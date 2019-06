Оцените программу!

5 World of Tanks - популярный многопользовательский ММО-экшн, благодаря которому пользователи смогут окунуться в атмосферу бескомпромиссных танковых сражений, а также узнать много новой информации о боевых машинах середины ХХ века. На сегодня Мир Танков - это самый популярный танковый онлайн симуляторов в своем жанре. 11 наций (СССР, Германия, США, Китай, Франция, Великобритания, Япония, Чехословакия, Швеция, Польша и Италия), более 500 танков, которые в свою очередь делятся по типам (легкие, средние и тяжелые танки, ПТ-САУ и САУ), около 40 разнообразных карт, различные игровые режимы - все это не даст заскучать практически ни одному игроку. В боях игрок может зарабатывать опыт и кредиты, которые затем можно тратить на исследование и покупку техники более высокого уровня (в игре доступна техника с 1 по 10 уровень). Кроме этого присутствует возможность прокачивать умения и навыки экипажа, которые оказывают влияние на характеристики танков. Также доступны разнообразные модули и снаряжение, устанавливаемые на технику, и улучшающие ее показатели. Любителям клановых войн доступны сражения на Глобальной карте, где необходимо сражаться за провинции, вступать в альянсы с другими кланами для уничтожения общего противника, проявлять торговую жилку и навыки дипломатии. Ключевые особенности: Более 500 бронированных машин середины ХХ века.

Пять уникальных классов техники позволит найти машины, наиболее подходящие вашему стилю игры.

Около 40 разнообразных игровых локаций.

Множество игровых режимов (учебные бои, случайный бой в составе рандомно подобранной команды из 15 других игроков, командные бои, битвы за укрепрайоны с соклановцами и пр.).

Ранговые бои.

Голосовой внутриигровой чат.

Прокачка техники и экипажа.

Рейтинги по технике и достижениям. Скачать World of Tanks Размер файла: 3,9 Мб (Загрузок: 784) Что нового в World of Tanks 1.5.1.0?

Добавлен просмотр боевой эффективности за последние сутки.

Возвращена изменённая и доработанная карта "Харьков".

Добавлен новый элемент — Учебные материалы.

Изменены параметры высокоуровневых средних танков Германии (Panzer 58 Mutz, Indien-Panzer, Leopard Prototyp A, Leopard 1) и Японии (STA-1, Type 61, STA-2, STB-1).

Исправлены некоторые ошибки.