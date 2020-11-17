Opti Drive Control для Windows
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Opti Drive Control - полезная утилита, которая представляет собой набор тестов для диагностики различных CD, DVD и BD-приводов. С помощью программы можно производить мониторинг производительности, качества и надежности функций записи и чтения с носителя, а также определять количество ошибок BLER, PI/PO, C1/C2, Jitter и проверять процесс создания диска. Имеется функция экспорта результатов тестирования и построения сравнительных графиков.
Основные возможности Opti Drive Control:
- Поддержка CD, DVD и BD приводов;
- Тестирование скорости чтения/записи данных;
- Проверка процесса создания диска и верификации данных;
- Детальная информация о приводе и диске;
- Наличие тестов качества BLER, PI/PO, C1/C2, Jitter;
- Определение степени загрузки процессора при различных скоростях чтения;
- Стирание диска;
- Наличие функции multi-test (проведение полной диагностики и сохранение ее результатов без промежуточного участия пользователя);
- Экспорт графиков в CSV.
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $24.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|1.80 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Erik Deppe
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 649 | Статистика
|Размер:
|3,42 Мб
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