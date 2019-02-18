Audials Tunebite - мощный универсальный комбайн для работы с медиасервисами. Позволяет записывать, конвертировать и копировать защищенные от записи DVD/CD диски и аудиокниги. Имеет широкие возможности для редактирования, конвертирования и настройки аудио и видео файлов. Записывает музыку и видео непосредственно из браузера или клиентских приложений. Специально оптимизированные драйверы звуковой карты обеспечивают превосходное цифровое качество записи.
Особенности Audials Tunebite:
Audials Tunebite Converter поддерживает профили конвертирования для ПК и мобильных устройств и телефонов (Apple iPhone / IPod / IPAD, Zune, Xbox, PSP, PS3).
Поддержка всех популярных видео форматов: WMV, MP4, AVI, H.264, 3GP.
Поддерживаемые аудио форматы: WMA (с DRM защитой от копирования), M4P / M4B (с DRM защитой от копирования), MP3, MP2, WMA, WMA Pro, OGG, AAC, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, AC3, AU.
Запись на диск.
Создание рингтонов.
Модуль Auto-Tagger позволяет редактировать ID3-тэги, тексты песен, обложки дисков.
Снятие защиты DRM с аудио.
Записи музыки из социальных радиостанций и аудио потоков.
Модуль Audials TV позволяет просматривать интернет-телевидение.