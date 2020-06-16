Google Pixel 4a – по стопам iPhone 12

Фанаты доступных смартфонов Google расстроятся, Huawei неожиданно обошла Samsung и стала лидером рынка смартфонов, а также на фотографиях показаны четыре модели новых смартфонов iPhone 12. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”. А чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостей из мира технологий, не забудьте подписаться на этот замечательный канал и нажать колокольчик

Фанаты доступных смартфонов Google расстроятся. Pixel 4a перенесли на конец октября

Со смартфоном Pixel 4a явно происходит что-то странное. Аппарат уже давно должен был быть представлен, но Google уже несколько раз перенесла презентацию. Согласно последним данным, анонс намечен на 13 июля, при этом ранее говорилось, что в продаже смартфон может появиться лишь в августе.

А теперь появилась ещё более впечатляющая информация. Всё тот же инсайдер Джон Проссер утверждает, что анонс пока не перенесли, а вот в продаже аппарат может появиться лишь 22 октября!

Если точнее, инсайдер говорит, что старт продаж чёрной версии намечен на эту дату, при этом ранее он говорил, что чёрная версия выйдет первой и случится это 6 августа. Можно было бы подумать, что раньше чёрной появится синяя, однако Проссер утверждает, что её вообще отменили. В итоге Pixel 4a вообще могут представить вместе с Pixel 5 — возможно, именно с этим связана задержка. А ещё можно предположить, что Pixel 4a и вовсе могут переименовать в Pixel 5a, и тогда одновременный анонс будет вполне логичным.

Странно во всём этом лишь одно. Учитывая свежие данные, в 2019 году смартфоны Pixel весьма неплохо продавались, и явно далеко не в последнюю очередь благодаря наличию в ассортименте недорогих моделей Pixel 3a и 3a XL. Учитывая это, не очень понятно, почему Google тянет с анонсом нового недорого аппарата.

Что касается надёжности источника, Проссер уже не раз доказывал, что верить ему можно. К примеру, в день анонса нового MacBook Pro 13 за несколько часов до этого он написал, что именно сегодня стоит ждать новинку.

Huawei неожиданно обошла Samsung и стала лидером рынка смартфонов

Компания Huawei всё сильнее ощущает на себе давление санкций со стороны США. Мы уже видели существенное снижение продаж на ряде рынков из-за отсутствия на современных смартфонах Huawei и Honor сервисов Google. Кроме того, пока неясно, как компания будет выходить из ситуации разрыва отношение с TSMC.

Однако, если верить новым данным, несмотря на всё это Huawei умудряется не просто продолжать удерживать свои позиции, но и порой «нападать» на конкурентов. Ссылаясь на данные Counterpoint Research, источник утверждает, что в апреле текущего года Huawei впервые смогла обойти Samsung и стать лидером рынка смартфонов! Доля компании в апреле составляла 19%, тогда как у Samsung показатель был равен 17%. А в комментариях напишите, каким смартфоном пользуетесь вы.

Предположительно, такая ситуация сложилась сразу по нескольким причинам. Во-первых, чем выше давление на Huawei со стороны США, тем активнее компанию поддерживают покупатели на родном рынке. Во-вторых, пандемия COVID-19 в апреле, вероятно, сильнее сказалась именно на продажах Samsung. При этом в Китае, где позиции Huawei максимально сильны, а продажи Samsung минимальны, экономика уже какое-то время выходит из кризиса.

Фотографии моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro

В Twitter опубликовали фотографии, на которых показаны модели смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro, напечатанные на 3D-принтере по имеющимся чертежам. Подобные модели часто используются производителями аксессуаров для разработки чехлов под новые смартфоны.

На фотографиях показаны четыре модели новых смартфонов iPhone 12. По слухам, серия смартфонов iPhone 12 будет оснащена новейшим чипом Apple A14 и поддержкой сетей пятого поколения. Смартфоны получат 4-6 ГБ оперативной памяти, не менее 128 ГБ флэш-памяти, обновленные экраны, улучшенные камеры и свежий дизайн.

Ранее появились сведения о том, что младшая версия iPhone 12 с экраном диагональю 5,4 дюйма будет стоить 649 или 699 долларов. 6,1-дюймовый iPhone 12 будет предлагаться по цене от 749 до 799 долларов. iPhone 12 Pro с экраном диагональю 6,1 дюйма обойдется в 999 долларов. А старшая версия iPhone 12 Pro Max, которая оснащена экраном диагональю 6,7 дюйма, будет стоить 1099 долларов.

Также были опубликовали фотографии, на которых показана трехмерная модель iPhone 12 в какой-то CAD-программе.

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