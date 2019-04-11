ISO Workshop

BurnAware Free - отличная утилита для прожига CD, DVD и Blu-ray дисков, с помощью которой можно без проблем записывать аудио и видео диски, создавать образы дисков,

ImgBurn - бесплатный интсрумент для записи образов CD/DVD-дисков, который умеет работать практически с любыми приводами и накопителями. Приложение поддерживает

UltraISO - незаменимый инструмент для работы с образами дисков. Поможет выполнить запись и копирование компакт-дисков, отредактировать и создать образы, записать их

Nero Standard 2018 1.10.0.9

Nero - одна из самых популярных программ для работы с мультимедиа, с помощью которой можно записывать CD/DVD/Blu-ray диски, редактировать видео, копировать диски,

Win32 Disk Imager 1.0.0

Win32 Disk Imager - бесплатная и легкая в эксплуатации утилита, которая позволяет создавать точные копии USB флешек и карт памяти SD, сохранять их в виде IMG файлов,

CDBurnerXP 4.5.8.7042

CDBurnerXP - бесплатная программа для записи CD, DVD, Blu-Ray и HD-DVD дисков, с помощью которой можно создавать загрузочные, мультисессионные диски и аудио-CD, а