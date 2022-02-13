Text Paster для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 790 руб. | Купить
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|1.12 сборка 220 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ATNSOFT
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 518 | Статистика
|Размер:
|1,86 Мб
|СКАЧАТЬ
Text Paster - программа для мгновенной вставки в поля ввода практически любой программы определённого Вами простого или форматированного (RTF) текста: стандартных фраз, приветствий, шаблонных ответов, текущей даты и времени, заготовок писем и документов, адресов электронной почты, адресов интернет сайтов, логинов, паролей, выделенных фрагментов текста на экране, содержимого буфера обмена и многое другое.
Также, с помощью Text Paster возможно:
- Группировать вставляемые тексты и отображать их в виде всплывающего меню.
- Вставлять текст или отображать всплывающее меню нажатием одной клавиши, кнопки мыши, комбинацией клавиш или нажатием и удержанием определённой клавиши или кнопки мыши.
- Быстро заполнять формы, благодаря функции авто-перехода от поля к полю посредством эмуляции нажатия клавиши Tab, Enter и других клавиш.
- Если определённая программа не поддерживает вставку текста (например, консольное приложение), то текст может быть программно впечата
- Ограничивать действие вставки текста и её тип определёнными программами или окнами.
- Исправлены ошибки совместимости с Windows 11.
- Исправлены ошибки некорректного отображения элементов управления на экранах с высокой плотностью пикселей.
- Добавлены варианты шаблонов дня недели, например, %t_DOW — ВОСКРЕСЕНЬЕ, %t_Dow — Воскресенье, %t_dow — воскресенье, %t_DW — ВС, %t_Dw — Вс, %t_dw — вс.
- Исправлены ошибки локализации
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Admin
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