ISO Workshop для Windows

ISO Workshop 8.4

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Описание ISO Workshop 8.4Описание   Скачать ISO Workshop 8.4СКАЧАТЬ (4,17 Мб) Скриншоты ISO Workshop 8.4Скриншоты (4)   Статистика ISO Workshop 8.4Статистика   Отзывы о ISO Workshop 8.4Отзывы (7)  
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4.59 из 5, всего оценок - 25
  • Рейтинг программы - 4.59 из 5
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ISO Workshop - удобный и простой в использовании инструмент для работы с образами дисков, с помощью которого можно осуществлять резервное копирование данных с оптических носителей, создавать точные копии дисков, преобразовывать образы в ISO или BIN формат, а также записывать готовые проекты на CD/DVD или Blu-Ray диски.

Ключевые особенности:

  • Поддержка форматов ISO, BIN, NRG, CDI, MDF, IMG, GI, PDI, DMG, B5I, B6I и пр.
  • Извлечение данных из образов диска.
  • Преобразование поддерживаемых форматов образа диска в ISO или BIN формат.
  • Запись ISO или CUE/BIN образов на CD/DVD или Blu-Ray диски.
  • Поддержка оптических носителей CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R DL, BD-R/RE.
  • Возможность проверки записанных дисков.
  • Наличие функции стирания перезаписываемых дисков.
ISO Workshop
ISO Workshop
ISO Workshop
ISO Workshop
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 19 675
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - Образы дисков
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Отзывы о программе ISO Workshop

денис про ISO Workshop 7.6 [21-08-2017]

просто офигенный И надежный РАНЬШЕ сайт софтпортал простот ЗАСРАЛСЯ ВИРУСАМИ В ПРОГРАММАХ,рекомендую проверять проги доктором вебером,а сайту за это дизлайк
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Сом в ответ денис про ISO Workshop 7.6 [11-10-2017]

Сайт то тут причем? С софтпортала качается все то же самое, что и с официального сайта. Просто разрабы стали пихать в свои установщики всякий хлам дабы подзаработать чуток.
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Jo29Rus про ISO Workshop 5.6 [16-12-2014]

Хорошая бесплатная программа. Использую тока для создания из диска iso образов.
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Тестеровщик про ISO Workshop 4.4 [10-11-2013]

Программа облажалась, при попытке распаковать ISO-образ размером 2,5 Гб.
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Андрей про ISO Workshop 1.3 [10-06-2011]

Хороша программа. Есть русский язык, выбирается в процессе установки.
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dddudnik в ответ Андрей про ISO Workshop 5.5 [25-09-2014]

русского языка нет - на официальном сайте
зачем людей обманываешь ?!
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Nifan про ISO Workshop 1.2 [29-05-2011]

Хороший продукт, ещё одна альтернатива нюрке.
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