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Weather Watcher Live 7.2.160
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4.21 из 5, всего оценок - 64
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- Рейтинг программы - 4.21 из 5
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Weather Watcher - Отличная программа, позволяющая получать сводку погоды в выбранном регионе для любого города по всему миру. Можно смотреть данные о погоде как по дням недели, так и по часам.
Weather Watcher - небольшая настольная погодная станция, которая спокойно "сидит" в системном трее и автоматически обновляет сведения о погоде в указанном интервале времени. Weather Watcher покажет Вам текущий прогноз, включая температуру, температуру "на ощущение" (т.е. температуру, которая будет ощущаться одетым по сезону человеком), влажность, ветер, видимость, давление, и ультрафиолетовое излучение.
Weather Watcher может также дать Вам 10-дневный прогноз, который включает общие состояния окружающей среды, температурные максимумы и минимумы и ожидаемое ультрафиолетовое излучение. Погодные измерения могут быть показаны в метрических или английских единицах. Кроме этого Есть возможность просмотра текущих спутниковых фотографий выбранной страны.
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Отзывы о программе Weather Watcher Live
Ivan1986 про Weather Watcher Live 7.2.67 [17-07-2016]
Неплохо имееть за такую программу $19.00, с меня списали 1234,24 руб. Для полного счастья нужен русский язык.
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Олег про Weather Watcher Live 7.2.39 [07-01-2015]
Поставил себе Weather Watcher Live 7.1.85. Искал подобную программу только ради отображения в системном трее забортовой температуры воздуха. Показывает, но неправильно. "18" вместо "-18". Придется сносить. И продолжить поиски... За что платить не понятно.
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Валерий в ответ Олег про Weather Watcher Live 7.2.51 [04-10-2015]
А в настройках галочку снять "Hide sign when negative" ("Скрыть отрицательный знак") никак? Ну, тогда сноси :)
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\\\ про Weather Watcher Live 7.0.77 [14-06-2011]
в прошлых версиях была библиотека с кодами городов, в новой версии этого нет, где искать не ясно
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ПРОХОДИЛ МИМО про Weather Watcher Live 7.0.77 [02-04-2011]
Прога отличная,наверное.но мне на хрен не нужна.Ещё и платная?
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Макс про Weather Watcher 7.0.47 [09-01-2011]
Мне совершенно непонятно за что здесь платить автору 16 баксов зажрались вы ребята программисты)))))))))))
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