World of Tanks - популярный многопользовательский ММО-экшн, благодаря которому пользователи смогут окунуться в атмосферу бескомпромиссных танковых сражений, а также узнать много новой информации о боевых машинах середины ХХ века. На сегодня Мир Танков - это самый популярный танковый онлайн симуляторов в своем жанре.

11 наций (СССР, Германия, США, Китай, Франция, Великобритания, Япония, Чехословакия, Швеция, Польша и Италия), более 500 танков, которые в свою очередь делятся по типам (легкие, средние и тяжелые танки, ПТ-САУ и САУ), около 40 разнообразных карт, различные игровые режимы - все это не даст заскучать практически ни одному игроку.

В боях игрок может зарабатывать опыт и кредиты, которые затем можно тратить на исследование и покупку техники более высокого уровня (в игре доступна техника с 1 по 10 уровень). Кроме этого присутствует возможность прокачивать умения и навыки экипажа, которые оказывают влияние на характеристики танков. Также доступны разнообразные модули и снаряжение, устанавливаемые на технику, и улучшающие ее показатели.

Любителям клановых войн доступны сражения на Глобальной карте, где необходимо сражаться за провинции, вступать в альянсы с другими кланами для уничтожения общего противника, проявлять торговую жилку и навыки дипломатии.

Ключевые особенности: