Xreveal для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Снятие защиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:834 Кб
Xreveal скриншот № 1

Xreveal - небольшое приложение, работающее из системного трея, и предназначенное для обнаружения и снятия защиты CD/DVD/BD/UHD - дисков.

Xreveal не содержит никаких ключей дешифрования BD+ таблиц преобразования (FUT), он основан только на официальной публичной спецификации AACS. Для его работы необходимы ключи расшифровки AACS/BD+ FUT.

Особенности приложения Xreveal:

  • Удаление защиты Blu-ray AACS 1.0.
  • Удаление защиты Blu-ray AACS 2.0 (UHD).
  • Снять защиту BD+.
  • Удаление защиты BDAV.
  • Удаление защиты DVD CSS.
  • Удаление защиты CPRM.
  • Удаление защиты CPPM.
  • Удаление защиты CD Digital Audio (CDDA).
  • Расшифровка без необходимости подключения к сети.
  • Встроенное 64-битное программное обеспечение.
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