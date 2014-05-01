TextAloud - мощный инструмент для озвучивания текста с веб-страницы, из письма, текстового файла, различных документов или конвертирования его в аудиофайлы формата MP3 или WMA. Программа интегрируется в такие приложения, как Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Microsoft Word, а также в браузеры IE и Firefox.

Имеется возможность подключать дополнительные голосовые модули, которые можно скачать с сайта разработчика, а также настраивать наиболее подходящий темп и тон воспроизведения.