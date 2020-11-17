Opti Drive Control - полезная утилита, которая представляет собой набор тестов для диагностики различных CD, DVD и BD-приводов. С помощью программы можно производить мониторинг производительности, качества и надежности функций записи и чтения с носителя, а также определять количество ошибок BLER, PI/PO, C1/C2, Jitter и проверять процесс создания диска. Имеется функция экспорта результатов тестирования и построения сравнительных графиков.

Основные возможности Opti Drive Control: