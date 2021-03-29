Mario Forever: Block Party для Windows

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Оценка: 4.00/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Аркады, Экшен - Логические
Загрузок (сегодня/всего):0 / 7 108 | Статистика
Размер:32,36 Мб
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Mario Forever: Block Party - одна из разновидностей популярной игры про похождения братьев Марио. В Mario Forever: Block Party Вам предстоит очистить ландшафт от каменных блоков. По мере прохождения ландшафты становятся более сложными и заковыристыми, а также увеличивается количество блоков, поэтому для прохождения игры придется задействовать всю логику и изворотливость игрока. Марио не умеет прыгать и может передвигать только один блок, но это компенсируется наличием дополнительных инструментов, как например лестницы и бомбы. Кроме того в помощь игроку предоставлено множество подсказок, которые помогут успешно справится со всеми преградами на пути Марио.

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Отзывы о программе Mario Forever: Block Party

КВАШЕЦ про Mario Forever: Block Party 1.0 [30-11-2010]

Прошёл полностью.
Есть над чем задуматься...
Хотя некоторые уровни намного сложнее последнего
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