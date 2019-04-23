Clownfish for Skype для Windows

Clownfish for Skype 4.56

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Описание Clownfish for Skype 4.56Описание   Скачать Clownfish for Skype 4.56СКАЧАТЬ (0,99 Мб) Скриншоты Clownfish for Skype 4.56Скриншоты (6)   Статистика Clownfish for Skype 4.56Статистика   Отзывы о Clownfish for Skype 4.56Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Clownfish for Skype - отличное приложение для сервиса Skype, позволяющее "на лету" переводить все поступающие сообщения на иностранном языке прямо в диалоговом окне. Точно также и с отправкой - Вы пишите на своем родном языке, а получатель видит текст в уже переведенном виде.

Перевод основан на нескольких популярных сервисах - Google Translate, Microsoft Live, Babylon Translate, SysTran, PROMT и Yandex. Можно выбрать любой из них по своему предпочтению. В целом же поддерживается более 50 языков мира, так что будьте уверены - кто бы Вам ни написал, всегда сможете понять о чем идет речь. Удобно, что для каждого абонента можно выбрать предпочитаемый язык перевода.

Кроме перевода, программа содержит множество дополнительных возможностей:

  • шифрование сообщений,
  • проверка орфографии,
  • преобразование текста в речь (любое входящее сообщение будет озвучено, поддерживаются разные голоса),
  • тонкая настройка каждого онлайн переводчика,
  • создание шаблонных сообщений,
  • использование чат-ботов,
  • запись голосовых вызовов,
  • изменение голоса,
  • звуковые эффекты,
  • рассылка массовых сообщений,
  • голосовой помощник и другое.

В общем, интересное, полезное и веселое приложение Clownfish for Skype значительно разнообразит Ваше повседневное общение в Сети, позволит лучше понять собеседника, поможет в изучении иностранного языка, а также развлечет забавными голосами и звуковыми эффектами.

Что нового в Clownfish for Skype 4.56?
  • Оптимизирован код
  • Исправлены ошибки
Clownfish for Skype
Clownfish for Skype
Clownfish for Skype
Clownfish for Skype
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 471
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереводчики - Текст в речь
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Отзывы о программе Clownfish for Skype

с деревни про Clownfish for Skype 3.81 [21-03-2015]

Программа супер полезная.
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