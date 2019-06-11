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World of Tanks 1.5.1.0
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4.50 из 5, всего оценок - 8
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- Рейтинг программы - 4.50 из 5
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World of Tanks - популярный многопользовательский ММО-экшн, благодаря которому пользователи смогут окунуться в атмосферу бескомпромиссных танковых сражений, а также узнать много новой информации о боевых машинах середины ХХ века. На сегодня Мир Танков - это самый популярный танковый онлайн симуляторов в своем жанре.
11 наций (СССР, Германия, США, Китай, Франция, Великобритания, Япония, Чехословакия, Швеция, Польша и Италия), более 500 танков, которые в свою очередь делятся по типам (легкие, средние и тяжелые танки, ПТ-САУ и САУ), около 40 разнообразных карт, различные игровые режимы - все это не даст заскучать практически ни одному игроку.
В боях игрок может зарабатывать опыт и кредиты, которые затем можно тратить на исследование и покупку техники более высокого уровня (в игре доступна техника с 1 по 10 уровень). Кроме этого присутствует возможность прокачивать умения и навыки экипажа, которые оказывают влияние на характеристики танков. Также доступны разнообразные модули и снаряжение, устанавливаемые на технику, и улучшающие ее показатели.
Любителям клановых войн доступны сражения на Глобальной карте, где необходимо сражаться за провинции, вступать в альянсы с другими кланами для уничтожения общего противника, проявлять торговую жилку и навыки дипломатии.
Ключевые особенности:
- Более 500 бронированных машин середины ХХ века.
- Пять уникальных классов техники позволит найти машины, наиболее подходящие вашему стилю игры.
- Около 40 разнообразных игровых локаций.
- Множество игровых режимов (учебные бои, случайный бой в составе рандомно подобранной команды из 15 других игроков, командные бои, битвы за укрепрайоны с соклановцами и пр.).
- Ранговые бои.
- Голосовой внутриигровой чат.
- Прокачка техники и экипажа.
- Рейтинги по технике и достижениям.
Размер файла: 3,9 Мб (Загрузок: 784)
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|Что нового в World of Tanks 1.5.1.0?
- Добавлен просмотр боевой эффективности за последние сутки.
- Возвращена изменённая и доработанная карта "Харьков".
- Добавлен новый элемент — Учебные материалы.
- Изменены параметры высокоуровневых средних танков Германии (Panzer 58 Mutz, Indien-Panzer, Leopard Prototyp A, Leopard 1) и Японии (STA-1, Type 61, STA-2, STB-1).
- Исправлены некоторые ошибки.
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Отзывы о программе World of Tanks
Николай про World of Tanks 1.4.0.0 [09-02-2019]
После обновления 1.4.0.0 в танки играть стало невозможно.Fps упал до 16.Наверное около 80% игроков играет на слабом железе, да и игрой это назвать нельзя, т.к. выкручивают все что можно на максимум. Красивым и динамичным должен быть бой а не картинка и среда.Наверное буду бросать игру если сохранится такая динамика. Игра будет доступна тем у кого хорошее железо, но это не большинство.
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