IsoBuster для Windows
|Оценка:
|4.42/5 голосов - 146
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $15.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Smart Project
|Категория:
|Образы дисков
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 189 679 | Статистика
|Размер:
|7,77 Мб
ISO Buster - утилита, предназначенная для прямого доступа к файловой структуре CD-дисков и работы с образами CD. Программа позволяет просматривать и извлекать файлы, дорожки, секторы и сессии из CD-i, CD-Text, VCD, SVCD, CD-ROM, CD-ROM XA, DVD и DVCD. Поддерживаются ISO9660, Joliet, Romeo, прямой (Little Endian) и обратный (Big Endian) порядок байтов, все виды UDF (UDF 2.01/UDF 1.02, UDF 1.5), Rock Ridge (Commodore), короткие и длинные имена файлов.
Имеется возможность работы с огромным числом образов (DAO, TAO, ISO, BIN, IMG, CIF, FCD, NRG, GCD, P01, C2D, CUE, CD и GI), имеются функции конвертации из DAT файлов в MPG и просмотра свойств привода. Программа проста в использовании, имеет удобный интерфейс с поддержкой 29 языков, включая и русский.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе IsoBuster
Жанна про IsoBuster 4.2 [22-08-2018]
Что-то другими не получилось восстановить файл с диска. То не проигрывалось аудио, то аудио с треском. А этой программой получилось и без кряка полноценно восстановить! Спасибо! Спасение есть!!!
2 | 2 | Ответить
Серый Кот про IsoBuster 3.0 [09-08-2012]
Прога без кряка бесполезна, при всех своих достоинствах!!!
5 | 10 | Ответить
Дмитрий про IsoBuster 2.8.5 [02-01-2012]
Вот видео, в котором показывается как использовать Iso Buster для восстановления CD, DVD http://video-recovery.narod2.ru/vosstanovlenie-cd-dvd.html
4 | 6 | Ответить
Алена про IsoBuster 2.8.5 [07-04-2011]
Программка действительно стоящая! Если у кого-то есть кряк к ней, выложите плиз!
11 | 8 | Ответить