DAEMON Tools Lite 10.11.0.933 Daemon Tools - небольшое, бесплатное, но при этом очень функциональное приложение для создания ISO/MDS/MDF/MDX-образов из CD/DVD/Blu-ray дисков. Программа умеет DVD Decrypter 3.5.4.0 DVD Decrypter - полезная утилита, позволяющяя снять защиту с DVD диска и переписать его содержимое на жесткий диск ПК в виде набора файлов или образа ISO (со снятыми CloneDVD 7.0.0.15 CloneDVD - отличная программа для создания полностью идентичных копий DVD-фильмов и записи их на DVD-носители, жесткий диск или создания ISO образов

AnyDVD HD 8.3.8.0 AnyDVD HD предназначена для снятия защиты с любых DVD-дисков, так что вы сможете просматривать DVD-фильмы на компьютере с DVD-ROM, региональный код которого не DVD Shrink 3.2.0.15 DVD Shrink - программа, которая расшифровывает содержимое DVD-дисков и затем записывает полученный видео ряд на жесткий диск вашего компьютера DVD2One 2.4.1 DVD2One - это мощная программа, предназначенная для создания точных копий информации (в особенности фильмов) с любого DVD диска. DVD2One обладает высоким