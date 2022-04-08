Storecalc для Windows
|Оценка:
|4.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $25
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|1.43 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский, Украинский
|Разработчик:
|Иван Курченко
|Категория:
|Складской учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 10 044 | Статистика
|Размер:
|1,06 Мб
Storecalc - простая складская программа, складской калькулятор. Выполняет лишь самые необходимые операции. Разработана для неподготовленных пользователей, у которых есть потребность вести учет на складе “для себя”. Сохраняет код, наименование, цену, дату последнего движения товара и остатки на складе (количество товара, стоимость). Для каждого товара сохраняются все его движения. Оптимизирована для работы с ноутбуком.
Возможности Storecalc:
- добавление товара на склад
- отнимание товара со склада
- изменение цены товара
- поиск товара
- сортировка списка товаров
- просмотр движений товара
- удаление товара со склада
- Обеспечена совместимость с Windows 11
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Отзывы о программе Storecalc
Алексей про Storecalc 1.31 [26-09-2012]
Постая и удобная программа для начинающих,с удовольствием бы купил, если бы была ещё разбивка товара по категориям.Пользоваться одним длинным списком не совсем удобно.И к тому же при отнимании или добавлении товара,позиции иногда перемещаются, то в конец списка то в середину, в результате список перемешивается, а хотелось бы чтобы он оставался в таком порядке, в каком его вносили. И не понятно как работает сортировка.
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