Отзывы о программе Склад и торговля

Петр Ирина

Выбирали программу учета для склада оптовой компании в июле 2018 г. После 2 ух недель использования после оплаты сервиса на год стало понятно, что деньги выброшены на ветер. Программа не умеет элементарных вещей:

1. Если Вы по заказу покупателя делаете заказы 2ум или более поставщикам, то вам придётся вручную редактировать заказы каждому поставщику, т.к. программа не умеет определять, что уже заказано, а что нет. В каждый новый заказ программа будет переносить все товары из заказа покупателя. При работе с 10 товарами это не важно, но если товаров хотя бы 100, то времени потратите много.

2. Банальный отчет по продажам нельзя построить в разрезе месяцев. Если вам нужно посмотреть динамику продаж товарной группы, чтобы иметь представление, что продавалось, а что нет, то тут Вас ждёт разочарование. Порядок товаров будет разный и совместить эти данные для анализа будет проблематично.

В полученном счёте на оплату оказалась другая стоимость подключения.

После оплаты счёта нас забыли подключить к сервису. Только после нескольких напоминаний, спустя неделю, доступ к сервису был открыт.

Поддержка в выходные не отвечает, что для облачного сервиса нонсенс.

Интерфейс не интуитивный. Понять, как создать не товар, а комплект товаров без обращения в службу поддержки было затруднительно. А поддержка отвечала двое суток.

На направленную официальную претензию с вопросом по возврату хотя бы части суммы, ответа через месяц так и не последовало. Более того, устного ответа на неё, также никто не дал, как и телефона лица, который занимался этим вопросом.

Всё это говорит об отношении компании к клиентам и ответственности за репутацию. Наша компания доверять такому сервису столь важный вопрос, как учёт не решилась.

8 | 7 | Ответить