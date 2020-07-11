Samsung Galaxy Note 21 – НЕВЕРОЯТНЫЙ СМАРТФОН

Первые изображения Samsung Galaxy 21 и Galaxy Note 21 с подэкранными камерами, инсайдэр продемонстрировал упаковку iPhone 12 с «урезанной» комплектацией, а характеристики OnePlus Nord рассекречены в преддверии презентации. С вами наша постоянная рубрика самых интересных новостей технологий, подготовленная совместно с каналом “Мобильный Придира”. А чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостей из мира технологий, не забудьте подписаться на этот отличный канал.

Первые изображения Samsung Galaxy 21 и Galaxy Note 21 с подэкранными камерами

Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится достоверной эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, опубликовал очень интересные рендеры грядущих смартфонов компании Samsung.

Опираясь на имеющиеся сведения о грядущем смартфоне Samsung Galaxy Note 20 Ultra, который недавно показали вживую в видеоролике, инсайдер создал качественные рендеры смартфона. Он утверждает, что хотя они не являются официальными, изображения максимально приближены к реальности. В этом мы должны убедиться сразу же после появления официальных рендеров.

Рендеры показывают, что смартфон получил уменьшенные рамки со всех сторон изогнутого по бокам дисплея, а также отверстие под фронтальную камеру, которое расположено в центральной верхней части экрана.

Еще больший интерес вызвали рендеры флагманских смартфонов Samsung, которые должны выйти в следующем году. Предположительно, они будут называться Samsung Galaxy 21 и Samsung Galaxy Note 21.

Предположительно, в следующем году Samsung и другие производители начнут выпуск смартфонов со спрятанной под поверхностью экрана фронтальной камерой. Напомним дисплеи с подэкранными камерами для Huawei и Xiaomi уже вошли в стадию массового производства.

Ice Universe неоднократно первым предоставлял достоверные сведения о грядущих смартфонах Samsung. Он спрогнозировал анонс датчика изображения Samsung, который был представлен через несколько дней после этого. Кроме того, именно Ice Universe был человеком, который первым употребил к сильно изогнутым по бокам дисплеям новых смартфонов название «экраны-водопады», как у Vivo Nex 3. Также он предсказал появление на рынке Xiaomi Mi Mix Alpha (СЯОМИ Ми Микс Альфа) с опоясывающим экраном.

Инсайдэр продемонстрировал упаковку iPhone 12 с «урезанной» комплектацией

На днях в сети появилось изображение упаковки от будущего iPhone 12. Судя по нему, комплектация смартфона Apple будет заметно отличаться от предыдущих моделей. На фоне всех слухов авторитетный инсайдер Макс Вейнбах и автор YouTube-канала EverythingApplePro создали реалистичный рендер нового iPhone и его упаковки.

Представленное изображение демонстрирует iPhone 12 с обновлённым дизайном и более компактную упаковку. Под верхней крышкой находится смартфон, а сразу под ним расположены зарядный кабель с разъёмом Lightning и конверт с различной документацией.

Согласно многочисленным утечкам, Apple уберёт из комплекта поставки фирменные наушники и зарядное устройство. Предполагается, что таким образом компания намерена сократить количество электронных отходов. Кроме того, это позволит снизить стоимость смартфонов.

По слухам, осенью Apple представит сразу четыре новых смартфона: компактный 5,4-дюймовый iPhone 12, более крупную версию с 6,1-дюймовым экраном, iPhone 12 Pro с такой же диагональю и огромный 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Есть информация, что цена самого маленького iPhone 12 будет стартовать с $549.

Характеристики OnePlus Nord рассекречены в преддверии презентации

До презентации OnePlus Nord остаётся всё меньше времени, а между тем практически каждый день появляются новые подробности о смартфоне. Авторитетный инсайдер Эван Бласс следом за рендерами устройства опубликовал множество изображений официальных чехлов и, что более важно, подробные характеристики гаджета.

По словам инсайдера, представленное изображение было получено из тестовой презентации OnePlus, которую компания намерена провести в режиме дополненной реальности. Для большей скрытности вместо самого OnePlus Nord на снимке изображен другой смартфон, но вот технические характеристики должны быть точными.

Вот предполагаемые технические характеристики OnePlus Nord:

6,44 дюйма AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1080 точек и частотой 90 Гц

чипсет Snapdragon 765G

оперативная память 8/12 Гб

встроенный накопитель на 128/256 Гб

основная камера 48 Мп (Sony IMX586, f/1.75, OIS + EIS) + широкоугольная на 8 Мп (угол обзора 119°) + 5-мегапиксельный датчик глубины + макрообъектив на 2 Мп

сдвоенная фронтальная камера - 32 Мп (Sony IMX616, f/2.45) и 8 Мп (угол обзора 119°)

аккумулятор на 4115 мАч с быстрой зарядкой мощностью до 30 Вт

поддерживается связь 5G SA/NSA, Wi-Fi 2x2 MIMO, Bluetooth 5.1 и NFC

сканер отпечатков пальцев встроен в экран, есть функция распознавания лиц

будут доступны света синий мрамор, серый оникс и серый пепел.

Ещё одно изображение демонстрирует разные варианты официальных чехлов для OnePlus Nord. Некоторые из них напоминают таковые для моделей серии OnePlus 8, но наиболее интересный — крайний справа, созданный в коллаборации с известным техноблогером Заком Нильсоном с YouTube-канала JerryRigEverything.

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