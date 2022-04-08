Отзывы о программе Storecalc

Алексей

Постая и удобная программа для начинающих,с удовольствием бы купил, если бы была ещё разбивка товара по категориям.Пользоваться одним длинным списком не совсем удобно.И к тому же при отнимании или добавлении товара,позиции иногда перемещаются, то в конец списка то в середину, в результате список перемешивается, а хотелось бы чтобы он оставался в таком порядке, в каком его вносили. И не понятно как работает сортировка.

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