру заменят на дополнительный лазерный датчик фокусировки, который поможет четко определять фон и границы объекта.

В сверхширокоугольной камере ожидается использованием 12-мегапиксельного датчика изображения. Камера будет оснащена системой фазового автофокуса. Перископный модуль получит 13-мегапиксельный датчик.

По слухам, Samsung Galaxy Note20 + будет оснащен однокристальной системой Exynos 992, которая производится по нормам 5-нанометрового технологическго процесса.

Новый iPhone SE вылетел из рейтинга удовлетворенности популярного бенчмарка AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu регулярно публикует интересный рейтинг — удовлетворённости пользователей и тем, насколько они довольны своими устройствами. Он составляется на основе статистики положительных отзывов владельцев. Майский рейтинг для мобильных устройств Apple показал неожиданные результаты.

Новый iPhone SE вылетел из важного рейтинга AnTuTu

Новый iPhone SE выбыл из этого рейтинга. В прошлом месяце он появился в рейтинге на восьмом месте. А в мае — упал на 20 место, покинув Топ-10. Его результат составил лишь 85,98%. AnTuTu отмечает, что в современных условиях мало кому  может понравиться небольшой экран и огромные рамки по не самой низкой для смартфона цене.

Лидером же остаётся оригинальный iPhone SE, выпущенный в 2016 году, с результатом 97,86%. По сравнению с апрелем он потерял лишь 0,01%. На втором месте находится 10,5-дюймовый iPad Pro 2 с 97,47%, на третьем — пятилетний iPhone 6S Plus с 97,22%. Затем идут iPad Air 2, iPhone 6s , iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPad mini 5 и iPad 6.

Motorola наконец-то создала настоящий камерофон

Модель Edge+ выступила на уровне Google Pixel 4 и Samsung Galaxy S10+.

Смартфоны Motorola никогда не славились своими камерами. В лучшем случае результаты были весьма неплохи, однако даже флагманы производителя никогда не входили в число настоящих камерофонов.

Однако в последнее время на рынке появилось множество отличных датчиков изображения, которые попросту «трудно испортить». И первый за два года флагман Motorola, заодно ставший первым смартфоном компании со 108-мегапиксельной камерой, судя по данным DxOMark, можно смело записывать в число отличных камерофонов.

Motorola Edge+ ворвался в когорту смартфонов с камерой высокого качества

Конечно, лучшим Motorola Edge+ не стал и даже не вошёл в десятку лидеров, однако он набрал 113 баллов, а это уровень Samsung Galaxy S10+, Honor 20 Pro, OnePlus 7T Pro и Google Pixel 4, то есть смартфонов с отличными камерами.

Если рассматривать результат подробнее, то за качество фото смартфон получил 119 баллов, что также примерно сопоставимо с результатами перечисленных выше аппаратов.

Качество видео эксперты источника оценили в 101 балл, и это тоже очень хороший результат. К примеру, iPhone 11 Pro Max набирает лишь на 1 балл больше.

И это все новости на этот час. Подборку специально для сайта SoftPortal.com подготовил канал Мобильный Придира. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах:

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Samsung Galaxy Note 20 Plus – РАСКРЫТЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ
 
 