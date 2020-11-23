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Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (Full Package) Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, которые необходимы для работы приложений, основанных на архитектуре .NET Framework

Microsoft .NET Framework 4.5 / 4.5.2 Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, наличие которых является обязательным условием для нормального функционирования многих приложений, а также обеспечивает повышение производительности, надежности и безопасности

Microsoft .NET Framework 4.7.1 / 4.7.2 Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, наличие которых является обязательным условием для нормального функционирования многих приложений, а также обеспечивает повышение производительности, надежности и безопасности

Microsoft .NET Framework 2.0 Microsoft .NET Framework - Набор компонентов, позволяющих запускать приложения, основанных на архитектуре .NET Framework

Java Runtime Environment 8.0.251 Java Runtime Environment (JRE) - среда выполнения приложений написанных на языке программирования Java, которая состоит из виртуальной машины и библиотеки Java-классов. Особенностями Java являются его кроссплатформенность, быстродействие и надежность