Mario Forever: Block Party для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 7, Vista, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Buziol Games
|Категории:
|Аркады, Экшен - Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 7 108 | Статистика
|Размер:
|32,36 Мб
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Mario Forever: Block Party - одна из разновидностей популярной игры про похождения братьев Марио. В Mario Forever: Block Party Вам предстоит очистить ландшафт от каменных блоков. По мере прохождения ландшафты становятся более сложными и заковыристыми, а также увеличивается количество блоков, поэтому для прохождения игры придется задействовать всю логику и изворотливость игрока. Марио не умеет прыгать и может передвигать только один блок, но это компенсируется наличием дополнительных инструментов, как например лестницы и бомбы. Кроме того в помощь игроку предоставлено множество подсказок, которые помогут успешно справится со всеми преградами на пути Марио.
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Отзывы о программе Mario Forever: Block Party
КВАШЕЦ про Mario Forever: Block Party 1.0 [30-11-2010]
Прошёл полностью.
Есть над чем задуматься...
Хотя некоторые уровни намного сложнее последнего
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