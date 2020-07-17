Tunngle - мощный инструмент для создания игровых виртуальных локальных сетей. В более широком смысле это приложение может использоваться для настройки произвольной сети, объединяя любые компьютеры в интернете, но особенную популярность оно получило именно в геймерской среде.

Теперь любой пользователь, кто хочет поиграть по сети в свои любимые игры и при этом не "заморачиваться" с настройкой выделенного сервера или поиска хоста на официальных серверах, может достаточно быстро и комфортно наслаждаться кооперативной игрой.

Особенно оценят эту платформу любители сетевых игр, для которых онлайновая поддержка прекращена (или не доступна ко каким-либо причинам) - в Tunngle есть эмулятор локальной сети, остается только присоединитесь к нужной игре и запустить ее через виртуальную сеть.

Перед использованием сервиса придется пройти простую регистрацию на сайте программы. Интерфейс и рабочее окно Tunngle удобны для восприятия. Для начала сетевой игры Вам нужно указать путь к exe-файлу на компьютере, потом установить соединение с другими пользователями (лучше всего защищенное) и непосредственно запустить игровое приложение.

Tunngle имеет ряд дополнительных полезных опций для получения максимального удовольствия от игрового процесса: создание профилей, обмен сообщениями в чате, получение последних новостей из мира игр и многое другое. В целом же, Tunngle на сегодняшний день по праву считается одной из самых лучших игровых сетей, объединяющая более 7 000 000 пользователей по всему миру.