Samsung Galaxy Note 20 – ЛУЧШЕ ЧЕМ ОЖИДАЛИ

Главную проблему Samsung Galaxy Note 20 исправили до анонса, но осталась еще одна, Huawei Mate 40 разочарует своим экраном, а ключевые характеристики Redmi K40 раскрыты известным инсайдером. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”. А чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостей из мира технологий, не забудьте подписаться на этот интереснейший канал.

Главную проблему Samsung Galaxy Note20 исправили до анонса, но осталась еще одна

Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится достоверной эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, в частности об устройствах Samsung, опубликовал свежие новости о линейке Samsung Galaxy Note20.

По его словам, компания Samsung уже сейчас, когда до выхода смартфона остается около двух месяцев, решила проблему с фокусировкой, от которой страдали смартфоны Galaxy S20 (особенно модель Galaxy S20 Ultra). То есть пользователи из коробки получат смартфон с корректно работающей камерой и им не придется ждать недели и месяцы, пока инженеры выпустят соответствующее обновление.

Что касается возможности использовать частоту обновления изображения 120 Гц при максимальном разрешении экрана, то инсайдер не рекомендует рассчитывать на такую возможность. По его словам, пока что прогноз на эту тему не очень оптимистичный.

Huawei Mate 40 разочарует своим экраном

Несмотря на все сложности, обусловленные санкциями США, Huawei не отступает от цели представить флагманские смартфоны линейки Mate 40 в начале осени. Работа над флагманами кипит, новые подробности просачиваются в Сеть. На этот раз стало кое-что известно об экране Mate 40.

Как пишет инсайдер в Twitter, компания будет использовать в Mate 40 экран «со странным разрешением» и кадровой частотой 90 Гц. Под странным разрешением, судя по всему, следует понимать разрешение 2640 на 1200 пикселей – как в P40.

Ответ на вопрос, почему компания не решилась на использование матрицы с кадровой частотой 120 Гц, лежит в плоскости автономности – такие экраны потребляют больше энергии. Но в то же время уже едва ли не все флагманы перешли на экраны с кадровой частотой 120 Гц, а Huawei все медлит. И это может разочаровать пользователей.

Ключевые характеристики Redmi K40 раскрыты известным инсайдером

Redmi K30 был представлен полгода назад, а в феврале этого года вышла его международная версия под видом Poco X2(Поко Икс Два). Вместе с тем в сети уже начали появляться слухи о его наследнике: известный китайский инсайдер рассказал о ключевых технических характеристиках будущего смартфона.

По информации авторитетного китайского инсайдера, Redmi K40 получит LCD(Эл Си Ди)-дисплей с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч. По этим параметрам новая модель идентична предшествующей. Источник также уверяет, что в качестве процессора в смартфоне будет установлен Dimensity 1000+ (Димэнсити Тысяча Плюс) — флагманский чипсет MediaTek(МедиаТэк). Для сравнения, в Redmi K30 в зависимости от версии стоит Snapdragon 730G или Snapdragon 765G.

В комментариях к посту один из пользователей спросил у инсайдера, будет ли в Redmi K40 отверстие в дисплее под одинарную или двойную фронтальную камеру. Тот ответил, что нет. Возможно, производитель вновь вернётся к выдвижной фронтальной камере, как было в Redmi K20.

Согласно другим слухам, Redmi K40 получит 64-мегапиксельную основную камеру, как в Redmi K30, и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Сроки презентации Redmi K40 пока не раскрываются.

Уважаемый инсайдер назвал цену консоли PlayStation 5 и аксессуаров для неё

Инсайдер PSErebus из Twitter стал известен своими прогнозами насчёт консоли Sony PlayStation 5 — некоторые из них уже подтвердились. Теперь источник назвал цены PS5 и аксессуаров для неё. С учётом всего, на информацию стоит обратить внимание.

Согласно данным PSErebus — который, кстати, не так давно переименовался в IronManPS5 — ценники консоли PlayStation 5 и дополнительных аксессуаров для неё будут выглядеть следующим образом:

базовая PlayStation 5 — $499;

PS5 Digital Edition (без оптического привода) — $399;

геймпад DualSense — $60;

зарядная станция на два геймпада — $30;

подставка для консоли — $25;

пульт дистанционного управления — $30;

гарнитура Sony Pulse 3D — $159;

веб-камера — $60.

Сама компания обещала раскрыть цену PS5 уже скоро. Тогда-то и можно будет убедиться в достоверности данных.

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