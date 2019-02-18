Audials Tunebite для Windows

Audials Tunebite 2019.0.8700

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Описание Audials Tunebite 2019.0.8700Описание   Скачать Audials Tunebite 2019.0.8700СКАЧАТЬ (138,38 Мб) Скриншоты Audials Tunebite 2019.0.8700Скриншоты (10)   Статистика Audials Tunebite 2019.0.8700Статистика   Отзывы о Audials Tunebite 2019.0.8700Отзывы (3)  
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4.57 из 5, всего оценок - 68
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
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Audials Tunebite - мощный универсальный комбайн для работы с медиасервисами. Позволяет записывать, конвертировать и копировать защищенные от записи DVD/CD диски и аудиокниги. Имеет широкие возможности для редактирования, конвертирования и настройки аудио и видео файлов. Записывает музыку и видео непосредственно из браузера или клиентских приложений. Специально оптимизированные драйверы звуковой карты обеспечивают превосходное цифровое качество записи.

Особенности Audials Tunebite:

  • Audials Tunebite Converter поддерживает профили конвертирования для ПК и мобильных устройств и телефонов (Apple iPhone / IPod / IPAD, Zune, Xbox, PSP, PS3).
  • Поддержка всех популярных видео форматов: WMV, MP4, AVI, H.264, 3GP.
  • Поддерживаемые аудио форматы: WMA (с DRM защитой от копирования), M4P / M4B (с DRM защитой от копирования), MP3, MP2, WMA, WMA Pro, OGG, AAC, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, AC3, AU.
  • Запись на диск.
  • Создание рингтонов.
  • Модуль Auto-Tagger позволяет редактировать ID3-тэги, тексты песен, обложки дисков.
  • Снятие защиты DRM с аудио.
  • Записи музыки из социальных радиостанций и аудио потоков.
  • Модуль Audials TV позволяет просматривать интернет-телевидение.
Скриншоты Audials Tunebite:

Статус программы Демо версия | Цена: $26.90
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 24 377
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСнятие защиты - Редакторы аудио - Конверторы
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Отзывы о программе Audials Tunebite

Злой Дятька про Audials Tunebite 2017.0.30776.7600 [09-02-2017]

А На русском есть!
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пкщер про Audials Tunebite 10.0.43701.100 [26-10-2012]

хрень .а не прога! во всяком случае данная и размещенная тут
| 10 | Ответить

Кирилл Машковский про Audials Tunebite 9.0.54502.200 [02-12-2011]

А она может на видео музыку накладывать?
1 | 10 | Ответить

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