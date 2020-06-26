Лучший бюджетный смартфон 2020 года!
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано26.06.2020
Источник https://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Представлен лучший бюджетный смартфон 2020 года, наушники AirPods Pro получили таинственное обновление, а Acer (Эйсер) представила ударопрочные ноутбуки по цене от $259. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”. А чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостей из мира технологий, не забудьте подписаться на этот интереснейший канал.

Представлен лучший бюджетный смартфон 2020 года

Вице-президент Xiaomi (СЯОМИ (Не Ксяоми) Лю Вейбинг оставил на своей страничке в социальной сети Weibo (Вэйбо) сообщение о том, что смартфон Redmi 9 (Рэдми девять) стал доступен для предварительного заказа на территории Китая. Напомним, ранее устройство было представлено в Европе, однако китайская версия получила больше памяти и новые цвета.

Версия Redmi 9 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти стоит всего 113 долларов. Версия с 4 и 128 ГБ памяти обойдется в 141 доллар. А старшая версия с 6 и 128 ГБ предлагается за 169 долларов.

Redmi 9 - основной претендет на звание лучшего бюджетника 2020 года

Компания утверждает, что этот телефон устанавливает новый стандарт для смартфонов начального уровня 2020 года. Для этого у него есть:

  • квадрокамера
  • однокристальная система MediaTek Helio G80
  • экран разрешением FullHD
  • двухдиапазонный Wi-Fi
  • аккумулятор емкостью 5020 мА•ч с поддержкой 18-ваттной зарядки
  • новейшая оболочка MIUI 12
  • режим Game Turbo 2.0

Также в оснащение вошли разъем USB-C, инфро-краскрасный-порт, сканер отпечатков пальцев, распознавание лиц, FM-радио без наушников, нанопокрытие для защиты от брызг.

Наушники AirPods Pro получили таинственное обновление

В понедельник в ходе онлайн-трансляции WWDC компания Apple объявила о нескольких новых функциях AirPods Pro. Речь идет о плавном переключение между источниками звука, при условии, что речь идет об устройствах Apple и поддержке объемного звучания Spatial Audio.

Беспроводные наушники AirPods Pro начали получать загадочное обновление прошивки

Вчера же компания начала распространять обновление для AirPods Pro, которое меняет номер их прошивки с версии 2D15 на версию 2D27. Интересно то, что Apple не публикует список изменений для своих обновлений AirPods, поэтому пока что точно неизвестно, идет ли речь об анонсированных в понедельник функциях.

Обновление на AirPods устанавливаются автоматически, когда наушники подключены к устройству, которое работает под управлением операционной системы iOS. Запустить обновление вручную нельзя. Наиболее действенный способ получить обновление для наушников — поместить их в футляр, подключить к нему зарядный кабель, подключить наушники к iPhone или iPad, а затем подождать. Если обновление доступно, то оно должно установиться через некоторое время.

Acer представила ударопрочные ноутбуки по цене от $259

Компания Acer анонсировала новый хромбук, который получил название Chromebook Spin 713, который является частью программы Intel Project Athena. Устройство получило прочный алюминиевый корпус, который выдержит нагрузку до 60 кг и падение с высоты 120 см.

Шарнир поддерживает вращение на 360 градусов, а весит устройство 1,36 кг. Acer Chromebook Spin 713 оснащен новейшими процессорами Intel 10-го поколения, он получил до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ. Дисплей имеет диагональ 13,5 дюйма и разрешение 2256 на 1504 пикселей. Экран защищен стеклом Gorilla Glass.

Представлена линейка хромбуков Acer Spin с очень привлекательными ценниками

Ноутбук получил два разъема USB-C, HDMI, USB и слотом для карт памяти microSD. Устройство поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Что касается времени автономной работы, компания заявляет, что ноутбук будет работать до 10 часов без подзарядки.

Компания также анонсировала Chromebook Acer Spin 311, оснащенный 11,6-дюймовым дисплеем и предназначенный для простых пользователей и студентов. Он построен на базе однокристальной системы MediaTek. Экран защищен стеклом Gorilla Glass. Ноутбук работает до 14 часов без подзарядки. Остальные характеристики пока не опубликованы.

Chromebook Spin 713 стоит от 629 долларов, а цена Chromebook Spin 311 начинается с 259 долларов.

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