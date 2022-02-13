Text Paster - программа для мгновенной вставки в поля ввода практически любой программы определённого Вами простого или форматированного (RTF) текста: стандартных фраз, приветствий, шаблонных ответов, текущей даты и времени, заготовок писем и документов, адресов электронной почты, адресов интернет сайтов, логинов, паролей, выделенных фрагментов текста на экране, содержимого буфера обмена и многое другое.



Также, с помощью Text Paster возможно:

Группировать вставляемые тексты и отображать их в виде всплывающего меню.

Вставлять текст или отображать всплывающее меню нажатием одной клавиши, кнопки мыши, комбинацией клавиш или нажатием и удержанием определённой клавиши или кнопки мыши.

Быстро заполнять формы, благодаря функции авто-перехода от поля к полю посредством эмуляции нажатия клавиши Tab, Enter и других клавиш.

Если определённая программа не поддерживает вставку текста (например, консольное приложение), то текст может быть программно впечата

Ограничивать действие вставки текста и её тип определёнными программами или окнами.