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iScopes 4.1.1 для iPhone, iPad, iPod
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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- Рейтинг программы - 3.00 из 5
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iScopes - комплексный гороскоп. Содержит данные по всем типам зодиака на все случаи жизни: любовь, работа, успех, бизнес, флирт, общий, краткий на текущий день, на завтрашний день, неделю, месяц, год... Помимо этого содержит общую информацию о каждом из знаков. Любой гороскоп можно отправить на email или занести в Избранное.
P.S. На момент добавления программа была бесплатной...
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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