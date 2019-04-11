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ISO Workshop 8.4
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4.59 из 5, всего оценок - 25
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- Рейтинг программы - 4.59 из 5
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ISO Workshop - удобный и простой в использовании инструмент для работы с образами дисков, с помощью которого можно осуществлять резервное копирование данных с оптических носителей, создавать точные копии дисков, преобразовывать образы в ISO или BIN формат, а также записывать готовые проекты на CD/DVD или Blu-Ray диски.
Ключевые особенности:
- Поддержка форматов ISO, BIN, NRG, CDI, MDF, IMG, GI, PDI, DMG, B5I, B6I и пр.
- Извлечение данных из образов диска.
- Преобразование поддерживаемых форматов образа диска в ISO или BIN формат.
- Запись ISO или CUE/BIN образов на CD/DVD или Blu-Ray диски.
- Поддержка оптических носителей CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R DL, BD-R/RE.
- Возможность проверки записанных дисков.
- Наличие функции стирания перезаписываемых дисков.
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Отзывы о программе ISO Workshop
денис про ISO Workshop 7.6 [21-08-2017]
просто офигенный И надежный РАНЬШЕ сайт софтпортал простот ЗАСРАЛСЯ ВИРУСАМИ В ПРОГРАММАХ,рекомендую проверять проги доктором вебером,а сайту за это дизлайк
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Сом в ответ денис про ISO Workshop 7.6 [11-10-2017]
Сайт то тут причем? С софтпортала качается все то же самое, что и с официального сайта. Просто разрабы стали пихать в свои установщики всякий хлам дабы подзаработать чуток.
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Jo29Rus про ISO Workshop 5.6 [16-12-2014]
Хорошая бесплатная программа. Использую тока для создания из диска iso образов.
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Тестеровщик про ISO Workshop 4.4 [10-11-2013]
Программа облажалась, при попытке распаковать ISO-образ размером 2,5 Гб.
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Андрей про ISO Workshop 1.3 [10-06-2011]
Хороша программа. Есть русский язык, выбирается в процессе установки.
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dddudnik в ответ Андрей про ISO Workshop 5.5 [25-09-2014]
русского языка нет - на официальном сайте
зачем людей обманываешь ?!
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Nifan про ISO Workshop 1.2 [29-05-2011]
Хороший продукт, ещё одна альтернатива нюрке.
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