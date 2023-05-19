Java Runtime Environment для Windows
|Оценка:
|4.49/5 голосов - 104
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.0.371 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Oracle
|Категории:
|.NET - Программы для драйверов
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 131 731 | Статистика
|Размер:
|56,89 Мб
Java Runtime Environment (JRE) - программное обеспечение необходимое для запуска веб-сайтов и приложений, созданных с помощью языка программирования Java, на котором написано множество программ и игр, особенно тех, для которых важна мобильность. Состоит из виртуальной машины и библиотеки Java-классов.
Позволяет играть в сетевые игры, общаться с людьми по всему миру, подсчитывать проценты по ипотечным кредитам и просматривать трехмерные изображения. Java обеспечивает быстродействие, безопасность и надежность.
- Исправлены ошибки.
Microsoft .NET Framework 4.7.1 / 4.7.2
Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, наличие которых является...
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (Full Package)
Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, которые необходимы для работы приложений, основанных на архитектуре .NET Framework...
Microsoft .NET Framework 4.5 / 4.5.2
Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, наличие которых является...
Java Runtime Environment 8.0.331
Java Runtime Environment (JRE) - среда выполнения приложений написанных на языке программирования Java,...
Microsoft .NET Framework - Набор компонентов, позволяющих запускать приложения, основанных на архитектуре .NET Framework...
Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, которые необходимы для работы приложений, основанных на архитектуре .NET Framework...
Отзывы о программе Java Runtime Environment
Дема про Java Runtime Environment 8.0.251 [18-06-2021]
Дмитрий про Java Runtime Environment 8.0.201 [20-05-2020]
Восьмая JAVA с XP не работает
Нужна 7-ая, а лучше 6-ая
1 | | Ответить
Minecrafter2002 про Java Runtime Environment 8.0.201 [11-10-2019]
Сучий майнкрафт не работает. помогите JAVA 2002 всё.
5 | 5 | Ответить
raspberry73 про Java Runtime Environment 8.0.77 [17-08-2016]
mamelissa, спасибо большое за подсказку, я то все время думала, почему эти зараженные страницы открываются, а это java был виноват.
2 | 5 | Ответить
Ольга Ивановна про Java Runtime Environment 8.0.72 [29-01-2016]
подскажите, пожалуйста, мне, малограмотному человеку, - на моем компе стоит ява 32 bit, а комп 64, подойдет ли эта программа, или надо искать для 64?
14 | 20 | Ответить