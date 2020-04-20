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Alcohol 52% Free Edition для Windows

Alcohol 52% Free Edition 2.1.0.30316

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Описание Alcohol 52% Free Edition 2.1.0.30316Описание   Скачать Alcohol 52% Free Edition 2.1.0.30316СКАЧАТЬ (8,85 Мб) Скриншоты Alcohol 52% Free Edition 2.1.0.30316Скриншоты (5)   Статистика Alcohol 52% Free Edition 2.1.0.30316Статистика   Отзывы о Alcohol 52% Free Edition 2.1.0.30316Отзывы (15)  
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4.33 из 5, всего оценок - 195
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Alcohol 52% Free Edition - бесплатная версия популярного эмулятора CD/DVD-приводов, с помощью которого можно легко создавать образы дисков и загружать их в виртуальные приводы, тем самым исключая использование оптических дисков. В отличие от Alcohol 120% в программе отсутствует функция записи дисков из образа, а также количество устанавливаемых приводов ограничено до 6. Плюс к этому следует отметить поддержку большого количества форматов CD и DVD дисков. Имеется поддержка русского языка.

Ключевые особенности программы:

  • Поддержка стандартного режима чтения CD/DVD и CD-RAW чтения (считывание между дорожками).
  • Создание до 6 виртуальных приводов, что позволяет работать с образами на скорости 200х.
  • Поддержка следующих форматов CD: CD-DA, CD+G, CD-ROM, CD-XA, Video CD, Photo CD, Mixed Mode, Multi-session.
  • Поддержка следующих форматов DVD: DVD-ROM, DVD-Video, DVD-Audio.
  • Поддержка всех современных (ATAPI SCSI) приводы: CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW.
  • Поддержка IEEE-1394 (Firewire) и USB протоколов.
  • Поддержка наиболее распространенных форматов образов дисков (MDS, CCD, BIN, CUE, ISO, NRG, CDI, BWT, BWI, BWS, BWA и др.).
Что нового в Alcohol 52% Free Edition 2.1.0.30316?
  • Исправлены ошибки.
Alcohol 52% Free Edition
Alcohol 52% Free Edition
Alcohol 52% Free Edition
Alcohol 52% Free Edition
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)67 / 277 591
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбразы дисков - Эмуляторы приводов
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Отзывы о программе Alcohol 52% Free Edition

ЕЛЕНА про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.10521 [12-01-2019]

Все було добре до моменту "Перезагрузить ПК сейчас?"
Я НЕНАВИДЖУ ВАШ АЛКОГОЛЬ.ЗДОХНІТЬ усі в Аушвіці.Ця хуєблять не хоче працювати.Я вже все перепробувала.Тварини,чим ви це створювали?Залупою?Я просто хочу всіх вас вбити.ЗДОХНІТь в агонії.Я всіх вас заріжу,коли ви будете спати.Всі ваші діти будуть зїдені на вечерю в Карпатах.Я просто хочу,щоб ви страждали на вогнищі,коли я буду смажити ваші очі та кінцівки.А так програма непогана,дуже сподобалось:)
10 | 7 | Ответить

Alex про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.9902 [08-12-2017]

А нахрена вам (извиняюсь за выражение) алкоголь на 10ке??? там вирт диски самой системой поддрживаются
4 | 13 | Ответить

Пушкин в ответ Alex про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.10521 [28-06-2018]

ага.. точно.. MDF 10ка видит прям без проблем (нет).
6 | 3 | Ответить

прохожий про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.9902 [03-11-2017]

у кого ругается антивирус - НЕ качайте файл с "официального сервера". Увы, но ссылка с официалов на сторонний сайт и качается там не программа, а "загрузчик" программы. то есть этот самый "вирус", хотя на самом деле это просто спам-программа. качайте отсюда, антивирус ругаться не будет и никаких "загрузчиков".
5 | 21 | Ответить

Максим про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.8806 [21-06-2016]

Через вирустотал показывает 4 вируса
7 | 11 | Ответить

Santeh про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.6951 [08-11-2014]

На 10 винду не встаёт.
13 | 3 | Ответить

B13VIRUS в ответ Santeh про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.6951 [08-12-2014]

Santeh
А кто сказал что на 10 она будет работать, десятая ОС по прежнему в сыром состоянии, и говорить о том что программа на ней не работает рано...
3 | 10 | Ответить

Alex в ответ Santeh про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.7612 [04-10-2015]

Нормально работает на 10 Винде
5 | 2 | Ответить

Макс в ответ Alex про Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.8806 [09-04-2016]

На дату смотри.
2 | 2 | Ответить

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