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Text Paster для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 790 руб. | Купить
Ограничение:30 дней
Версия:1.12 сборка 220 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 518 | Статистика
Размер:1,86 Мб
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Text Paster - программа для мгновенной вставки в поля ввода практически любой программы определённого Вами простого или форматированного (RTF) текста: стандартных фраз, приветствий, шаблонных ответов, текущей даты и времени, заготовок писем и документов, адресов электронной почты, адресов интернет сайтов, логинов, паролей, выделенных фрагментов текста на экране, содержимого буфера обмена и многое другое.

Также, с помощью Text Paster возможно:

  • Группировать вставляемые тексты и отображать их в виде всплывающего меню.
  • Вставлять текст или отображать всплывающее меню нажатием одной клавиши, кнопки мыши, комбинацией клавиш или нажатием и удержанием определённой клавиши или кнопки мыши.
  • Быстро заполнять формы, благодаря функции авто-перехода от поля к полю посредством эмуляции нажатия клавиши Tab, Enter и других клавиш.
  • Если определённая программа не поддерживает вставку текста (например, консольное приложение), то текст может быть программно впечата
  • Ограничивать действие вставки текста и её тип определёнными программами или окнами.
Что нового в Text Paster 1.12 сборка 220?
  • Исправлены ошибки совместимости с Windows 11.
  • Исправлены ошибки некорректного отображения элементов управления на экранах с высокой плотностью пикселей.
  • Добавлены варианты шаблонов дня недели, например, %t_DOW — ВОСКРЕСЕНЬЕ, %t_Dow — Воскресенье, %t_dow — воскресенье, %t_DW — ВС, %t_Dw — Вс, %t_dw — вс.
  • Исправлены ошибки локализации
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