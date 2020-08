История iPhone Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 04.08.2020 Источник https://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 54 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 Какой название смартфонов известно всем – от мала до велика? Правильно, сегодня мы поговорим о истории смартфонов iPhone. Сейчас для компании Apple это один из самых главных и ключевых продуктов. Сегодня попробуем разобраться почему, что и зачем. Данный экскурс в недавнюю историю для нас подготовил YouTube-канал Мобильный придира. А чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостей из мира технологий, не забудьте подписаться на этот замечательный канал. iPhone 2G Разработка iPhone началась еще в 2005 году под руководством главы компании Стива Джобса и дизайнера Джонатана Айва. Аппарат первого поколения был представлен 9 января 2007 года на выставке Macworld в Сан-Франциско, а продажи в США стартовали 29 июня 2007 года. Самое первое «яблоко» обладало экраном диагональю 3,5 дюйма, было оборудовано цифровой фотокамерой разрешением в 2 мегапикселя. Аппарат имел алюминиевый корпус толщиной 11,6 мм с отдельными деталями из стекла, стали и черного пластика, поддерживал стандарты передачи данных второго поколения, Wi-Fi, а также Bluetooth и весил 135 граммов. Несмотря на то, что пользователям первого поколения iPhone приходилось обходиться предустановленными системными приложениями, через некоторое время появился App Store, который по сей день является источником новых приложений для смартфонов от Apple. Смартфон был выпущен в версиях с 4 и 8 Гигабайтами памяти, позднее к ним добавился вариант с 16 Гигабайтами.В США цена за устройство составляла от 499 до 599 долларов (в зависимости от объема встроенной памяти и других деталей). Всего за год было продано около 5,4 миллиона устройств. iPhone 3G Почти год спустя, в июле 2008 появилась первая модель-преемница. Однако ее отличия в дизайне от предшественницы были незначительными: немного легче, задняя панель из пластика вместо алюминия, немного дольше время автономной работы аккумулятора. Одна особенность новой модели, однако, имела важное значение: поддержка более быстрого сетевого стандарта 3G. За первый год Apple удалось реализовать в мире около 15 миллионов устройств. iPhone 3GS 19 июне 2009 года вышел iPhone 3GS. Размер остался таким же, зато был установлен новый процессор Samsung. Камера также была доработана: вместо разрешения 2 мегапикселя у iPhone 3GS в распоряжении было 3,1 мегапикселя. Подключение к Интернету у новой модели тоже было оптимизировано. За год продажи iPhone 3GS и одной из оставшихся в производстве конфигураций iPhone 3G составили в мире 30 миллионов штук. Этот смартфон стал последним в первозданном, так сказать, дизайне iPhone. iPhone 4 У iPhone 4, который вышел на рынок 24 июня 2010 года, был существенно изменен дизайн, кроме того это была первая модель с собственным процессором Apple A4 вместо Samsung. К слову это было отличное решение, ведь до сих пор процессоры Apple являются лидерами среди мобильных процессоров. Вместо полукруглой формы он стал более квадратным с минимизацией закругления углов. Среди прочих новинок были 5-мегапиксельная камера и разрешение экрана 960×640 пикселей. Кроме того, iPhone 4 был первым iPhone с фронтальной камерой, благодаря чему стали возможны такие функции, как Face Time и селфи. Также как и прошлые модели, iPhone 4 представлен в вариациях 8, 16 и 32 гигабайт встроенного накопителя. iPhone 4S 4 октября 2011 года новый генеральный директор Apple Тим Кук представил версию iPhone 4S. Изменения коснулись, прежде всего, аппаратных ресурсов: смартфон был оснащен более мощным процессором, 8-мегапиксельной камерой, появилась версия с 64 Гигабайтами памяти. Основной упор в смартфоне делался на голосового ассистента Siri, который по прежнему присутствует в смартфонах компании Apple. Тогда правда пользователям пришлось очень и очень долго ждать момента, когда голосовой ассистент заговорит на русском. Но это уже пожалуй тема для истории операционной системы iOS, об этом как нибудь в другой раз. iPhone 5 Презентация iPhone 5, следующего поколения смартфонов, состоялась 12 сентября 2012 года. Новое устройство стало еще тоньше, легче