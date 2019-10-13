iScopes для iOS

iScopes 4.1.1 для iPhone, iPad, iPod

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Описание iScopes 4.1.1 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать iScopes 4.1.1 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (82.5 Мб) Скриншоты iScopes 4.1.1 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (20)   Статистика iScopes 4.1.1 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о iScopes 4.1.1 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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iScopes - комплексный гороскоп. Содержит данные по всем типам зодиака на все случаи жизни: любовь, работа, успех, бизнес, флирт, общий, краткий на текущий день, на завтрашний день, неделю, месяц, год... Помимо этого содержит общую информацию о каждом из знаков. Любой гороскоп можно отправить на email или занести в Избранное.

P.S. На момент добавления программа была бесплатной...

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

iScopes
iScopes
iScopes
iScopes
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $2.99
ОперационкаiOS iOS 3.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 651
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрология - Мистика, гадания, оккультизм
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iScopes 4.1.0 для iPhone, iPad, iPod

iScopes - комплексный гороскоп. Содержит данные по всем типам зодиака на все случаи жизни: любовь, работа, успех, бизнес, флирт, общий, краткий на текущий день, на

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Отзывы о программе iScopes

Admin

Отзывов о программе iScopes 4.1.1 для iPhone, iPad, iPod пока нет, можете добавить...

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