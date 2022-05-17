Xreveal - небольшое приложение, работающее из системного трея, и предназначенное для обнаружения и снятия защиты CD/DVD/BD/UHD - дисков.

Xreveal не содержит никаких ключей дешифрования BD+ таблиц преобразования (FUT), он основан только на официальной публичной спецификации AACS. Для его работы необходимы ключи расшифровки AACS/BD+ FUT.

Особенности приложения Xreveal: