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HashMyFiles 2.33
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4.67 из 5, всего оценок - 3
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- Рейтинг программы - 4.67 из 5
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HashMyFiles - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет вычислить контрольную сумму одного или нескольких файлов при помощи алгоритмов MD5, SHA1 и CRC32. Программа также может быть запущена из контекстного меню стандартного Проводника, и отображать MD5/SHA1 хэш-суммы выбранных файлов и папок.
Список хэш-сумм можно копировать в буфер обмена или экспортировать их в текстовый, HTML или XML файл.
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Отзывы о программе HashMyFiles
Виталий про HashMyFiles 2.19 [15-08-2016]
Отличная программа, автору большое спасибо, помог!
Для моей задачи все отработало отлично!
Была необходимость просканировать папку с файлами, просчитать для каждого файла ХЕШ суммы, и выдать список с данными...
Единственное чего не хватало, так это экспорта в Excel...
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duao про HashMyFiles 1.90 [09-10-2012]
пришлось самостоятельно сверять md5 визуально (очень он ужь большой), у других программ есть строчка для вставки контрольной сумммы. В итоге проги выдают совпал ли рузельтат, - это проще и приятнее.
окно программы на 1/4 часть экрана, а используется только 1/10 её часть (не люблю всё большое в пустую занимающее место), да ещё там много кнопочек каких - то (мне только одна понадобилась)
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василий про HashMyFiles 1.90 [09-10-2012]
для расчёта md5 советую другую программу, так как:
- сразу расчитывает и SHA1 (ну очень долго ждал результата, навреное время уходит на это). Пожелел, что не полез в свои архивы программ. Эта программа не умеет останавливать расчёт, пришлось вырубать из деспечера задач (заняла всё процессорное время).
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