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Java Runtime Environment для Windows

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Оценка: 4.49/5 голосов - 104
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.0.371 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:.NET - Программы для драйверов
Загрузок (сегодня/всего):5 / 131 731 | Статистика
Размер:56,89 Мб
Java Runtime Environment скриншот № 1
Java Runtime Environment скриншот № 2
Java Runtime Environment скриншот № 3

Java Runtime Environment (JRE) - программное обеспечение необходимое для запуска веб-сайтов и приложений, созданных с помощью языка программирования Java, на котором написано множество программ и игр, особенно тех, для которых важна мобильность. Состоит из виртуальной машины и библиотеки Java-классов.

Позволяет играть в сетевые игры, общаться с людьми по всему миру, подсчитывать проценты по ипотечным кредитам и просматривать трехмерные изображения. Java обеспечивает быстродействие, безопасность и надежность.

Что нового в Java Runtime Environment 8.0.371?
  • Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе Java Runtime Environment

Дема про Java Runtime Environment 8.0.251 [18-06-2021]

(шёпотом) для winXP есть jre 8u73
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Дмитрий про Java Runtime Environment 8.0.201 [20-05-2020]

Восьмая JAVA с XP не работает
Нужна 7-ая, а лучше 6-ая
1 | | Ответить

Minecrafter2002 про Java Runtime Environment 8.0.201 [11-10-2019]

Сучий майнкрафт не работает. помогите JAVA 2002 всё.
5 | 5 | Ответить

raspberry73 про Java Runtime Environment 8.0.77 [17-08-2016]

mamelissa, спасибо большое за подсказку, я то все время думала, почему эти зараженные страницы открываются, а это java был виноват.
2 | 5 | Ответить

Ольга Ивановна про Java Runtime Environment 8.0.72 [29-01-2016]

подскажите, пожалуйста, мне, малограмотному человеку, - на моем компе стоит ява 32 bit, а комп 64, подойдет ли эта программа, или надо искать для 64?
14 | 20 | Ответить

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