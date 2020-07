Galaxy Note 20 – НА ЖИВОМ ВИДЕО! Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 10.07.2020 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 42 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 Первая демонстрация нового флагмана Samsung Galaxy Note 20 Ultra с различными тонкостями на видео, названа ключевая характеристика игрового смартфона ASUS ROG Phone 3, а ноутбуки Apple могут подешеветь с переходом на собственные процессоры. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”. А чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостей из мира технологий, не забудьте подписаться на этот интереснейший канал. Первая демонстрация нового флагмана Samsung Galaxy Note 20 Ultra с различными тонкостями На YouTube-канале Jimmy is Promo опубликовали первый видеоролик, в котором нам показывают грядущий флагманский планшетофон Samsung Galaxy Note 20 Ultra в работе. Этот же информатор первым опубликовал первые реальные фотографии смартфона, теперь же нам показывают устройство в работе. В настройках указано, что этот смартфон имеет модельный номер SM-N986U, а также работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной графической оболочкой One UI 2.5. Также в ролике сравнивается Samsung Galaxy Note 20 Ultra с предшественником, теперь мы точно знаем, что производитель решил изменить расположение стилуса и громкоговорителя, однако сам стилус S Pen по габаритам остался точно таким же, как и в предыдущем поколении. Электронное перо может выступать в роли указки, при помощи которой вы можете перемещать курсор по экрана на расстоянии. Для этого необходимо зажать кнопку на стилусе. Задняя панель подверглась существенной доработке в области камеры, родственность между моделями практически не прослеживается. Выступ камеры стал еще больше, а нижняя и верхняя панели нового смартфона стали плоскими. Источник добавляет, что в линейке будет две модели: Samsung Galaxy Note 20 и Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Какой-то третьей модели нет. Компания официально сообщила о том, что следующее мероприятие Samsung пройдет 5 августа в 17:00 по московскому времени, а также опубликовала первый тизер. Названа ключевая характеристика игрового смартфона ASUS ROG Phone 3 Многочисленные слухи о дате анонса флагманского игрового смартфона ASUS ROG Phone 3 получили, наконец, официальное подтверждение. На сайте производителя появился таймер обратного отсчёта до начала презентации, а инсайдеры уже раскрыли ключевую характеристику будущей новинки, случайно засветившуюся в Twitter-блоге бренда. Судя по короткой анимации, ненадолго появившейся в Twitter-блоге ASUS, новый ROG Phone 3 будет построен на базе флагманского процессора Snapdragon 865 Plus и может оказаться первым коммерческим устройством, получившим «заряженный» чип. Стоит отметить, что вскоре после публикации запись, сохранившаяся в сети благодаря инсайдерам, была удалена: причины «зачистки» представители компании не сообщают. Особенностью Plus-версии процессора станет более высокая тактовая частота сравнительно с базовой моделью: 3,09 ГГц против 2,84 ГГц у Snapdragon 865. Производитель также объявил дату презентации грядущего флагмана: мероприятие состоится 22 июля 2020 года. Отслеживать время до начала события можно на специальной промо-странице, посвященной устройству. Согласно предыдущим утечкам, аппарат получит до 16 ГБ оперативной памяти в разных модификациях, а также накопитель стандарта UFS 3.0. Цена ASUS ROG Phone 3 по-прежнему не объявлена. Ноутбуки Apple могут подешеветь с переходом на собственные процессоры В Cети появились интересные подробности о перспективном процессоре для компьютеров Mac — его Apple разрабатывает самостоятельно в сотрудничестве с TSMC. По данным издания Taiwan Economic Daily, на которое ссылается китайский источник, однокристальная система будет производиться по техпроцессу 5 нм, а ее стоимость не превысит $100. И вот цена, надо сказать, радует. Для сравнения, стоимость Core i5 используемого в Apple MacBook Air 13 2019 года, — $281-393 в зависимости от объема партии. Так что на одном только процессоре достигается экономия в размере $150-250. Конечно, далеко не факт, что MacBook с переходом на собственный процессор сразу же столько скинут в рознице, но подешеветь они очень даже могут. По данным Taiwan Economic Daily, массовое производство первого процессора Apple для MacBook стартует в первой половине следующего года, а готовые решения на принципиально новой платформе появятся во второй половине. Помимо снижения цены и повышения производительности, новые MacBook смогут похвастать и повышением автономности — 5-нанометровый процессор на платформе Arm явно будет меньше потреблять энергии, чем 10-нанометровый на архитектуре x86. А на этом у нас пока все. Мы выражаем благодарность нашим друзьям с канала Мобильный Придира за эту подборку. Ставьте им лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

