iPhone 12 – ЧЕЛКА НАВСЕГДА

OLED-дисплей iPhone 12 показали на новом снимке, флагманский планшет Samsung избавился от недостатка Galaxy S20, а Новый Google Pixel приятно удивил. С вами наши самые интересные новости технологий, подготовленные каналом “Мобильный Придира”. А чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостей из мира технологий, не забудьте подписаться на этот интереснейший канал.

OLED-дисплей iPhone 12 показали на новом снимке

С приближением даты релиза серии смартфонов iPhone 12 в сети появляется всё больше подробностей о спецификациях и дизайне готовящихся к выпуску новинок Apple. Вслед за списками технических характеристик инсайдеры начали публиковать и снимки комплектующих «яблочных» гаджетов — недавно в Twitter засветилась качественная фотография дисплейного модуля, раскрывающая одну из особенностей дизайна младшей модели грядущей линейки.

Источником утечки стал специализирующийся на продукции Apple инсайдер @laobaiTD, разместивший снимок в своём Twitter-блоге. Согласно утечке, новый iPhone 12 с предполагаемой диагональю дисплея 5,4 дюйма получит характерную для последних поколений гаджетов линейки широкую «чёлку», в области которой разместятся фронтальная камера и датчики системы распознавания лица FaceID.

Других подробностей о технических характеристиках модели не сообщается — по слухам, базовая версия новинки обзаведётся процессором Apple A14 Bionic, аккумулятором ёмкостью 2227 мА·ч и корпусом с плоскими гранями в духе планшета iPad Pro.

Недавно Apple официально подтвердила, что релиз iPhone 12 задерживается «на несколько недель» — пока неизвестно, идёт ли речь о дате начала продаж или самой презентации. Ранее в сети также появился список ожидаемых ценников на все модели грядущей линейки фирменных смартфонов.

Флагманский планшет Samsung избавился от недостатка Galaxy S20

Недавно представленный планшет Samsung Galaxy Tab S7+ получил дисплей с частотой обновления 120 Гц для максимально плавного отображения картинки. Аналогичной функцией могли похвастаться и вышедшие ранее флагманские смартфоны Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, но для активации «скоростного» режима им приходилось снижать разрешение экрана. Как оказалось, с выпуском планшета производителю удалось обойти это ограничение.

В отличие от смартфонов, включая версию Galaxy Note20 Ultra, новинка способна работать в нативном разрешении при максимальной частоте развёртки. Компания не объяснила причин такой сегрегации — по мнению журналистов, одной из них могла стать недостаточная мощность базовой модели процессора Snapdragon 865, или же работа функции вызывала нарекания на Exynos-версиях гаджетов.

Согласно другому предположению, дело не в вычислительной мощности мобильной платформы, а в ёмкости аккумулятора, разрядка которого происходит быстрее при повышении частоты обновления. В случае с Galaxy Tab S7+ батарея на 10 990 мА·ч позволяет устройству с разрешением дисплея 2800x1752 точек работать сравнительно долго даже в режиме 120 Гц, в то время как его влияние на автономность компактных аппаратов с АКБ на 4500 мА·ч будет гораздо более заметным.

Новый Google Pixel приятно удивил

Онлайновый магазин Amazon несколько дней назад начал принимать предварительные заказы на смартфон Google Pixel 4a, который был анонсирован в понедельник, 3 августа.

Теперь же представители Amazon подтвердили, что всего за несколько дней бюджетный смартфон Google Pixel 4a опередил всех конкурентов и занял первое место в рейтинге самых популярных телефонов.

Уже по состоянию на вчерашний вечер все складские запасы Google Pixel 4a, которые находились в распоряжении Amazon, были зарезервированы. Прием предварительных заказов продолжается, однако Amazon честно предупреждает, что не может точно сказать, когда именно на склады поступит новая партия смартфонов.

Официальное начало продаж Google Pixel 4a запланировано только на 20 августа, однако уже сейчас складывается ощущение, что этот смартфон может стать самым успешным в данной линейке.

Тем временем, вчера стало известно о том, что флагманы Google Pixel 4 и Pixel 4 XL сняли с продаж через 9 месяцев после выпуска.

Производитель также подтвердил свои планы по выпуску флагманского Pixel 5 и более доступного Pixel 4a 5G в середине осени этого года. Несмотря на прекращение продаж актуальных флагманов в официальном магазине Google, представители компании отметили, что устройства будут получать регулярные обновления в течение как минимум трёх лет со дня выхода — до 2022 года.

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