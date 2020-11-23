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Microsoft .NET для Windows

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Microsoft .NET 5.0.0 RuntimeОписание
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Microsoft .NET - сборник необходимых компонентов для разработки под Windows, Linux, macOS, iOS, Android, tvOS, watchOS, WebAssembly. Данная версия объединяет возможности .NET Standard и .NET Core, и призвана унифицировать платформу .NET.

Платформа предлагает возможность создания высокопроизводительных облачных приложений, ускорять алгоритмы BCL, присутствует улучшение поддержки контейнеров, а также поддержка HTTP3. Разработка сосредоточена вокруг Runtime, JIT, AOT, GC, BCL, C#, VB.NET, F#, ASP.NET, Entity Framework, ML.NET, WinForms, WPF и Xamarin.

В состав входит:

  • фреймворк с открытым кодом ASP.NET Core для веб-приложений;
  • технология доступа к данным Entity Framework Core;
  • WinForms;
  • WPF (Windows Presentation Foundation);
  • модель устройства для мобильных приложений Xamarin;
  • ML.NET.
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.0 Runtime | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:.NET
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25,32 Мб
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