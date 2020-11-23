Microsoft .NET для Windows
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Microsoft .NET - сборник необходимых компонентов для разработки под Windows, Linux, macOS, iOS, Android, tvOS, watchOS, WebAssembly. Данная версия объединяет возможности .NET Standard и .NET Core, и призвана унифицировать платформу .NET.
Платформа предлагает возможность создания высокопроизводительных облачных приложений, ускорять алгоритмы BCL, присутствует улучшение поддержки контейнеров, а также поддержка HTTP3. Разработка сосредоточена вокруг Runtime, JIT, AOT, GC, BCL, C#, VB.NET, F#, ASP.NET, Entity Framework, ML.NET, WinForms, WPF и Xamarin.
В состав входит:
- фреймворк с открытым кодом ASP.NET Core для веб-приложений;
- технология доступа к данным Entity Framework Core;
- WinForms;
- WPF (Windows Presentation Foundation);
- модель устройства для мобильных приложений Xamarin;
- ML.NET.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.0 Runtime | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Microsoft Corporation
|Категория:
|.NET
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25,32 Мб
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