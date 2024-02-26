ImageUSB для Windows
|Оценка:
|3.48/5 голосов - 25
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.1006 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PassMark SoftWare
|Категории:
|Образы дисков - Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 29 299 | Статистика
|Размер:
|2,34 Мб
|СКАЧАТЬ
ImageUSB - бесплатная портативная утилита, с помощью которой можно быстро создавать образ USB Flash Drive в формате BIN. Готовый образ содержимого флешки сохраняется на жестком диске, после чего его можно "развернуть" на новом USB-носителе. Имеется проверка правильности записанных данных. ImageUSB предоставляет возможность копировать любые USB Flash Drive, в том числе и загрузочные.
Daemon Tools - небольшое, бесплатное, но при этом очень функциональное приложение для создания...
UltraISO - незаменимый инструмент для работы с образами дисков. Поможет выполнить запись и...
Alcohol 120% 2.1.1.2201 Free Edition
Alcohol 120% Free - бесплатная версия популярного эмулятора приводов. Программа умеет записывать...
Alcohol 120% - популярный эмулятор CD/DVD-дисков, который создает на жестком диске ПК пользователя...
WinToFlash - бесплатное приложение, которое поможет вам создать загрузочную флешку для...
Alcohol 52% Free Edition 2.1.1.2201
Alcohol 52% Free Edition - бесплатная версия популярного эмулятора CD/DVD-приводов. Позволяет создавать...
Отзывы о программе ImageUSB
Эрик про ImageUSB 1.2.1006 [09-03-2016]
Простая, работает без установки. Пробовал скопировать загрузочную флешку. Скопировать, скопировала.. но только тупо копия файлов получилась, не грузится "копия".
7 | 15 | Ответить
Дмитрий про ImageUSB 1.2.1006 [12-02-2016]
Образ флешки сделал через эту прогу , когда нужно было восстановить образ обратно на флешку программа процесс произвела но открыть флешку не смог , виндовс требовал форматирования и флешку не открывал , образ bin нельзя ничем открыть или смонтировать. от этой программы только вред
10 | 11 | Ответить
Владимир в ответ Дмитрий про ImageUSB 1.3.1000 [22-04-2016]
Согласен. Дерьмо первостатейное. MBR на флешке наглухо убивает.
9 | 7 | Ответить