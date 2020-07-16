OnePlus Nord – Полностью раскрыт дизайн

OnePlus Nord и OnePlus Buds впервые показаны вживую, Huawei нанесла мощный удар по Google и Apple, а смарт-часы realme Watch приехали в Россию. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”. А чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостей из мира технологий, не забудьте подписаться на этот интереснейший канал.

OnePlus Nord и OnePlus Buds впервые показаны вживую

Сразу же после появления официальных подробностей о новых беспроводных наушниках OnePlus Buds известный техноблогер Маркус Браунли опубликовал эксклюзивное интервью с сооснователем OnePlus. В ходе ролика впервые вживую были показаны как новые наушники компании, так и ожидаемый смартфон OnePlus Nord.

Большая часть видео посвящена стоимости производства смартфонов. В ходе беседы Карл Пей рассказал, что установить NFC стоит около 4 долларов, а вот добиться защиты от воды по стандарту IP68 получится примерно за $15. По словам представителя OnePlus, получения сертификата IP заключается не только в том, чтобы установить в корпус специальные прокладки, предотвращающие попадание внутрь воды. На самом деле этот процесс куда сложнее и требует приобретения специальных приборов для проведения тестов, поиска соответствующих специалистов и дополнительного времени на все необходимые испытания.

Самое интересное, что в течение всего интервью Карл Пей находился в новых наушниках OnePlus Buds.

Как видно на представленном кадре, Buds действительно напоминают Apple AirPods. Наушники выполнены в синем цвете, но предполагается, что будут доступны и другие варианты.

Под конец видео Карл Пей показал несколько прототипов ожидаемого смартфона OnePlus Nord, а затем и вовсе рассекретил финальный вариант дизайна. Как и предполагалось, у него будет плоский экран с отверстием в углу под двойную фронтальную камеру, а сзади вертикально разместится блок квадрокамеры. До этого уже были раскрыты технические характеристики устройства.

Презентация OnePlus Nord и Buds состоится через неделю, 21 июля.

Huawei нанесла мощный удар по Google и Apple

Компания Huawei выступила с громким заявлением, которое наверняка привлечь к ее фирменному магазину приложений AppGallery большое количество независимых разработчиков.

В течение первого года после размещения разработчики приложений будут получать 100% выручки от продаж через AppGallery и не будут платить комиссию Huawei. Это касается любых приложений, кроме игр. На фоне разговоров о монополии Apple и Google это довольно интересный и перспективный шаг со стороны Huawei. Ведь Apple и Google получают 30% со всех продаж в своих онлайновых магазинах.

Huawei подтвердила, что пошла на это для поддержки стартапов и indie-разработчиков, а также, чтобы простимулировать рынок информационных технологий. В течение второго года после размещения создатели образовательных приложений будут получать 90% выручки, а разработчики остальных приложений будут получать 85% выручки.

Разработчики игр и в первый и во второй годы будут получать 85% выручки.

Смарт-часы realme Watch приехали в Россию

Помимо смартфона realme X3 SuperZoom компания привезла в Россию свои первые умные часы — realme Watch. Новинка получила цветной сенсорный дисплей с возможностью настройки циферблатов и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Помимо оповещений о входящих сообщениях и звонках, часы умеют в режиме реального времени измерять частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови.

realme Watch оснащены 1,4-дюймовым цветным сенсорным дисплеем с разрешением 320х320 пикселей и пиковой яркостью 380 нит. Для настройки внешнего вида аксессуара предусмотрено 12 предустановленных циферблатов и ещё более сотни доступны для установки после обновления ПО. Универсальный дизайн позволяет носить часы на работе, в тренажёрном зале и просто на прогулках.

В realme Watch используется оптический датчик сердечного ритма, работающий в режиме 24/7. Часы предупреждают пользователя, если его пульс слишком высокий или низкий в течение долгого времени. Они также поддерживают 14 спортивных режимов, умеют измерять уровень насыщения крови кислородом, считать количество пройденных шагов и сообщают, когда нужно размяться или выпить воды. Кроме того, часы поддерживают функцию мониторинга сна и получили встроенные упражнения для медитации.

Поддержка фирменного приложения realme Link позволяет превратить часы из аксессуара для отслеживания физической активности в менеджер устройств: очистителей воздуха, прикроватных ламп или наушников. С его помощью также можно управлять воспроизведением музыки или камерой на смартфоне.

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