Super Mario 3: Mario Forever Advance для Windows

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Оценка: 4.65/5 голосов - 115
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.41 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады, Экшен
Загрузок (сегодня/всего):0 / 27 192 | Статистика
Размер:21,52 Мб
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Super Mario 3: Mario Forever Advance скриншот № 1
Super Mario 3: Mario Forever Advance скриншот № 2
Super Mario 3: Mario Forever Advance скриншот № 3
Super Mario 3: Mario Forever Advance скриншот № 4

Super Mario 3: Mario Forever Advance - усложненная версия известной игры Super Mario Bros 3: Mario Forever. Ее оценят по достоинству игроки, которые легко и без напряжения проходят все препятствия в обычной версии игры.

В Super Mario 3: Mario Forever Advance разработчики добавили еще больше противников, ловушек и секретов, которые будут держать в постоянном напряжении даже наиболее искушенных геймеров.

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