Даже не вздумайте качать,в ней полно вирусов!!!!! 2 | 4 | Ответить

После первого комента сразу закрыл страницу и занес в черный список. 3 | 24 | Ответить

Поддерживаю. Вирусов не обнаружено, все гуд и найс. 3 | 2 | Ответить

FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с...

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BullZip PDF Printer (Free PDF Printer) - виртуальный принтер, позволяющий печатать PDF документ из любого приложения Microsoft Windows, которое поддерживает функцию печати документа. Достаточно указать PDF Printer вместо стандартного и любой документ или изображение будет сконвертировано и сохранено в PDF файл.

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