Super Mario 3: Mario Forever - Если в свое время вы часами гоняли водопроводчика Марио на своей "Нинтендо" или "Денди", то римейк, несомненно, затронет самые тонкие струны вашей души.

Новый "Марио" включает в себя множество исправлений, усовершенствований и опций. 7 дополнительных музыкальных треков и сверхсекретный уровень - на десерт.