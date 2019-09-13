AnyDVD HD для Windows

AnyDVD HD 8.3.9.0

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Описание AnyDVD HD 8.3.9.0Описание   Скачать AnyDVD HD 8.3.9.0СКАЧАТЬ (15,83 Мб) Скриншоты AnyDVD HD 8.3.9.0Скриншоты (5)   Статистика AnyDVD HD 8.3.9.0Статистика   Отзывы о AnyDVD HD 8.3.9.0Отзывы (20)  
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4.43 из 5, всего оценок - 144
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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AnyDVD & AnyDVD HD - программа предназначена для снятия защиты с любых DVD-дисков, так что вы сможете просматривать DVD-фильмы на компьютере с DVD-ROM, региональный код которого не соответствует этому DVD-диску. Даже если ваш привод не "обеззонен", у вас есть возможность копировать диски с любым региональным кодом напрямую с DVD-ROM на DVD±RW!

Возможности программы:

  • Дешифрование CSS и снятие регионального кодирования с DVD дисков;
  • Снятие защиты Macrovision на аналоговое копирование;
  • Снятие ограничений на действия пользователя;
  • Незаметная работа, как системного драйвера;
  • Дешифрование БЕЗ сохранения данных на жесткий диск;
  • Дешифрование "на лету";
  • Работа с любыми DVD дисками;
  • Работа с любыми DVD-ROM устройствами, независимо от установленного регионального кода;
  • Работа с любыми программами для копирования и воспроизведения DVD (например, CloneDVD);
Что нового в AnyDVD HD 8.3.9.0?
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены переводы
AnyDVD HD
AnyDVD HD
AnyDVD HD
AnyDVD HD
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: $39.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)6 / 86 090
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСнятие защиты
ТОП-сегодня раздела "Снятие защиты"
 

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Отзывы о программе AnyDVD HD

Rus про AnyDVD 7.2.0.0 [07-06-2013]

Что вы хрень всякую пишите!Лучшая прога для снятия защиты и с двд и с блу-рея!Работаю с ней много лет.Проблем нет,всё вскрывает,а новинки если,то покупаете платную версию ибудет вам счастье!
3 | 15 | Ответить

Андрей про AnyDVD 7.1.5.0 [16-02-2013]

скачал с офицсайта 7.1.5.0. "Взломал" Валл-и без проблем в отличии от других подобных! И бесплатно, ну пусть на 29 дней. Но мне больше и не надо)) Потом мож понадобится, но к этому времени Winду7-64 переустановлю)))
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Шаляпин Алексей про AnyDVD 7.1.3.0 [23-01-2013]

Программа полная ерунда, ни делает копию с защищенного диска.
2 | | Ответить

Сергей в ответ Шаляпин Алексей про AnyDVD 7.4.8.0 [26-07-2014]

Программа классная, но она и не предназначена для копирования, она только позволяет другим программам копировать защищенные дискит
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Red FOX про AnyDVD 6.6.0.9 [02-02-2010]

Альтернатива - ты есть!! Спасибо Sly Soft!!!)))
3 | 1 | Ответить

csfiles.org.ua про AnyDVD 6.6.0.9 [30-01-2010]

Блин качественная програмка, нетребующая ликарства!
5 | 1 | Ответить

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