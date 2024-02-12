PrintStore - программа для учета техники и расходных материалов. На базе программы можно организовать учет компьютеров, всей офисной техники, а также мебели. Вы сможете отслеживать состояние каждого расходного материала в любом принтере (МФУ, копире, факсе). Большое количество расходных материалов и оборудования с учетом их совместимости уже содержится в базе данных программы, а если чего-нибудь вдруг не окажется, это легко добавить самостоятельно. Учитываются все перемещения каждой единицы, проведенные с ней манипуляции, смена ответственности.

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