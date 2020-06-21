Galaxy Note 20 Ultra – УНИКАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Samsung Galaxy Note20 Ultra может стать смартфоном с самыми тонкими рамками, взрыв наушника AirPods в ухе пользователя, а Huawei Mate 40 Pro может не выйти в срок из-за санкций США. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”. А чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостей из мира технологий, не забудьте подписаться на этот интереснейший канал.

Samsung Galaxy Note20 Ultra может стать смартфоном с самыми тонкими рамками

До сегодняшнего дня считалось, что линейка Samsung Galaxy Note20 будет состоять из двух моделей: Note20 и Note20+. Однако известный инсайдер Ice Universe сегодня рассказал об отличиях модели Note20 Ultra от Note10+, а это значит, что, согласно его данным, Note20 Ultra всё же выйдет.

Итак, каким же будет этот аппарат? Инсайдер утверждает, что в сравнении с предшественником рамки с обеих сторон от экрана будут уменьшены на 0,29 мм, сверху и снизу — суммарно на 0,4 мм, диаметр отверстия для фронтальной камеры уменьшится на 1 мм, а толщина корпуса станет меньше на 0,3 мм.

Также инсайдер отмечает, что дисплей Galaxy Note20 Ultra будет изогнут так же, как у Galaxy Note10+, то есть достаточно сильно относительно Galaxy S20 Ultra.

В остальном инсайдер приписывает смартфону процессор Snapdragon 865+, 120-герцевый дисплей с возможностью работы в режиме 120 Гц при полном разрешении, новое перо S-Pen с новыми функциями, а также новые функции камеры.

Наушник AirPods взорвался в ухе пользователя во время разговора

Как сообщают различные источники, наушник AirPods взорвался в ухе пользователя из Китая, когда он говорил по телефону.

Инцидент произошел 19 мая. Пострадал 23-летний житель города Чжэнчжоу, он получил ожоги правого уха. В течение двух дней владелец наушников лечился противовоспалительными препаратами, однако даже после терапии он жалуется на проблемы со слухом. Врачи также обнаружили следы кровотечений в ухе.

В китайской социальной сети Weibo стало известно, что молодой человек купил гарнитуру в одном из магазинов-партнеров Apple. Набор бракованных наушников был отправлен в Apple, чтобы она выяснила причины инцидента.

Также сообщается, что пострадавший получил компенсацию в соответствии с местным законодательством.

Huawei Mate 40 Pro может не выйти в срок из-за санкций США

О многочисленных санкциях США относительно Huawei мы уже знаем. Но суть в том, что они продолжают действовать на компанию, приводя всё к новым последствиям.

Одно из них — возможный перенос выхода смартфонов линейки Mate 40. Эти аппараты должны были бы выйти этой осенью — спустя год после предшественников. Однако источники утверждают, что Huawei сказала своим партнёрам отложить производство новых флагманов.

Пока подробностей мало, но говорится, что старт массового производства может быть перенесён на срок до двух месяцев. Причина заключается в том, что Huawei всё ещё решает проблемы в цепочке поставок, обусловленные новыми ограничениями со стороны США.

При этом старт продаж линейки Mate 40 не обязательно будет отложен либо же может быть отложен буквально на неделю или две. Впрочем, это так же могут быть и два месяца.

Apple может переименовать iPhone уже в понедельник

Компания Apple должна сделать ряд громких заявлений на конференции Apple WWDC 2020, которая запланирована на 22 июня. Одним из них может оказаться решение отказаться от знаменитого бренда iPhone в пользу Apple iPhone. Информацией поделился главный редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, который сам скептически относится к этому и к слухам о переименовании iOS в iPhone OS. Напомним, вчера известный инсайдер Джон Проссер сообщил, что Apple переименует фирменную мобильную операционную систему.

Несмотря на то, что в название компании Apple иногда используется перед моделью смартфонов iPhone в обзорах и новостных заметках, рыночным названием смартфонов компании является просто iPhone. Даже если Apple решит изменить официальное название своих смартфонов, то большинство пользователей во всем мире, по привычке, продолжат называть телефоны просто iPhone.

Во время конференции Apple WWDC 2020, мы ожидаем получить информацию о предстоящих обновлениях программного обеспечения Apple. Речь идет об iPadOS 14, новых версиях WatchOS и macOS. Также ожидается большая презентация iOS 14 или, если слухи подтвердятся, iPhoneOS 14.

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