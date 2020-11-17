Opti Drive Control для Windows

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Opti Drive Control 1.80Описание
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Opti Drive Control - полезная утилита, которая представляет собой набор тестов для диагностики различных CD, DVD и BD-приводов. С помощью программы можно производить мониторинг производительности, качества и надежности функций записи и чтения с носителя, а также определять количество ошибок BLER, PI/PO, C1/C2, Jitter и проверять процесс создания диска. Имеется функция экспорта результатов тестирования и построения сравнительных графиков.

Основные возможности Opti Drive Control:

  • Поддержка CD, DVD и BD приводов;
  • Тестирование скорости чтения/записи данных;
  • Проверка процесса создания диска и верификации данных;
  • Детальная информация о приводе и диске;
  • Наличие тестов качества BLER, PI/PO, C1/C2, Jitter;
  • Определение степени загрузки процессора при различных скоростях чтения;
  • Стирание диска;
  • Наличие функции multi-test (проведение полной диагностики и сохранение ее результатов без промежуточного участия пользователя);
  • Экспорт графиков в CSV.

 

Opti Drive Control скриншот № 1
Opti Drive Control скриншот № 2
Opti Drive Control скриншот № 3
Opti Drive Control скриншот № 4
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение:30 дней
Версия:1.80 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 649 | Статистика
Размер:3,42 Мб
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Отзывы о программе Opti Drive Control

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