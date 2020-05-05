LEGO Digital Designer для Windows

LEGO Digital Designer 4.3.12

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Описание LEGO Digital Designer 4.3.12Описание   Скачать LEGO Digital Designer 4.3.12СКАЧАТЬ (156,27 Мб) Скриншоты LEGO Digital Designer 4.3.12Скриншоты (3)   Статистика LEGO Digital Designer 4.3.12Статистика   Отзывы о LEGO Digital Designer 4.3.12Отзывы (42)  
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4.59 из 5, всего оценок - 273
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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LEGO Digital Designer - программа представляет собой виртуальный конструктор LEGO, с помощью которого можно собирать всевозможные 3D-модели.

Как и в реальном конструкторе в LEGO Digital Designer присутствует богатый выбор разнообразных деталей, цвет которых можно менять. Рабочую область программы можно приближать, удалять и разворачивать под любым углом. Готовые модели можно оценить при помощи режима предварительно просмотра.

LEGO Digital Designer
LEGO Digital Designer
LEGO Digital Designer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 33 523
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - 3D
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LEGO Digital Designer 4.3.12

LEGO Digital Designer - программа представляет собой виртуальный конструктор LEGO, с помощью которого можно собирать всевозможные 3D-модели. Как и в реальном

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Отзывы о программе LEGO Digital Designer

123 про LEGO Digital Designer 4.3.10 [04-05-2020]

круто
| | Ответить

Кирилл про LEGO Digital Designer 4.3.10 [22-03-2018]

Помогите.Как сделать так чтобы программа Lego Digital Disigner не выключалась сама по себею
3 | 2 | Ответить

Lego про LEGO Digital Designer 4.3.8 [23-04-2015]

Как удалить постройку?
4 | 7 | Ответить

аплександр в ответ Lego про LEGO Digital Designer 4.3.10 [12-04-2018]

Ваше программа самое ужасное что видели мои глаза за последние лет 7 это невероятное го**о что можно придумать моих пальцев и мышки не стало после установки этого ужасного го**а
3 | 3 | Ответить

Данил про LEGO Digital Designer 4.3.8 [21-04-2015]

прикольно
5 | 3 | Ответить

Александр про LEGO Digital Designer 4.3.8 [10-03-2015]

У меня почему-то пропала расширенная заливка в режиме extended
3 | 3 | Ответить

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