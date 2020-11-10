Раскрыты подробности об iPhone 13, нерадостные новости для активных геймеров, которые купят PlayStation 5, а бюджетный Google Pixel 4a проверили на прочность и надёжность. Это самые интересные новости технологий от канала “Мобильный Придира”. И чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостей из мира технологий, не забудьте подписаться на этот замечательный канал.

Раскрыты подробности об iPhone 13

2021 году Apple выпустит четыре смартфона. Об этом сообщает издание MyFixGuide со ссылкой на авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко .

В отчете аналитика говорится, что следующая линейка смартфонов Apple, как и актуальная, будет состоять из четырех аппаратов. Вероятнее всего, модели получат названия iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. По информации Мин-Чи Ко, важнейшим нововведением аппаратов серии станет улучшенная система основных камер.

Специалист заметил, что основным отличием камер следующего поколения от актуального окажется наличие измененного сверхширокоугольного объектива. Мин-Чи Ко заявил, что если соответствующий сенсор iPhone 12 Pro и Pro Max имеет апертуру 2.4, то обновленный сенсор получит апертуру 1.8. Также камеры устройств получат новую систему автофокуса. Эксперт обратил внимание, что речь идет исключительно о топовых гаджетах линейки — iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

Также было отмечено, что большую часть заказов — 70 процентов — на производство сенсоров для камеры получит тайваньская компания Largan Precision. Ранее Apple доверяла ей не более 50 процентов от общего числа заказов.

В конце октября известный сетевой инсайдер Джон Проссер раскрыл ключевую особенность запланированных на 2021 год смартфонов Apple. По его словам, топовый аппарат серии iPhone 13 получит рекордный накопитель емкостью один терабайт.

Нерадостные новости для активных геймеров, которые купят PlayStation 5

О том, что у PlayStation 5 далеко не весь объем твердотельного накопителя будет доступен для установки игр и хранения пользовательских данных, давно было известно.

Исходя из опубликованной фотографии, консоль будет иметь 667 «свободных» гигабайт. А с установленной игрой, призванной продемонстрировать всем пользователям PlayStation 5 преимущества контроллера Dual Sense, доступный для установки игр объем накопителя уменьшается до 648 ГБ. Конечно, игру можно будет удалить, но освободившихся 19 ГБ едва ли хватит для установки какого-нибудь нового шутера или RPG.

Для тех, кому 667 ГБ будет мало, появились не самые радостные новости. Во-первых, на внешний накопитель, подключенный по USB, можно устанавливать игры для PS4, но не для PS5.

Во-вторых, и это более важно, хотя PS5 и позволяет установить обычный SSD формата M.2 в качестве дополнительного непосредственно внутрь консоли, как оказалось, на старте эта возможность будет заблокирована. Точнее, установить накопитель вы, конечно, сможете, но работать ничего не будет. Sony сообщила источнику, что эта функция будет активирована позже с каким-то обновлением ПО. Когда это произойдёт, неясно, как и неясно, почему Sony изначально заблокирует эту функцию. Возможно, Sony нужно время, что проверить и сертифицировать различные накопители, дабы у пользователей не возникало никаких проблем.

Бюджетный Google Pixel 4a проверили на прочность и надёжность

Ещё до выхода флагманского Pixel 5 компания Google представила самый доступный в своей актуальной линейке смартфон Pixel 4a с более скромными характеристиками. Спустя несколько месяцев гаджет попал к известному техноблогеру Заку Нельсону, который устроил ему фирменный тест на прочность.

Вооружившись специальными инструментами, блогер проверил защитное стекло гаджета на устойчивость к царапинам. Повреждения стали заметны на отметке в 6 единиц по шкале Мооса, что соответствует показателям большинства смартфонов на рынке. Рамка устройства изготовлена из пластика и легко режется канцелярским ножом. Примечательно, что по периметру смартфона не предусмотрено выводов для антенн: их производитель спрятал в виде тонкой металлической пластины под слоем пластика по периметру устройства.

Блогер отметил, что сканер отпечатков без проблем работает даже после нанесения глубоких царапин. Установленный в Pixel 4a дисплей не боится перегрева и самовосстанавливается через несколько секунд после воздействия огнём. При попытке согнуть гаджет обеими руками он немного изгибается, но при этом ни один из элементов не повреждается.

Автор YouTube-канала JerryRigEverything оценил прочность Pixel 4a как приемлемую. Гаджет стоимостью $349 достойно справляется с экстремальными физическими нагрузками, а каждый его элемент хорошо подогнан и установлен, так что не возникает ощущения, что перед пользователем представитель бюджетной линейки смартфонов Google.

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