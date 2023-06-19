ISO Buster - утилита, предназначенная для прямого доступа к файловой структуре CD-дисков и работы с образами CD. Программа позволяет просматривать и извлекать файлы, дорожки, секторы и сессии из CD-i, CD-Text, VCD, SVCD, CD-ROM, CD-ROM XA, DVD и DVCD. Поддерживаются ISO9660, Joliet, Romeo, прямой (Little Endian) и обратный (Big Endian) порядок байтов, все виды UDF (UDF 2.01/UDF 1.02, UDF 1.5), Rock Ridge (Commodore), короткие и длинные имена файлов.

Имеется возможность работы с огромным числом образов (DAO, TAO, ISO, BIN, IMG, CIF, FCD, NRG, GCD, P01, C2D, CUE, CD и GI), имеются функции конвертации из DAT файлов в MPG и просмотра свойств привода. Программа проста в использовании, имеет удобный интерфейс с поддержкой 29 языков, включая и русский.