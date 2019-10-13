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3.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 3.00 из 5

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5 iScopes - комплексный гороскоп. Содержит данные по всем типам зодиака на все случаи жизни: любовь, работа, успех, бизнес, флирт, общий, краткий на текущий день, на завтрашний день, неделю, месяц, год... Помимо этого содержит общую информацию о каждом из знаков. Любой гороскоп можно отправить на email или занести в Избранное. P.S. На момент добавления программа была бесплатной...

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app