Программы для Windows » Текст » PDF » BullZip PDF Printer 12.2.0.2893

BullZip PDF Printer для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.08/5 голосов - 29
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.2.0.2893 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:PDF - Печать
Загрузок (сегодня/всего):16 / 50 578 | Статистика
Размер:41,65 Мб
СКАЧАТЬ
BullZip PDF Printer скриншот № 1
BullZip PDF Printer скриншот № 2
BullZip PDF Printer скриншот № 3
BullZip PDF Printer скриншот № 4

BullZip PDF Printer (Free PDF Printer) - виртуальный принтер, позволяющий печатать PDF документ из любого приложения Microsoft Windows, которое поддерживает функцию печати документа. Достаточно указать PDF Printer вместо стандартного и любой документ или изображение будет сконвертировано и сохранено в PDF файл.

  • Настройка параметров качества PDF-документа (экран, принтер, электрнная книга, предпечатный).
  • Установка свойств документа.
  • Добавление водяных знаков, поворот, изменение размера, прозрачности, наложение и добавление заднего фона.
  • Объединять несколько PDF-документов в один и разделение его на части.
  • Защита документа паролем.
  • 128/40 битное шифрование.
  • Поддерживает Microsoft Terminal Server и Citrix Metaframe.
  • Интерфейс для командной строки для всех настроек.
  • Интерфейс COM/ActiveX для контроля на программном уровне
  • Поддержка выходных форматов: BMP, JPEG, PCX, PDF, PNG, TIFF.

Внимание! Для работы необходима установка GPL Ghostscript.

Что нового в BullZip PDF Printer 12.2.0.2893?
  • Улучшенная функциональность электронной почты.
  • Исправлено ошибку 429 на некоторых компьютерах.
  • Исправление периодической ошибки Ghostscript.
  • Исправлена проблема с выводом текстового файла
ТОП-сегодня раздела "PDF"
 

скачать Adobe ReaderAdobe Reader 11.0 Ru / 2019.008.20071 En

Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все...

скачать Foxit ReaderFoxit Reader 10.1.1.37576

Foxit Reader - небольшая, быстрая программа для чтения PDF файлов. Программа обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов...

скачать ABBYY FineReaderABBYY FineReader 15.0 / 10.0

FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с...

скачать Free PDF ReaderFree PDF Reader 1.2

Free PDF Reader - бесплатная программа для просмотра PDF-документов с расширенным функционалом...

скачать STDU ViewerSTDU Viewer 1.6.375

STDU Viewer - бесплатная читалка электронных документов с поддержкой большинства современных...

скачать WinScan2PDFWinScan2PDF 6.61

Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью...

Отзывы о программе BullZip PDF Printer

Надежда про BullZip PDF Printer 11.4.0.2674 Free [22-11-2017]

В башке твоей полно вирусов! Отличная прога и бесплатная.
4 | 3 | Ответить

Виктор про BullZip PDF Printer 11.1.0.2600 Free [04-07-2017]

Эпичные комменты) Всё нормально работает
2 | 2 | Ответить

Слон в ответ Виктор про BullZip PDF Printer 11.4.0.2674 Free [19-10-2017]

Поддерживаю. Вирусов не обнаружено, все гуд и найс.
3 | 2 | Ответить

Надежда про BullZip PDF Printer 10.24.0.2543 Free [03-10-2016]

После первого комента сразу закрыл страницу и занес в черный список.
3 | 24 | Ответить

Любовь про BullZip PDF Printer 10.10.0.2307 Free [24-12-2014]

Даже не вздумайте качать,в ней полно вирусов!!!!!
2 | 4 | Ответить

Читать все отзывы (5) / Добавить отзыв