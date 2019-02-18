DAEMON Tools Lite 10.10.0.754

Daemon Tools - небольшое, бесплатное, но при этом очень функциональное приложение для создания ISO/MDS/MDF/MDX-образов из CD/DVD/Blu-ray дисков. Программа умеет

AnyDVD HD 8.3.0.0

AnyDVD HD предназначена для снятия защиты с любых DVD-дисков, так что вы сможете просматривать DVD-фильмы на компьютере с DVD-ROM, региональный код которого не

DVD Region+CSS Free 5.9.8.3

DVD Region-Free — очень полезная утилиты, которая позволяет смотреть фильмы с любых DVD дисков, защищенных региональным кодом, на любых DVD-ROM приводах, даже с