предыдущих моделей, но при этом имело больший экран – 4 дюйма. Оперативная память удвоилась по сравнению с предыдущими моделями и стала составлять 1 гигабайт. Экран, в отличие от всех предшественников, сделан с использованием технологии Retina Display. Из примечательного – смартфон начал поддерживать сети четвертого поколения. iPhone 5S и iPhone 5C 10 сентября 2013 года компания Apple пошла на новый шаг — провела релиз уже не одной модели нового телефона, а сразу двух. Один — стандартного типаи другой бюджетного типа. Различие коснулось только материала изготовления корпуса (вместо аллюминия у 5C был использован исключительно пластик для изготовления корпуса), внутренняя функциональность была одинаковой. Различия также заметны в весе моделей — у 5S только 112 грамм, тогда как у бюджетного 5С — 132 грамма. Различия бюджетного iPhone 5C с iPhone 5 на самом деле были минимальны: время автономной работы и, следовательно, время телефонных разговоров, а также время работы в режиме ожидания было у новой модели немного больше. Правда, цветовая палитра нового iPhone действительно была доработана: задняя панель iPhone 5C стала цветной, модель была доступна в белом, розовом, желтом, синем и зеленом цветах. А что же касается iPhone 5S – он всем запомнился приходом новой версии iOS 7 и сканером отпечатков пальцев Touch ID. К слову, он до сих пор актуален и используется компанией. А на дворе уже 2020 год. IPhone 5s был представлен не только в серебристом и сером цвете, но и в золотистом и был немного легче, чем предыдущая модель. Еще одним важным событием стал процессор смартфона. IPhone 5s был первым среди своих собратьев с двумя чипами: основным процессором A7 с 64-битной архитектурой и «сопроцессором движения M7». iPhone 6 и iPhone 6 Plus Следующее поколение iPhone было выпущено 19 сентября 2014 года и представлено двумя версиями – 6 и 6 Plus. Смартфоны значительно внешне отличаются от предыдущих моделей: диагональ iPhone 6 составила 4,7 дюйма, iPhone 6 Plus — 5,5 дюймов. Максимальный объем памяти обеих моделей был увеличен до 128 ГБ. iPhone 6s и iPhone 6s Plus 9 сентября 2015 года было объявлено о выпуске новых моделей 6S и 6S Plus. Среди нововведений iPhone 6s и iPhone 6s Plus были: процессор нового поколения, удвоение оперативной памяти до 2 ГБ и 12-мегапиксельная камера. Также впервые была интегрирована технология 3D Touch, позволяющая смартфону распознавать силу нажатия на сенсор. Кроме того, этот смартфон мог похвастаться доработанной и значительно более быстрой версией TouchID, датчика отпечатков пальцев Apple. iPhone SE IPhone SE, вышедший в марте 2016 года, был промежуточной моделью. Он объединил форм-фактор iPhone 5s, по которому скучали многие покупатели, и техническую начинку iPhone 6s, но по цене был даже дешевле, чем «полноценный» iPhone 6s. Но производители сэкономили на фронтальной камере, которая значительно уступала камерам предшественника, что было существенным недостатком для пользователей технологии FaceTime. Кроме того, датчик отпечатков пальцев, который в iPhone 6s был уже во второй версии, у SE был в более медленной первой версии. iPhone 7 и iPhone 7 Plus 7 сентября 2016 года состоялся релиз следующих смартфонов семейства – iPhone 7 и 7 Plus. По внешнему виду они практически не отличались от 6S и 6S Plus, но имели более мощное аппаратное обеспечение. Значимым отличием стало отсутствие у новых моделей стандартного 3,5-миллиметрового разъема для подключения наушников. Вместо него предлагалось пользоваться беспроводными наушниками или наушниками с подключением через разъем Lightning. IPhone 7 Plus, вариант с большим экраном, также был оснащен двойной камерой. По словам Apple, эта комбинация широкоугольного и телеобъектива должна давать результат, как у зеркальной камеры. Кроме того, iPhone 7 и 7 Plus был первой моделью, у которой не было физической кнопки «Home». Смартфоны обзавелись стереодинамиком – звук стал намного лучше, громче, качественнее. Ну из интересного я бы еще отметил добавление защиты от пыли и влаги по стандарту IP67, это было очень приятное дополнение к смартфону. iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X 12 сентября 2017 года Тим Кук представил сразу два новых поколения. iPhone 8 и iPhone 8 Plus в целом являлись продолжением существовавшей линейки компании, имели тот же дизайн, но более