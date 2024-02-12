PrintStore для Windows
|Оценка:
|4.06/5 голосов - 21
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.23 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|PerfectSoft
|Категории:
|Складской учет - Учет компьютеров
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 12 613 | Статистика
|Размер:
|40,32 Мб
|СКАЧАТЬ
PrintStore - программа для учета техники и расходных материалов. На базе программы можно организовать учет компьютеров, всей офисной техники, а также мебели. Вы сможете отслеживать состояние каждого расходного материала в любом принтере (МФУ, копире, факсе). Большое количество расходных материалов и оборудования с учетом их совместимости уже содержится в базе данных программы, а если чего-нибудь вдруг не окажется, это легко добавить самостоятельно. Учитываются все перемещения каждой единицы, проведенные с ней манипуляции, смена ответственности.
Возможности:
- Ведение справочников предприятия
- Учет оборудования и расходных материалов
- Ведение справочников по моделям оборудования и расходников
- Отслеживание счетчиков печати
- Расчет скорости расхода по каждому расходному материалу и времени, на которое хватит существующего запаса
- Индивидуальный учет расходных материалов (учет перезаправок)
- 31 шаблон отчетов
- Работа по сети доступна без установки какого-либо дополнительного ПО и сложных настроек
- Многопользовательский режим
- "Пора купить" - интерактивный конструктор заказов, позволяющий на основе информации о запасе расходных материалов и скорости их расхода сформировать заказ поставщику(ам)
- Работает без установки
- исправлена ошибка с отображением раздела Предприятие в дереве разделов для учетных записей с ограниченным доступом
- добавлена проверка на привязку устройства к договору при удалении устройства
- Версия Pro: добавлена возможность группового удаления записей
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Отзывы о программе PrintStore
Aleks про PrintStore 1.21 [21-01-2016]
Программа ограничена 100 записями. Сделали бы 500 было бы норм.
8 | 6 | Ответить
Валентин про PrintStore 1.21 [17-12-2012]
Ну да, ценник конечно для нее просто нереальный. После 100 позиций пришлось еще поискать... IT Invent покруче, и 200 позиций бесплатно.
7 | 9 | Ответить
Павел про PrintStore 1.21 [03-12-2012]
Отличная программа. Легко осваивается и быстро переделывается для учета ЗИПа и любого другого оборудования. Сущесвенный минус - ограниченна 100 позициями. А ценник в 12 тыщ за нее считаю негуманным. За 3 купил бы с удовольствием...
7 | 6 | Ответить
Andrey в ответ Павел про PrintStore 1.21 [03-02-2022]
12 тыс это фигня для такой полезной программы!
Сотрудничаем с разработчиком уже больше 10 лет!
5 | 4 | Ответить
Валентин про PrintStore 1.21 [23-10-2012]
Это лучшая прога для сисадмина! На работе мне пришлось перепробовать множество программ, лучше этой не нашел... Убедитесь сами.
9 | 6 | Ответить