Xreveal для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Yubsoft
|Категория:
|Снятие защиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|834 Кб
Xreveal - небольшое приложение, работающее из системного трея, и предназначенное для обнаружения и снятия защиты CD/DVD/BD/UHD - дисков.
Xreveal не содержит никаких ключей дешифрования BD+ таблиц преобразования (FUT), он основан только на официальной публичной спецификации AACS. Для его работы необходимы ключи расшифровки AACS/BD+ FUT.
Особенности приложения Xreveal:
- Удаление защиты Blu-ray AACS 1.0.
- Удаление защиты Blu-ray AACS 2.0 (UHD).
- Снять защиту BD+.
- Удаление защиты BDAV.
- Удаление защиты DVD CSS.
- Удаление защиты CPRM.
- Удаление защиты CPPM.
- Удаление защиты CD Digital Audio (CDDA).
- Расшифровка без необходимости подключения к сети.
- Встроенное 64-битное программное обеспечение.
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