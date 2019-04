Оцените программу!

5 Clownfish for Skype - отличное приложение для сервиса Skype, позволяющее "на лету" переводить все поступающие сообщения на иностранном языке прямо в диалоговом окне. Точно также и с отправкой - Вы пишите на своем родном языке, а получатель видит текст в уже переведенном виде.



Перевод основан на нескольких популярных сервисах - Google Translate, Microsoft Live, Babylon Translate, SysTran, PROMT и Yandex. Можно выбрать любой из них по своему предпочтению. В целом же поддерживается более 50 языков мира, так что будьте уверены - кто бы Вам ни написал, всегда сможете понять о чем идет речь. Удобно, что для каждого абонента можно выбрать предпочитаемый язык перевода.



Кроме перевода, программа содержит множество дополнительных возможностей: шифрование сообщений,

проверка орфографии,

преобразование текста в речь (любое входящее сообщение будет озвучено, поддерживаются разные голоса),

тонкая настройка каждого онлайн переводчика,

создание шаблонных сообщений,

использование чат-ботов,

запись голосовых вызовов,

изменение голоса,

звуковые эффекты,

рассылка массовых сообщений,

голосовой помощник и другое. В общем, интересное, полезное и веселое приложение Clownfish for Skype значительно разнообразит Ваше повседневное общение в Сети, позволит лучше понять собеседника, поможет в изучении иностранного языка, а также развлечет забавными голосами и звуковыми эффектами. Skype для Windows Что нового в Clownfish for Skype 4.56?

Оптимизирован код

Исправлены ошибки