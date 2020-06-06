Realme Watch – Дешевые Apple Watch

Тест DxOMark дал ответ смог ли OnePlus 8 Pro стать лучшим камерофоном на рынке, новенькие Realme Watch оказались настоящим хитом, а Motorola Razr 2 станет не только мощнее, но и больше. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых интересных новостей технологий, которую нам помогает делать канал “Мобильный Придира”. А чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостях из мира технологий – не забудьте подписаться на этот замечательный канал и нажать колокольчик. Поехали!

Смог ли OnePlus 8 Pro стать лучшим камерофоном на рынке?

Как и было обещано, специалисты DxOMark опубликовали обзор камеры смартфона OnePlus 8 Pro. Чуда не случилось — новинка не стала лучшим камерофоном на рынке. Однако результат всё равно очень высок.

Итак, смартфон получил 119 «общих» баллов, что ставит его на одну ступень с Samsung Galaxy S20+, iPhone 11 Pro Max и Huawei Mate 30 Pro. На данный момент в рейтинге источника OnePlus 8 Pro занимает десятое место.

Если говорить подробнее, то за качество фото новинка получила 126 баллов. Это примерно соответствует результатам перечисленных выше аппаратов, не считая Mate 30 Pro — у него результат повыше.

За качество видео оценка составила 103 балла, и это на уровне всех упомянутых конкурентов, и даже Galaxy S20 Ultra получил на балл меньше. Собственно, по качеству видеосъёмки, если судить по оценке DxOMark, новинка OnePlus уступает лишь нескольким моделям, да и то разница составляет лишь 1-2 балла.

Кроме того, стоит сравнить новый флагман компании со старым. OnePlus 7T Pro ранее получил 114 общих баллов, 122 балла за фото и 96 — за видео. То есть в целом результаты выросли незначительно.

Новенькие Realme Watch оказались настоящим хитом

Компания Realme похвасталась успехами своих первых умных часов — Realme Watch. Они поступили в продажу в Индии сегодня утром. Как оказалось, первая партия Realme Watch была распродана, буквально, за пару минут. Всего было продано «более 15 000» таких часов.

Realme Watch представляют собой недорогую модель, их даже прозвали «Apple Watch для экономных» за сходство с часами Apple. Цена составляет 53 доллара.

Часы получили экран квадратной формы диагональю 1,4 дюйма разрешением 320 х 320 пикселей. Плотность пикселей составляет 323 пикселя на дюйм. Справа на корпусе находится физическая кнопка управления. Realme Watch могут отслеживать частоту сердечных сокращений в режиме 24/7, а также определять уровень насыщения кислородом крови.

Они смогут определять 14 видов физических упражнений, связь со смартфоном осуществляется через модуль Bluetooth 5.0. Realme Watch могут отображать дату, время, прогноз погоды, уведомления приложений, информацию о звонках и сообщениях. При помощи часов можно управлять музыкальным плеером, а также спускать затвор камеры.

Часы являются защищенными от пыли и влаги (IP68), для них будут доступны более 100 тем, которые позволяет персонализировать устройство. Кроме того, будут доступны сменные ремешки по цене 6,5 долларов.

В Европе Realme Watch поступят в продажу 22 июня по цене 54,99 евро.

Motorola Razr 2 станет не только мощнее, но и больше.

На днях в Сети появилась информация о том, что смартфон Motorola Razr 2 получит намного более производительную платформу, чем текущая модель. Место Snapdragon 710 займёт Snapdragon 765, который заодно обеспечит поддержку 5G.

Теперь же аналитик DSCC заявил, что новинка ещё и подрастёт. Если текущий аппарат оснащён экраном диагональю 6,2 дюйма, то Razr 2 получит панель диагональю 6,7 дюйма. То есть по этому параметру смартфон станет вровень с Samsung Galaxy Z Flip.

Внешний экран Motorola Razr 2 также вырастет, но точных данных на этот счёт у источника нет. Текущая модель оснащена дополнительным дисплеем диагональю 2,7 дюйма.

Что касается сроков выхода, представитель Lenovo недавно заявлял, что ожидает появление смартфона в сентябре. Примерно тогда же Samsung выпустит и Galaxy Z Flip 2.

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