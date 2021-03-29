Super Mario 3: Mario Forever Advance - усложненная версия известной игры Super Mario Bros 3: Mario Forever. Ее оценят по достоинству игроки, которые легко и без напряжения проходят все препятствия в обычной версии игры.

В Super Mario 3: Mario Forever Advance разработчики добавили еще больше противников, ловушек и секретов, которые будут держать в постоянном напряжении даже наиболее искушенных геймеров.