Mario Forever: Block Party - одна из разновидностей популярной игры про похождения братьев Марио. В Mario Forever: Block Party Вам предстоит очистить ландшафт от каменных блоков. По мере прохождения ландшафты становятся более сложными и заковыристыми, а также увеличивается количество блоков, поэтому для прохождения игры придется задействовать всю логику и изворотливость игрока. Марио не умеет прыгать и может передвигать только один блок, но это компенсируется наличием дополнительных инструментов, как например лестницы и бомбы. Кроме того в помощь игроку предоставлено множество подсказок, которые помогут успешно справится со всеми преградами на пути Марио.