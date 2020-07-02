iPhone 12 – ПОКАЗАН НА ВИДЕО!

iPhone 12 «засветился» на видео, новый Poco M2 Pro показали на первом официальном изображении, а новейший смартфон OnePlus Nord можно купить в Европе еще до анонса. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”. А чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостей из мира технологий, не забудьте подписаться на этот интереснейший канал.

iPhone 12 «засветился» на видео

Четыре смартфона серии iPhone 12 «засветились» на видео. Информацию о еще не вышедших в свет девайсах опубликовал YouTube-канал iupdate.

Автор канала заявил, что получил реалистичные макеты новых флагманов Apple, по которым можно оценить особенности дизайна серии. По его словам, младшая модель iPhone 12 будет иметь 5,4-дюймовый экран, 12 Pro выйдет в двух версиях с 6,1-дюймовым дисплеем. Старшая модель линейки iPhone 12 Pro Max получит переднюю панель с 6,7-дюймовой диагональю.

Автор обратил внимание, что все четыре устройства будут иметь дизайн, схожий с iPhone 4 и iPad Pro. Например, передняя и задняя панели и боковые рамки попавших на видео аппаратов будут более плоскими, чем в актуальном поколении. Также он обратил внимание на то, что все новые смартфоны получат OLED-экран и поддержку работы в сетях пятого поколения.

Отмечается также, что корпус 5,4-дюймового iPhone будет фактически меньше корпуса iPhone SE 2, хотя последний имеет дисплей с меньшей диагональю. Это связано с тем, что iPhone 12 получит безрамочный дизайн, отличающийся от внешнего вида SE отсутствием горизонтальных рамок и кнопки Домой.

Также, ранее предполагалось, что американский технический гигант отгрузит 30-40 миллионов смартфонов iPhone 12 в этом году. Теперь же прогноз был урезан вдвое, до 15-20 миллионов единиц к 2020 году. Конкретная причина для столь радикального снижения прогноза по поставкам iPhone 12 не называется. Частично виновата пандемия коронавируса, которая подкосила мировую экономику и снизила покупательскую способность пользователей.

Новый Poco M2 Pro показали на первом официальном изображении

После нескольких тизеров бренд Poco официально анонсировал выпуск нового смартфона. Это будет модель Poco M2 Pro, презентация которой состоится уже на следующей неделе, 7 июля. Вместе с тем было показано и изображение самого устройства.

На официальном тизере показали схематическое изображение смартфона, который сильно напоминает глобальную версию Redmi Note 9 Pro. Пока не ясно, будет ли это точная копия, как было с Poco X2 (он же Redmi K30) и Poco F2 Pro (он же Redmi K30 Pro), или же какие-то различия между моделями всё же предусмотрены.

Есть информация, что Poco M2 Pro получит IPS-экран с повышенной частотой обновления и сканер отпечатков пальцев в кнопке включения Также Poco говорит о быстрой зарядке, но не раскрывает мощность. Скорее всего, она будет выше привычных 18-20 Вт, иначе вряд ли тогда на этом акцентировали внимание. На это указывают непосредственно тизеры от производителя.

Новейший смартфон OnePlus Nord можно купить в Европе еще до анонса

Компания OnePlus сообщила о начале приема ограниченного количества предварительных заказов на смартфон OnePlus Nord, который пока что официально не был анонсирован. Кампанию по предзаказам пройдет в три этапа, первый стартовал в Европе вчера утром.

8 и 15 июля пройдут еще два этапа приема предварительных заказов. Количество смартфонов в первых двух стадиях не указано, но оно будет ограниченным. Только 15 июля компания будет принимать предзаказы в течение 24 часов.

Те, кто делает предварительный заказ смартфона, должны будут внести предоплату в размере 25 долларов. Оформившие предварительный заказ и первые покупатели смартфона получат OnePlus Nord в эксклюзивной упаковке.

Кампания по приему предзаказов стартует в Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипре, Чехии, Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Греции, Хорватии, Венгрии, Ирландии, Италии, Литве, Люксембурге и Латвии. Также в списке Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Великобритания.

Во вторник компания мельком показала OnePlus Nord. Лицевая часть демонстрирует стандартный дизайн с овальным вырезом под фронтальную камеру, а вот расположение модулей основной камеры кажется немного странным.

Ожидается, что OnePlus Nord получит 6,55-дюймовый экран Super AMOLED и будет поддерживать частоту обновления изображения 90 Гц. Он будет оснащен мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

Генеральный директор OnePlus Пит Лау заявил, что это первый за последние несколько лет смартфон компании, который будет предлагаться по цене менее 500 долларов.

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