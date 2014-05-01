TextAloud для Windows

TextAloud 3.0.118 / 4.0.29

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Описание TextAloud 3.0.118 / 4.0.29Описание   Скачать TextAloud 3.0.118 / 4.0.29СКАЧАТЬ (21,76 Мб) Скриншоты TextAloud 3.0.118 / 4.0.29Скриншоты (6)   Статистика TextAloud 3.0.118 / 4.0.29Статистика   Отзывы о TextAloud 3.0.118 / 4.0.29Отзывы (6)  
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3.87 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 3.87 из 5
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TextAloud - мощный инструмент для озвучивания текста с веб-страницы, из письма, текстового файла, различных документов или конвертирования его в аудиофайлы формата MP3 или WMA. Программа интегрируется в такие приложения, как Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Microsoft Word, а также в браузеры IE и Firefox.

Имеется возможность подключать дополнительные голосовые модули, которые можно скачать с сайта разработчика, а также настраивать наиболее подходящий темп и тон воспроизведения.

Что нового в TextAloud 3.0.118 / 4.0.29?
  • Исправлены ошибки
TextAloud
TextAloud
TextAloud
TextAloud
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы20 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфей
ТОП-сегодня раздела "Текст в речь"
 

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Отзывы о программе TextAloud

Timofey про TextAloud 3.0.116 / 4.0.18 [28-07-2018]

Вирусов нет?
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(ерж про TextAloud 3.0.64 [12-05-2014]

Программа хорошая, неудобно только то, что нет русского языка и интеграции в Google Chrome (стоит по умолчанию), хотя с рабочего стола читает, текстовые файлы. У кого браузеры по умолчанию Mozilla Firefox, IE11 очень удобно работать прямо из браузера. Здорово! Удивительно, что умельцы ещё русификатор не смастерили к этой замечательной программе.
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SergeyConnor про TextAloud 3.0.56 [01-09-2013]

Когда использую иностранный голос выходит ошибка : Интерфейс не поддерживается. Кто поможет? Маил:ev0_xd@mail.ru
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Тимур про TextAloud 3.0.39 [27-05-2012]

Очень замороченая, ничего не понятно. с бесплатными Балаболкой или с Кубаудио и то проще разобраться...
Пробовал MP3book2005 - там всё сразу получилось с пол тыка - всё по-русски. Правда MP2book2005 тоже не бесплатная, за то стоит порядка 12 баксов, а не 30 как эта...
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Николай про TextAloud 3.0.37 [04-04-2012]

Плюсы и минусы программы:
Плюсы: Интегрируется в браузеры (Воспроизводит прям в браузере, КРУТО).

Минусы: Платная, Нет Русского, и заморочестая какаета.

Я её скачал только ради ИНТЕГРАЦИИ в браузер.
Если кто знает ещё проги по теме с интеграцией напишите пожалуйста
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