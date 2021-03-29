Super Mario 3: Mario Forever Advance для Windows
|Оценка:
|4.65/5 голосов - 115
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.41 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Buziol Games
|Категория:
|Аркады, Экшен
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 27 192 | Статистика
|Размер:
|21,52 Мб
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Super Mario 3: Mario Forever Advance - усложненная версия известной игры Super Mario Bros 3: Mario Forever. Ее оценят по достоинству игроки, которые легко и без напряжения проходят все препятствия в обычной версии игры.
В Super Mario 3: Mario Forever Advance разработчики добавили еще больше противников, ловушек и секретов, которые будут держать в постоянном напряжении даже наиболее искушенных геймеров.
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