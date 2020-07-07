Galaxy Note 20 – НАЗВАНА ДАТА ВЫХОДА

Стала известна дата выхода и старта продаж смартфонов Samsung Galaxy Note 20, названы цены игр для PlayStation 5, а макет 5,4-дюймового iPhone 12 сравнили с оригинальным iPhone SE и iPhone 7. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”. А чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостей из мира технологий, не забудьте подписаться на этот полезный канал.

Следующая «галактика» Samsung появится 5 августа

Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится достоверной эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, оставил на своей страничке в социальной сети Twitter короткое, но значимое для фанатов Samsung сообщение следующего содержания: «August 5, TheNextGalaxy».

Но это будет анонс. Когда же можно будет купить новинки? Если верить источнику, аппараты линейки Galaxy Note 20 поступят на прилавки 21 августа. Правда, в этом случае речь идёт о южнокорейском рынке, так что пока неясно, когда смартфоны появятся на международном. Но, учитывая значимость линейки, разница если и будет, то минимальная.

Инсайдер подтверждает, что следующее мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, на котором состоится презентация сразу нескольких очень интересных устройств, запланирована на 5 августа этого года. Ожидается, что звездами мероприятия станут линейка планшетофонов Samsung Galaxy Note 20, гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold 2, новая версия раскладушки Samsung Galaxy Z Flip с поддержкой 5G, а также планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и S7+. Что касается умных часов Samsung Galaxy Watch 3, то их могут представить раньше, уже 22 июля. Часы уже появились на официальном сайте Samsung.

Что интересно, несмотря на тот факт, что до анонса остался лишь месяц, мы всё ещё достоверно не знаем многого о грядущей линейке, потому что свежие слухи противоречат ранним. К примеру, ранее считалось, что моделей будет три — Note 20, Note 20+ и Note20 Ultra — затем стали говорить, что последняя не выйдет, а теперь источники утверждают, что будет Note 20 и Note 20 Ultra.

Зато мы точно может быть уверенными в том, как будет выглядеть старшая модель, потому что её изображения в Сеть слила сама Samsung.

Игры для PlayStation 5 по 75 евро. Предзаказы уже стартовали

Предположительно, цена PlayStation 5 составит 499 евро. Версия без оптического привода может стоить 399 евро, хотя официального подтверждения пока не было. По поводу цен на игры уже было много намеков от официальных лиц, что в связи с увеличением затрат на разработку вырастут и цены на игры.

Ранее сообщалось, что игры могут подорожать с 60 до 70 долларов, но только на масштабные проекты. Теперь же голландский онлайновый магазин Bol.com завел на своем сайте странички приема предварительных заказов на новые игры. Установленная цена каждой игры составляет 75 евро.

То есть до этого предполагалось, что подорожание составит около 17%, а теперь речь идет о 25-процентном увеличении цен. В любом случае до официального объявления ценовой политики Sony к этой информации стоит относиться как к слухам.

Макет 5,4-дюймового iPhone 12 сравнили с оригинальным iPhone SE и iPhone 7

До презентации смартфонов iPhone нового поколения осталось ещё несколько месяцев. Однако уже начали появляться макеты iPhone 12, выполненные на базе просочившихся в интернет схем. В частности, был изготовлен макет 5,4-дюймовой версии смартфона, размеры которого затем сравнили с устройствами iPhone SE и iPhone 7. Сравнение провёл один из участников форума MacRumors с ником iZac, который купил макет грядущего смартфона.

Вероятно, Apple будет позиционировать 5,4-дюймовый iPhone 12 в качестве замены устройствам iPhone SE и iPhone 7. Он ориентирован на пользователей, которые ищут смартфон с современным дизайном и небольшими размерами. iZac отмечает, что такой макет такого аппарата легко удерживать, и работать с ним одной рукой достаточно комфортно. Благодаря квадратному профилю и плоским поверхностям смартфон удобно держать в руке. Что касается размеров, 5,4-дюймовый iPhone 12 немного больше по сравнению с оригинальным iPhone SE и в то же время имеет более компактный профиль по сравнению с iPhone 7.

Следует отметить, что макет смартфона изготовлен на базе утечек схем и рендеров. Нельзя исключать, что фактические размеры устройства будут отличаться на несколько миллиметров.

Как ожидается, в этом году Apple выпустит сразу четыре варианта iPhone 12. Помимо 5,4-дюймового iPhone, Apple предложит пользователям 6,1-дюймовый iPhone 12, а также две версии iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым дисплеями. Предполагается, что все четыре новинки получат OLED дисплеи и поддержку связи 5G. Слухи также утверждают, что в этом году Apple откажется от комплектного зарядного устройства.

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