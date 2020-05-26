Gambler - клиент для игрового сервера www.gambler.ru.
Позволяет играть и общаться с другими участниками в преферанс, бридж, белот, деберц, шахматы, шашки, нарды, реверси, рэндзю, червы, кинг, up&down.
Турниры по играм, рейтинги, общение.
Важное замечание!
Для нормальной работы клиентской программы любой версии на любой платформе, ей необходимо право записи в каталог, в который она установлена. Если вы используете Windows XP и обычно работаете под логином, который не имеет прав администратора, а клиент был установлен в каталог Program Files (по умолчанию), вам нужно, чтобы администратор дал разрешение на запись в каталог установки. Если это невозможно или нежелательно, вы можете установить программу-клиент в свой собственный каталог, например, "Мои Документы\Gambler".
Многопользовательский ММО-экшн от компании Wargaming, посвящённый кораблям эпохи Первой и Второй мировых войн, в котором игроки в реальном времени участвуют в
Отзывы о программе Гамблер
Бодрец про Гамблер 3.26 RC (3.26.1.28) [24-05-2020]
Мною 23.05.20 получено наказание и не указано за что. это не первое наказание, ранее хоть указывали причину. Уверен что таким образом админ вынуждает оплату услуг. В игре попадаются такие отморозки которые имея 9 чистых на руках играют 6. и за подставу получают стимулирующую сдачу. Связи с админом нет, так как аккаунт автоматически блокируется. По известным причинам 3-й месяц без ЗП. опатить вымогателям не могу... | | Ответить
Петрович90 про Гамблер 3.26 RC (3.26.1.28) [14-05-2020]
MorganLLL пиздабол и походу чм@. Не буду играть,не буду играть...Кмд по дураку уже даже не запускается из-за отсутствия нужного количества команд,а этот у@бок все равно исправно платит. Я уже не говорю о том,что об него ноги вытирали и сто раз банили. | | Ответить
Николай про Гамблер 3.26 RC (3.26.1.28) [11-05-2020]
Игра вроде нормальная, но расклады порой шокируют. За одну игру было один раз 6 в 0, два раза 5 в 0 и четыре раза 4 в 0. Написал админам - ответ достойный самой игры - у нас мол самый продвинутый генератор случайных чисел. )) | | Ответить
AlexNet про Гамблер 3.26 RC (3.26.1.28) [25-04-2020]
По уважительной причине не смог продолжать игру в 1000 и чтобы не бросать стол я честно нажал тайм-аут.В итоге помимо честного поступка с моей стороны я получаю запрет на игры на 2 часа.Замечу что опция тайм-аут у них есть а нажимать её получается себе дороже.Короче вывод только один.Админы не адекваты ,раз не могут отрегулировать свой сайт и играть в это говно уже нет желания. | | Ответить
михаил про Гамблер 3.26 RC (3.26.1.28) [28-02-2020]
это нельзя назвать игрой,то что творят эти модераторы,не боясь тех проклятий,которыми их осыпают,это помойка. Слова честь, совесть им незнакомы. Если Вас или ваших близких будут преследовать неудачи вспомните гамблер, мой совет бегите или играйте не ради наживы | | Ответить