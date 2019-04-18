HashMyFiles для Windows

HashMyFiles 2.33

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Описание HashMyFiles 2.33Описание   Скачать HashMyFiles 2.33СКАЧАТЬ (67 Кб) Скриншоты HashMyFiles 2.33Скриншоты (1)   Статистика HashMyFiles 2.33Статистика   Отзывы о HashMyFiles 2.33Отзывы (3)  
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HashMyFiles - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет вычислить контрольную сумму одного или нескольких файлов при помощи алгоритмов MD5, SHA1 и CRC32. Программа также может быть запущена из контекстного меню стандартного Проводника, и отображать MD5/SHA1 хэш-суммы выбранных файлов и папок.

Список хэш-сумм можно копировать в буфер обмена или экспортировать их в текстовый, HTML или XML файл.

HashMyFiles
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 620
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалькуляторы
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Отзывы о программе HashMyFiles

Виталий про HashMyFiles 2.19 [15-08-2016]

Отличная программа, автору большое спасибо, помог!
Для моей задачи все отработало отлично!
Была необходимость просканировать папку с файлами, просчитать для каждого файла ХЕШ суммы, и выдать список с данными...
Единственное чего не хватало, так это экспорта в Excel...
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duao про HashMyFiles 1.90 [09-10-2012]

пришлось самостоятельно сверять md5 визуально (очень он ужь большой), у других программ есть строчка для вставки контрольной сумммы. В итоге проги выдают совпал ли рузельтат, - это проще и приятнее.

окно программы на 1/4 часть экрана, а используется только 1/10 её часть (не люблю всё большое в пустую занимающее место), да ещё там много кнопочек каких - то (мне только одна понадобилась)
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василий про HashMyFiles 1.90 [09-10-2012]

для расчёта md5 советую другую программу, так как:
- сразу расчитывает и SHA1 (ну очень долго ждал результата, навреное время уходит на это). Пожелел, что не полез в свои архивы программ. Эта программа не умеет останавливать расчёт, пришлось вырубать из деспечера задач (заняла всё процессорное время).
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