мощный процессор и улучшенную камеру. Важным новшеством стала поддержка беспроводных зарядных устройств: для этого разработчикам пришлось отказаться от традиционного алюминиевого корпуса на задней части устройства и заменить его на стекло. Но обновление восьмерки это конечно же очень хорошо, но основной упор был сделан на юбилейный iPhone 10. Он коренным образом отличался дизайном от предыдущих смартфонов, не имел клавиши «Домой» на передней части корпуса, которую почти целиком занимал экран диагональю 5,8 дюймов – при этом вверху экрана сделан вырез для фронтальной камеры и сенсоров, так называемый «монобровь». Компания отказалась от использования отпечатков пальцев для разблокировки телефона и заменила ее технологией распознавания лица FaceID. Еще одно нововведение — пять предустановленных эффектов для получения красивых портретных снимков с помощью основной и фронтальной камер. iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR На ежегодной презентации Apple 12 сентября 2018 года были представлены три новых модели iPhone, двумя из них были iPhone 10S и iPhone 10S Max. Оба устройства схожи по дизайну с iPhone 10, но Apple впервые демонстрирует телефон в новом размере с диагональю экрана более 6 дюймов — модель Max. Оба телефона оснащены одним и тем же процессором Apple A12 Bionic. Кроме того, у модели Max выше разрешение. Устройства 10S также поддерживают двойную SIM-карту в виде физической nano-SIM и eSIM. Но по-настоящему звездой презентации стал более доступный iPhone 10R, который получил безрамочный дизайн и такую же начинку, как у 10S и 10S Max. Здесь установлен IPS-дисплей, в то время как в других новинках 2018 года используется дисплеи выполненные по технологии OLED. Новинка получила всего одну основную камеру. Края дисплея у этой модели немного шире, но в распоряжении пользователя здесь тоже есть управление жестами. iPhone 10R давал возможность покупателям приобрести телефон от Apple в современном дизайне за меньшие деньги. iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max 10 сентября 2019 года Apple представила на своей презентации новое поколение iPhone. Двумя из них были: iPhone 11 Pro, а также iPhone 11 Pro Max. Это были такие-себе логичные наследники iPhone 10S и 10S Max. В моделях Pro и Pro Max, помимо 12-мегапиксельной основной камеры и 12-мегапиксельной камеры с телеобъективом, используется 12-мегапиксельная ультра-широкоугольная камера. С новым ночным режимом, даже при съемке в темноте должны получаться хорошие фотографии. О камерах на задней панели смартфона покупатели спорят и по сей день: одим их расположение напоминает спиннер, другим конфорку от кухонной плиты, а другим такое дизайнерское решение очень даже по вкусу. Начиная с одиннадцатого поколения больше нет технологии 3D-Touch. Для моделей Pro одиннадцатого поколения iPhone Apple впервые использует в качестве материала задней панели матовое стекло. Благодаря чему телефоны производят гораздо более благородное впечатление. Также вместе с новыми моделями Pro представила iPhone 11 как прямого преемника iPhone 10R. IPhone 11 доступен в шести цветах на выбор: белом, фиолетовом, зеленом, желтом, черном и красном. IPhone 11 имеет две камеры, каждая 12 мегапикселей, на задней панели: к основной камере, как у iPhone 10R, добавляется еще одна ультра-широкоугольная. Однако покупателям придется отказаться от теле-зума. С точки зрения технической начинки устройство похоже на своих старших братьев. Его цена даже несколько ниже, чем у предшественника 10R, но по-прежнему назвать ее доступной язык не повернется. iPhone SE 2020 Ну и последний выпущенный на данный момент смартфон компании Apple – iPhone SE второго поколения. Перед нами фактически обновлённый iPhone 8. Аппаратную основу нового iPhone SE составляет процессор A13 Bionic. Точно таким же Apple оснащает iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. И еще яблочко сдвинули, теперь оно как и у своих старших братьев – по центру. Это самый доступный входной билет в мир iPhone – базовая версия стоит 399 долларов. И это пока что все факты об истории самых известных смартфонов. Мы выражаем благодарность нашим друзьям с канала Мобильный Придира за эту подборку. Ставьте им лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. А также не забывайте и о других наших YouTube-каналах: SoftPortal TV

