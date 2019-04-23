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Clownfish for Skype 4.56
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4.00 из 5, всего оценок - 4
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- Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Clownfish for Skype - отличное приложение для сервиса Skype, позволяющее "на лету" переводить все поступающие сообщения на иностранном языке прямо в диалоговом окне. Точно также и с отправкой - Вы пишите на своем родном языке, а получатель видит текст в уже переведенном виде.
Перевод основан на нескольких популярных сервисах - Google Translate, Microsoft Live, Babylon Translate, SysTran, PROMT и Yandex. Можно выбрать любой из них по своему предпочтению. В целом же поддерживается более 50 языков мира, так что будьте уверены - кто бы Вам ни написал, всегда сможете понять о чем идет речь. Удобно, что для каждого абонента можно выбрать предпочитаемый язык перевода.
Кроме перевода, программа содержит множество дополнительных возможностей:
- шифрование сообщений,
- проверка орфографии,
- преобразование текста в речь (любое входящее сообщение будет озвучено, поддерживаются разные голоса),
- тонкая настройка каждого онлайн переводчика,
- создание шаблонных сообщений,
- использование чат-ботов,
- запись голосовых вызовов,
- изменение голоса,
- звуковые эффекты,
- рассылка массовых сообщений,
- голосовой помощник и другое.
В общем, интересное, полезное и веселое приложение Clownfish for Skype значительно разнообразит Ваше повседневное общение в Сети, позволит лучше понять собеседника, поможет в изучении иностранного языка, а также развлечет забавными голосами и звуковыми эффектами.
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|Что нового в Clownfish for Skype 4.56?
- Оптимизирован код
- Исправлены ошибки
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