Отзывы о программе ImageUSB

Дмитрий

Образ флешки сделал через эту прогу , когда нужно было восстановить образ обратно на флешку программа процесс произвела но открыть флешку не смог , виндовс требовал форматирования и флешку не открывал , образ bin нельзя ничем открыть или смонтировать. от этой программы только вред

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