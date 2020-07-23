iPhone 12 – КУДА ЕЩЕ ХУЖЕ?

Apple «урежет» дисплеи всей линейки iPhone 12, изображения Samsung Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3 и Galaxy Buds Live утекли до анонса, а владельцы Google Pixel 4 XL столкнулись с очередной проблемой. С вами наша постоянная рубрика самых интересных новостей технологий, подготовленная совместно с каналом “Мобильный Придира”. А чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостей из мира технологий, не забудьте подписаться на этот отличный канал.

Apple «урежет» дисплеи всей линейки iPhone 12

Задолго до презентации iPhone 12 о новых флагманах Apple было известно практически всё — от стоимости до предполагаемой комплектации. Но согласно последнему отчёту инсайдеров, на отсутствии блока питания отличия новинок от предшественников не закончатся. В сети засветилось неофициальное изображение, демонстрирующее предполагаемый дизайн дисплейных модулей грядущих устройств — судя по утечке, плоскими окажутся не только грани их корпуса.

Согласно публикации Twitter-блога Apple Lab, все версии iPhone 12 получат «на 100% плоские экраны». По данным источника, при создании аппаратов Apple откажется от 2.5D-стекла — их дизайн будет напоминать планшеты iPad Pro (2020). Боковые грани аппаратов, изготовленные из алюминия, также будут плоскими.

Ожидается, что возврат к фирменному дизайну iPhone 4 улучшит пользовательский опыт — за счёт отсутствия закруглений аппараты не будут выскальзывать из руки. Кроме того, переход к плоским экранам предположительно снизит цену смартфонов. Представители Apple инсайдерскую публикацию не прокомментировали — финальный дизайн новинок компания покажет уже этой осенью.

Изображения Samsung Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3 и Galaxy Buds Live утекли до анонса

В китайской социальной сети Weibo распространились рендеры новых мобильных устройств компании Samsung, которые должны быть представлены на мероприятии Samsung 5 августа.

На рендерах показаны смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold 2, планшетофон Galaxy Note 20 Ultra со стилусом S Pen, следующие умные часы линейки Galaxy Watch и полностью беспроводные наушники Galaxy Buds Live.

Наибольший интерес вызывает рендер Samsung Galaxy Z Fold 2, так как все предыдущие устройства мы видели раньше на больших качественных рендерах. Если это действительно официальное изображение, то Samsung Galaxy Z Fold 2 будет действительно очень сильно отличаться от оригинального смартфона.

Его основной экран лишится большого выреза для фронтальной камеры, внешний вспомогательный дисплей значительно увеличится в размерах, также поменяется блок основной камеры, который будет выполнен в том же ключе, что и у Galaxy Note 20 Ultra.

Владельцы Google Pixel 4 XL столкнулись с очередной проблемой

Первые покупатели поступившего в продажу в конце октября прошлого года смартфона Google Pixel 4 XL практически сразу столкнулись с неприятным багом, связанным с частотой обновления дисплея. Но если этот недочёт компания сумела решить посредством выпуска программного патча, то новая проблема, настигшая владельцев «гуглофонов» носит аппаратный характер.

На страницах Reddit и официальном форуме Google стали появляться жалобы от пользователей, который делятся фотографиями Google Pixel 4 XL с характерной поломкой — задняя панель смартфона с течением времени начинает отслаиваться от устройства.

По заверению одного из владельцев Pixel 4 XL, за последние десять месяцев он четыре раза сдавал свой гаджет в ремонт по гарантии. Причина обращения каждый раз была одна и та же — отклеивание задней крышки от корпуса гаджета. По мнению управляющего сервисной мастерской, такая поломка связана с неисправным зарядным портом, по вине которого происходит постепенное вздутие аккумулятора — он, в свою очередь, выдавливает злополучный элемент корпуса наружу.

Google не прокомментировала возникшую ситуацию. По словам столкнувшихся с указанной проблемой пользователей, случай пока признаётся гарантийным. Стоит отметить, что в России устройство официально не представлено — в случае возникновения поломки владельцы аппарата вынуждены будут ремонтировать его за свой счёт.

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