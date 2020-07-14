Google Pixel 4a – ПОДТВЕРЖДЕН ОФИЦИАЛЬНО

Google случайно показала Pixel 4A, 200-долларовый iPhone будет невероятно быстрым, а Samsung Galaxy Note 20 Ultra засветился на сайте интернет-магазина. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”. А чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостей из мира технологий, не забудьте подписаться на этот интереснейший канал.

Google случайно показала Pixel 4A. Теперь анонс неизбежен

Пользователи уже несколько месяцев ждут и всё не дождутся анонса недорогого смартфона Pixel 4A. И вот, компания Google «показала» долгожданную новинку в своём онлайн-магазине Google Store.

Судя по всему, официальные изображения Pixel 4A были опубликованы в канадском Google Store раньше времени. Тем не менее, это можно рассматривать как знак скорого и неизбежного анонса.

На скриншоте видно, что на экране смартфона отображается дата 12 мая, это дата ежегодной конференции для разработчиков. Судя по всему именно в этот день Google планировала показать новинку, но из-за пандемии коронавируса была вынуждена отменить анонс.

Как мы видим, смартфон имеет чёрную матовую заднюю панель, голубую кнопку включения и большой блок камеры, в котором расположен только один модуль камеры.

Ожидается, что вслед за Pixel 4A компания Google выпустит до конца 2020 года флагманскую модель Pixel 5.

200-долларовый iPhone будет невероятно быстрым

На выходных появились слухи о том, что компания Apple работает над невероятно дешевым смартфоном iPhone, который может выйти на рынок по цене от 200 до 300 долларов. Учитывая, что стартовая цена очень популярного компактного смартфона iPhone SE 2020 составляет 399 долларов, новая модель фактически обречена на успех. Кроме того, она позволит Apple отвоевать у китайских конкурентов значительную часть рынка.

Ранее предполагалось, что смартфон не получит современную платформы, однако, согласно новой информации, сердцем новинки выступит однокристальная система Apple A13 Bionic, которая используется в iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone SE 2020. Если слухи в итоге подтвердятся, то это будет самый быстрый мобильный телефон в своей ценовой категории.

Ранее появились сведения о том, что смартфон iPhone SE 2 Plus может быть выпущен в течение года. Он получит полноэкранный дизайн с боковым сканером отпечатков пальцев и однокристальную систему Apple A13 Bionic. А его экран будет иметь диагональ 5,5 дюйма.

Также ходят слухи о модели iPhone SE 3, которая тоже может выйти в течение года после релиза iPhone SE 2020, но не будет поддерживать сети пятого поколения, чтобы удержать цену на невысоком уровне.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra засветился на сайте интернет-магазина

Задолго до анонса смартфон Samsung Galaxy Note20 неоднократно становился объектом внимания инсайдеров, уже раскрывших дизайн и предполагаемые спецификации его старшей версии с приставкой Ultra. Теперь же новинка появилась и на сайте одного из вьетнамских онлайн-ретейлеров, опубликовавшего розничную цену всех модификаций устройства.

По данным источника, базовая версия Samsung Galaxy Note20 поступит в розницу по цене $1000 в пересчёте с местной валюты. LTE-модификация Galaxy Note 20 Ultra будет стоить $1121, а модель с поддержкой 5G обойдётся покупателям в $1300.

Согласно описанию на странице товара, старший представитель линейки обзаведётся 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением 3200x1440 пикселей, процессором Exynos 992 и основной камерой с датчиками на 108, 13 и 12 Мп, а также 40-мегапиксельным селфи-модулем. За автономность новинки будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч. Что касается расцветки, то Ultra-версия будет представлена в зелёном, бронзовом и сером корпусах.

Компания Samsung утечку не прокомментировала. Презентация новых флагманов бренда запланирована на 5 августа текущего года.

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