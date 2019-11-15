UsbFix Free для Windows

UsbFix Free 2019 11.022

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Описание UsbFix Free 2019 11.022Описание   Скачать UsbFix Free 2019 11.022СКАЧАТЬ (4,55 Мб) Скриншоты UsbFix Free 2019 11.022Скриншоты (4)   Статистика UsbFix Free 2019 11.022Статистика   Отзывы о UsbFix Free 2019 11.022Отзывы (1)  
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4.55 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.55 из 5
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UsbFix - инструмент для удаления разностороннего вредоносного ПО, которое распространяется через USB-порты Вашего компьютера. Эта программа отлично сканирует любой подключаемый накопитель данных (флешки, карты памяти, внешний жесткий диск, цифровая камера, смартфон и т.д.) и выявляет все вирусные и нежелательные элементы, которые могут проникнуть на ПК и заразить всю систему. Тут же их можно сразу удалить и воспрепятствовать проникновению в операционку.

Обнаружить вирус на USB-флешке не очень просто, но чрезвычайно важно: даже если Вы переустановите систему и избавитесь от всех вредоносных модулей (трояны, следящие блоки и др.), то как только подключите зараженный внешний накопитель окажется, что все Ваши усилия были напрасными. UsbFix защитит от таких неприятностей в несколько простых действий, позволяя бороться даже с теми вирусами, которые создает собственные dll- и autorun.inf-файлы.

Стоит отметить забавный плиточный интерфейс программы с интуитивно понятным размещением основных опций. Это позволяет использовать такой инструмент безопасности даже новичкам. Кроме поиска и удаления вирусов на съемных и жестких носителях, есть возможность выполнять оптимизацию системы, создавать резервные копии важной информации, управлять файлами в карантине, сделать вакцинацию (защиту) переносных накопителей, познакомиться с отчетами сканирования и др.

Основные особенности программы:

  • Обнаружение и удаление вирусов на съемных устройствах - черви, трояны, кейлоггеры, шпионы и другое
  • Исправление поврежденных файлов: реестр, системные данные, менеджер задач и др.
  • Поддержка резервного копирования
  • Обновляемая база с самыми последними разновидностями вредоносного ПО
  • Вакцинации - предотвращение инфицирования путем создания новых файлов autorun.inf
  • Защита всех периферийных устройств USB
UsbFix Free
UsbFix Free
UsbFix Free
UsbFix Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)10 / 10 086
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыUSB-антивирусы
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Отзывы о программе UsbFix Free

Gor6a4eB про UsbFix Free 10.009 [12-11-2019]

Программа работает полностью в ручном режиме, нет ни автозапуска. ни автоматической проверки
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