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AnyDVD HD 8.3.9.0
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4.43 из 5, всего оценок - 144
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- Рейтинг программы - 4.43 из 5
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AnyDVD & AnyDVD HD - программа предназначена для снятия защиты с любых DVD-дисков, так что вы сможете просматривать DVD-фильмы на компьютере с DVD-ROM, региональный код которого не соответствует этому DVD-диску. Даже если ваш привод не "обеззонен", у вас есть возможность копировать диски с любым региональным кодом напрямую с DVD-ROM на DVD±RW!
Возможности программы:
- Дешифрование CSS и снятие регионального кодирования с DVD дисков;
- Снятие защиты Macrovision на аналоговое копирование;
- Снятие ограничений на действия пользователя;
- Незаметная работа, как системного драйвера;
- Дешифрование БЕЗ сохранения данных на жесткий диск;
- Дешифрование "на лету";
- Работа с любыми DVD дисками;
- Работа с любыми DVD-ROM устройствами, независимо от установленного регионального кода;
- Работа с любыми программами для копирования и воспроизведения DVD (например, CloneDVD);
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|Что нового в AnyDVD HD 8.3.9.0?
- Исправлены ошибки
- Обновлены переводы
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Отзывы о программе AnyDVD HD
Rus про AnyDVD 7.2.0.0 [07-06-2013]
Что вы хрень всякую пишите!Лучшая прога для снятия защиты и с двд и с блу-рея!Работаю с ней много лет.Проблем нет,всё вскрывает,а новинки если,то покупаете платную версию ибудет вам счастье!
3 | 15 | Ответить
Андрей про AnyDVD 7.1.5.0 [16-02-2013]
скачал с офицсайта 7.1.5.0. "Взломал" Валл-и без проблем в отличии от других подобных! И бесплатно, ну пусть на 29 дней. Но мне больше и не надо)) Потом мож понадобится, но к этому времени Winду7-64 переустановлю)))
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Шаляпин Алексей про AnyDVD 7.1.3.0 [23-01-2013]
Программа полная ерунда, ни делает копию с защищенного диска.
2 | | Ответить
Сергей в ответ Шаляпин Алексей про AnyDVD 7.4.8.0 [26-07-2014]
Программа классная, но она и не предназначена для копирования, она только позволяет другим программам копировать защищенные дискит
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Red FOX про AnyDVD 6.6.0.9 [02-02-2010]
Альтернатива - ты есть!! Спасибо Sly Soft!!!)))
3 | 1 | Ответить
csfiles.org.ua про AnyDVD 6.6.0.9 [30-01-2010]
Блин качественная програмка, нетребующая ликарства!
5 | 1 | Ответить
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