BullZip PDF Printer для Windows
|Оценка:
|4.08/5 голосов - 29
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.2.0.2893 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bullzip.com
|Категории:
|PDF - Печать
|Загрузок (сегодня/всего):
|16 / 50 578 | Статистика
|Размер:
|41,65 Мб
|СКАЧАТЬ
BullZip PDF Printer (Free PDF Printer) - виртуальный принтер, позволяющий печатать PDF документ из любого приложения Microsoft Windows, которое поддерживает функцию печати документа. Достаточно указать PDF Printer вместо стандартного и любой документ или изображение будет сконвертировано и сохранено в PDF файл.
- Настройка параметров качества PDF-документа (экран, принтер, электрнная книга, предпечатный).
- Установка свойств документа.
- Добавление водяных знаков, поворот, изменение размера, прозрачности, наложение и добавление заднего фона.
- Объединять несколько PDF-документов в один и разделение его на части.
- Защита документа паролем.
- 128/40 битное шифрование.
- Поддерживает Microsoft Terminal Server и Citrix Metaframe.
- Интерфейс для командной строки для всех настроек.
- Интерфейс COM/ActiveX для контроля на программном уровне
- Поддержка выходных форматов: BMP, JPEG, PCX, PDF, PNG, TIFF.
Внимание! Для работы необходима установка GPL Ghostscript.
- Улучшенная функциональность электронной почты.
- Исправлено ошибку 429 на некоторых компьютерах.
- Исправление периодической ошибки Ghostscript.
- Исправлена проблема с выводом текстового файла
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Отзывы о программе BullZip PDF Printer
Надежда про BullZip PDF Printer 11.4.0.2674 Free [22-11-2017]
В башке твоей полно вирусов! Отличная прога и бесплатная.
4 | 3 | Ответить
Виктор про BullZip PDF Printer 11.1.0.2600 Free [04-07-2017]
Слон в ответ Виктор про BullZip PDF Printer 11.4.0.2674 Free [19-10-2017]
Поддерживаю. Вирусов не обнаружено, все гуд и найс.
3 | 2 | Ответить
Надежда про BullZip PDF Printer 10.24.0.2543 Free [03-10-2016]
После первого комента сразу закрыл страницу и занес в черный список.
3 | 24 | Ответить
Любовь про BullZip PDF Printer 10.10.0.2307 Free [24-12-2014]
Даже не вздумайте качать,в ней полно вирусов!!!!!
2 | 4 | Ответить