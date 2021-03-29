Super Mario для Windows

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Оценка: 4.57/5 голосов - 910
Лицензия: Бесплатная
Версия:3: Mario Forever 7.02e | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады, Экшен
Загрузок (сегодня/всего):1 / 332 459 | Статистика
Размер:29,87 Мб
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Super Mario 3: Mario Forever - Если в свое время вы часами гоняли водопроводчика Марио на своей "Нинтендо" или "Денди", то римейк, несомненно, затронет самые тонкие струны вашей души.

Новый "Марио" включает в себя множество исправлений, усовершенствований и опций. 7 дополнительных музыкальных треков и сверхсекретный уровень - на десерт.

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Отзывы о программе Super Mario

Фёдор про Super Mario 3: Mario Forever 5.9 [06-06-2017]

Мне очень понравилась игра я играл еще в 3 года в старую версию в которой было 8 уровней а сейчас хочу эту скачать
2 | 3 | Ответить

Влад про Super Mario 3: Mario Forever 5.9 [04-03-2015]

зачем нужна зеденая штука типо цветка гриба
2 | 2 | Ответить

Влад про Super Mario 3: Mario Forever 5.9 [04-03-2015]

я уже на 7
2 | 2 | Ответить

Анна про Super Mario 3: Mario Forever 5.9 [18-02-2015]

Помогите. Выбивает при начале уровня 1-3. Сразу закрывается игра. Что такое?
Повторилось несколько раз.
13 | 10 | Ответить

Леха про Super Mario 3: Mario Forever 5.9 [14-01-2015]

у меня где трубы с сохранениями как получилось приобрести супер прыжок
4 | 6 | Ответить

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