UsbFix Free

UsbFix - инструмент для удаления разностороннего вредоносного ПО, которое распространяется через USB-порты Вашего компьютера. Эта программа отлично сканирует любой подключаемый накопитель данных (флешки, карты памяти, внешний жесткий диск, цифровая камера, смартфон и т.д.) и выявляет все вирусные и нежелательные элементы, которые могут проникнуть на ПК и заразить всю систему. Тут же их можно сразу удалить и воспрепятствовать проникновению в операционку.

Обнаружить вирус на USB-флешке не очень просто, но чрезвычайно важно: даже если Вы переустановите систему и избавитесь от всех вредоносных модулей (трояны, следящие блоки и др.), то как только подключите зараженный внешний накопитель окажется, что все Ваши усилия были напрасными. UsbFix защитит от таких неприятностей в несколько простых действий, позволяя бороться даже с теми вирусами, которые создает собственные dll- и autorun.inf-файлы.

Стоит отметить забавный плиточный интерфейс программы с интуитивно понятным размещением основных опций. Это позволяет использовать такой инструмент безопасности даже новичкам. Кроме поиска и удаления вирусов на съемных и жестких носителях, есть возможность выполнять оптимизацию системы, создавать резервные копии важной информации, управлять файлами в карантине, сделать вакцинацию (защиту) переносных накопителей, познакомиться с отчетами сканирования и др.

Основные особенности программы: