PrintStore для Windows

Описание
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Оценка: 4.06/5 голосов - 21
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.23 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Складской учет - Учет компьютеров
Загрузок (сегодня/всего):0 / 12 613 | Статистика
Размер:40,32 Мб
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PrintStore - программа для учета техники и расходных материалов. На базе программы можно организовать учет компьютеров, всей офисной техники, а также мебели. Вы сможете отслеживать состояние каждого расходного материала в любом принтере (МФУ, копире, факсе). Большое количество расходных материалов и оборудования с учетом их совместимости уже содержится в базе данных программы, а если чего-нибудь вдруг не окажется, это легко добавить самостоятельно. Учитываются все перемещения каждой единицы, проведенные с ней манипуляции, смена ответственности.

Возможности:

  • Ведение справочников предприятия
  • Учет оборудования и расходных материалов
  • Ведение справочников по моделям оборудования и расходников
  • Отслеживание счетчиков печати
  • Расчет скорости расхода по каждому расходному материалу и времени, на которое хватит существующего запаса
  • Индивидуальный учет расходных материалов (учет перезаправок)
  • 31 шаблон отчетов
  • Работа по сети доступна без установки какого-либо дополнительного ПО и сложных настроек
  • Многопользовательский режим
  • "Пора купить" - интерактивный конструктор заказов, позволяющий на основе информации о запасе расходных материалов и скорости их расхода сформировать заказ поставщику(ам)
  • Работает без установки
Что нового в PrintStore 3.23?
  • исправлена ошибка с отображением раздела Предприятие в дереве разделов для учетных записей с ограниченным доступом
  • добавлена проверка на привязку устройства к договору при удалении устройства
  • Версия Pro: добавлена возможность группового удаления записей
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Отзывы о программе PrintStore

Aleks про PrintStore 1.21 [21-01-2016]

Программа ограничена 100 записями. Сделали бы 500 было бы норм.
8 | 6 | Ответить

Валентин про PrintStore 1.21 [17-12-2012]

Ну да, ценник конечно для нее просто нереальный. После 100 позиций пришлось еще поискать... IT Invent покруче, и 200 позиций бесплатно.
7 | 9 | Ответить

Павел про PrintStore 1.21 [03-12-2012]

Отличная программа. Легко осваивается и быстро переделывается для учета ЗИПа и любого другого оборудования. Сущесвенный минус - ограниченна 100 позициями. А ценник в 12 тыщ за нее считаю негуманным. За 3 купил бы с удовольствием...
7 | 6 | Ответить

Andrey в ответ Павел про PrintStore 1.21 [03-02-2022]

12 тыс это фигня для такой полезной программы!
Сотрудничаем с разработчиком уже больше 10 лет!
5 | 4 | Ответить

Валентин про PrintStore 1.21 [23-10-2012]

Это лучшая прога для сисадмина! На работе мне пришлось перепробовать множество программ, лучше этой не нашел... Убедитесь сами.
9 | 6 | Ответить

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