Earth Alerts для Windows

Earth Alerts 2019.1.46

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Earth Alerts 2019.1.46Описание   Скачать Earth Alerts 2019.1.46СКАЧАТЬ (2,91 Мб) Скриншоты Earth Alerts 2019.1.46Скриншоты (4)   Статистика Earth Alerts 2019.1.46Статистика   Отзывы о Earth Alerts 2019.1.46Отзывы (1)  
Оцените программу!
3.87 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 3.87 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Earth Alerts - программа, позволяющая оперативно получать информацию со всех уголков земного шара о различных стихийных бедствиях и природных катаклизмах, как например землетрясения, извержения вулканов, цунами, торнадо и ураганы. Для оповещения Earth Alerts использует разнообразные онлайн-ресурсы, предоставляемые такими организациями, как Национальная служба погоды (National Weather Service), Геологическая служба США (U.S. Geological Survey) и Смитсоновский институт (Smithsonian Institution).

Также программа интегрируется с Google Earth, что дает возможность просматривать случившиеся катаклизмы с помощью высокоточных фотоизображений со спутника. Поддерживаются звуковые и визуальные уведомления о происшествиях, отправка отчетов по e-Mail или с помощью SMS/MMS сообщений с информацией о катаклизме.

Что нового в Earth Alerts 2019.1.46?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Earth Alerts:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 698
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода, Время - другое
ТОП-сегодня раздела "Погода, Время"
 

Синоптик 1.3

Синоптик - Программа предназначена для быстрой загрузки прогноза погоды на 7 дней по выбранному Вами из базы городу

HTC Home 3.0.621

HTC Home - виджет погоды на рабочем столе, аналог виджета комуникаторов HTC с часами, прогнозом погоды и реалистичной анимацией

EarthTime 5.17.4

EarthTime - приложение, которое покажет местные время и дату любого города в мире

Погода на рабочем столе 1.0

Погода на рабочем столе - Программа для вставки на рабочий стол информера gismeteo.ru. Интуитивно понятный интерфейс. Программа не требовательна к ресурсам.

Barometr 1.0

Barometr - программа для определения погрешностей показаний барометра-погодника от местных условий: температуры и высоты над уровнем моря

Часы 1.2 для Opera

Часы - расширение экспресс-панели для Opera. Отображаев ваше текущее локальное время. Кроме этого умеет приветствовать пользователя в зависимости от времени суток

скачать Adguard

Отзывы о программе Earth Alerts

(ерж про Earth Alerts 2012.1.22 [23-06-2012]

Для пользователей, которых интересуют природные катаклизмы и владеющих английским языком, посвящается...
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 