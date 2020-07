iPhone 12 Pro, New iPad 2020 и Apple Watch 6 – ДАТА АНОНСА Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 30.07.2020 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 26 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 Новые iPhone, iPad и Apple Watch представят 8 сентября, новые iPad Pro и MacBook — 27 октября, Samsung Galaxy Note 20 Ultra впервые предстал в новом образе, а изрядно задержавшийся Google Pixel 4a представят 3 августа. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”. А чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостей из мира технологий, не забудьте подписаться на этот интереснейший канал. Новые iPhone, iPad и Apple Watch представят 8 сентября, новые iPad Pro и MacBook — 27 октября За последние несколько месяцев появилась первая информация, которая должна порадовать поклонников iPhone и другой продукции компании Apple. Эта информация не является официальной, однако источник утверждает, что она уже была подтверждена анонимным сотрудником компании Apple. Речь идет о датах презентации новых аппаратных новинок. Итак, если эта информация подтвердится, то Apple представит линейку смартфонов iPhone 12 на мероприятии, которое пройдет 8 сентября этого года. Также в ходе пресс-конференции будут представлены новые планшеты iPad, умные часы Apple Watch и беспроводная зарядка Apple AirPower, которая все же должна добраться до прилавков магазинов. Кроме того, источник сообщил, что еще одна большая конференция Apple запланирована на 27 октября. На ней будут представлены новые планшеты iPad Pro, новые MacBook и 13-дюймовый MacBook Pro на процессорах Apple Silicon. Мероприятия будут проходить в ходе онлайновых презентаций. Еще раз добавим, что эта информация не является официальным, однако она вызывает интерес, поскольку до этого многие источники говорили о переносе даты анонса iPhone 12 на октябрь. Samsung Galaxy Note 20 Ultra впервые предстал в новом образе Мы уже видели Samsung Galaxy Note 20 Ultra в цветах Mystic Bronze и Mystic Black, а также Mystic Green. Однако белоснежный Samsung Galaxy Note 20 Ultra засветился в Сети впервые. Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит дисплей Super AMOLED Infinity-O диагональю 6,9 дюйма разрешением 3200 х 1440 пикселей с кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+. Частота кадров будет меняться динамически в зависимости от интенсивности от запущенных приложений, заряда аккумулятора и других параметров. Защиту дисплея и встроенного в него сканера отпечатков пальцев обеспечит закаленное стекло Gorilla Glass 7 – впервые в отрасли. Само собой, Galaxy Note 20 получил фирменное перо S Pen – в нем используется интерфейс Bluetooth. Программная платформа новинки – Android 10 с интерфейсом One UI. Процессор Exynos 990, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ постоянной памяти. Для расширения предусмотрен слот для карт microSD. В основной камере ожидается использование трех датчиков изображения разрешением 108, 12 и 12 Мп, цифровой зум будет 50-кратным. В числе прочих характеристик модели – двухдиапазонный приемник GPS, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, порт USB 3.2 Type-C, стереофонические громкоговорители, аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной зарядки, а также обратной беспроводной зарядки. Имеется защита в соответствии со степенью IP68. Презентация новинки ожидается на мероприятии Galaxy Unpacked, которое пройдет 5 августа. Изрядно задержавшийся Google Pixel 4a представят 3 августа Две недели назад в канадском онлайн-магазине Google Store ненадолго появилось изображение среднебюджетного камерофона Pixel 4a, который все никак не выйдет на рынок. Если верить свежей публикации источника, Pixel 4a официально представят 3 августа. Первоначально Google планировала анонсировать Pixel 4a в рамках выставка Google I/O 2020 , но само мероприятие было отменено из-за пандемии, а анонса смартфона так и не последовало. Теперь же известный сетевой информатор Джон Проссер, который часто первым сообщает достоверные сведения о новинках мобильной индустрии, утверждает, что анонс Pixel 4a состоится 3 августа. Якобы дата на 100% верная, вот только, как резонно подмечает источник, после стольких переносов, коммерческий успех Pixel 4a находится под очень большим вопросом. В прошлом году Pixel 3а на старте продаж предлагался по цене $399 за базовую версию, тогда как на распродажах его можно было купить со скидкой в $100. Ранее были слухи, что Google может снизить цену до $349 для конкуренции с iPhone SE и прочими моделями. Новый iPhone SE может вновь получить Touch ID Twitter-инсайдер Omegaleaks опубликовал информацию о планах Apple представить в следующем году смартфон, который вновь получит сканер отпечатков пальцев Touch ID. При этом, если верить источнику, интегрирован он будет в клавишу питания. По данным отраслевого аналитика Мин-Чи Куо, именно такие изменения могут коснуться модели iPhone SE 2 Plus, которая будет позиционироваться как бюджетная в линейке фирменной продукции вендора из Купертино. Указывается, что новинка получит 6,1-дюймовый дисплей и процессор Apple A13. Точные сроки анонса и прочие характеристики аппарата неизвестны. А на этом у нас пока все. Мы выражаем благодарность нашим друзьям с канала Мобильный Придира за эту подборку. Ставьте им лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

