Storecalc для Windows

Описание
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Оценка: 4.80/5 голосов - 5
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $25
Ограничение:30 дней
Версия:1.43 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Складской учет
Загрузок (сегодня/всего):2 / 10 044 | Статистика
Размер:1,06 Мб
Storecalc скриншот № 1
Storecalc скриншот № 2

Storecalc - простая складская программа, складской калькулятор. Выполняет лишь самые необходимые операции. Разработана для неподготовленных пользователей, у которых есть потребность вести учет на складе “для себя”. Сохраняет код, наименование, цену, дату последнего движения товара и остатки на складе (количество товара, стоимость). Для каждого товара сохраняются все его движения. Оптимизирована для работы с ноутбуком.

Возможности Storecalc:

  • добавление товара на склад
  • отнимание товара со склада
  • изменение цены товара
  • поиск товара
  • сортировка списка товаров
  • просмотр движений товара
  • удаление товара со склада
Что нового в Storecalc 1.43?
  • Обеспечена совместимость с Windows 11
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Отзывы о программе Storecalc

Алексей про Storecalc 1.31 [26-09-2012]

Постая и удобная программа для начинающих,с удовольствием бы купил, если бы была ещё разбивка товара по категориям.Пользоваться одним длинным списком не совсем удобно.И к тому же при отнимании или добавлении товара,позиции иногда перемещаются, то в конец списка то в середину, в результате список перемешивается, а хотелось бы чтобы он оставался в таком порядке, в каком его вносили. И не понятно как работает сортировка.
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