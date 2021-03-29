Super Mario для Windows
|Оценка:
|4.57/5 голосов - 910
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3: Mario Forever 7.02e | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Buziol Games
|Категория:
|Аркады, Экшен
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 332 459 | Статистика
|Размер:
|29,87 Мб
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Super Mario 3: Mario Forever - Если в свое время вы часами гоняли водопроводчика Марио на своей "Нинтендо" или "Денди", то римейк, несомненно, затронет самые тонкие струны вашей души.
Новый "Марио" включает в себя множество исправлений, усовершенствований и опций. 7 дополнительных музыкальных треков и сверхсекретный уровень - на десерт.
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Отзывы о программе Super Mario
Фёдор про Super Mario 3: Mario Forever 5.9 [06-06-2017]
Мне очень понравилась игра я играл еще в 3 года в старую версию в которой было 8 уровней а сейчас хочу эту скачать
2 | 3 | Ответить
Влад про Super Mario 3: Mario Forever 5.9 [04-03-2015]
Анна про Super Mario 3: Mario Forever 5.9 [18-02-2015]
Помогите. Выбивает при начале уровня 1-3. Сразу закрывается игра. Что такое?
Повторилось несколько раз.
13 | 10 | Ответить
Леха про Super Mario 3: Mario Forever 5.9 [14-01-2015]
у меня где трубы с сохранениями как получилось приобрести супер прыжок
4 | 6 | Ответить