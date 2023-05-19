Java Runtime Environment (JRE) - программное обеспечение необходимое для запуска веб-сайтов и приложений, созданных с помощью языка программирования Java, на котором написано множество программ и игр, особенно тех, для которых важна мобильность. Состоит из виртуальной машины и библиотеки Java-классов.

Позволяет играть в сетевые игры, общаться с людьми по всему миру, подсчитывать проценты по ипотечным кредитам и просматривать трехмерные изображения. Java обеспечивает быстродействие, безопасность и надежность.