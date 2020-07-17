Tunngle для Windows

Tunngle 5.8.9

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Описание Tunngle 5.8.9Описание   Скачать Tunngle 5.8.9СКАЧАТЬ (4,65 Мб) Скриншоты Tunngle 5.8.9Скриншоты (5)   Статистика Tunngle 5.8.9Статистика   Отзывы о Tunngle 5.8.9Отзывы (7)  
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4.27 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.27 из 5
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Tunngle - мощный инструмент для создания игровых виртуальных локальных сетей. В более широком смысле это приложение может использоваться для настройки произвольной сети, объединяя любые компьютеры в интернете, но особенную популярность оно получило именно в геймерской среде.

Теперь любой пользователь, кто хочет поиграть по сети в свои любимые игры и при этом не "заморачиваться" с настройкой выделенного сервера или поиска хоста на официальных серверах, может достаточно быстро и комфортно наслаждаться кооперативной игрой.

Особенно оценят эту платформу любители сетевых игр, для которых онлайновая поддержка прекращена (или не доступна ко каким-либо причинам) - в Tunngle есть эмулятор локальной сети, остается только присоединитесь к нужной игре и запустить ее через виртуальную сеть.

Перед использованием сервиса придется пройти простую регистрацию на сайте программы. Интерфейс и рабочее окно Tunngle удобны для восприятия. Для начала сетевой игры Вам нужно указать путь к exe-файлу на компьютере, потом установить соединение с другими пользователями (лучше всего защищенное) и непосредственно запустить игровое приложение.

Tunngle имеет ряд дополнительных полезных опций для получения максимального удовольствия от игрового процесса: создание профилей, обмен сообщениями в чате, получение последних новостей из мира игр и многое другое. В целом же, Tunngle на сегодняшний день по праву считается одной из самых лучших игровых сетей, объединяющая более 7 000 000 пользователей по всему миру.

Tunngle
Tunngle
Tunngle
Tunngle
Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 28 794
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Tunngle

сс про Tunngle 5.8.8 [05-12-2019]

тюнгл закрыт .афтар закрой раздачу
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PeXaKeP про Tunngle 5.8.8 [26-08-2019]

Вполне доволен, все хорошо работает! у меня ничего нету! у меня все работает!
2 | 2 | Ответить

STOP про Tunngle 5.8.8 [24-10-2018]

Tunngle давно как не работает, поскольку закрыта из-за новой политики о защите данных пользователей в ЕС. Как альтернатива для игр - Evovle. Регистрация так же нужна как и в бывшем Tunngle. Программа на английском, но всё вполне понятно. Также умеет снимать скриншоты и видео с игр.
2 | 2 | Ответить

НЕ ДОВОЛЕН!!!!!!! про Tunngle 5.8.8 [10-02-2017]

Отстой. Вообще работать перестала. Всё делал. Не работает.
5 | 3 | Ответить

Levi про Tunngle 5.8.4 [24-02-2016]

глючное говно, в котором больше рекламы чем в ящике...
5 | 2 | Ответить

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