HashMyFiles - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет вычислить контрольную сумму одного или нескольких файлов при помощи алгоритмов MD5, SHA1 и CRC32. Программа также может быть запущена из контекстного меню стандартного Проводника, и отображать MD5/SHA1 хэш-суммы выбранных файлов и папок.

Список хэш-сумм можно копировать в буфер обмена или экспортировать их в текстовый, HTML или XML файл.