ImageUSB для Windows

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Оценка: 3.48/5 голосов - 25
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.1006 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Образы дисков - Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):6 / 29 299 | Статистика
Размер:2,34 Мб
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ImageUSB скриншот № 1

ImageUSB - бесплатная портативная утилита, с помощью которой можно быстро создавать образ USB Flash Drive в формате BIN. Готовый образ содержимого флешки сохраняется на жестком диске, после чего его можно "развернуть" на новом USB-носителе. Имеется проверка правильности записанных данных. ImageUSB предоставляет возможность копировать любые USB Flash Drive, в том числе и загрузочные.

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Отзывы о программе ImageUSB

Эрик про ImageUSB 1.2.1006 [09-03-2016]

Простая, работает без установки. Пробовал скопировать загрузочную флешку. Скопировать, скопировала.. но только тупо копия файлов получилась, не грузится "копия".
7 | 15 | Ответить

Дмитрий про ImageUSB 1.2.1006 [12-02-2016]

Образ флешки сделал через эту прогу , когда нужно было восстановить образ обратно на флешку программа процесс произвела но открыть флешку не смог , виндовс требовал форматирования и флешку не открывал , образ bin нельзя ничем открыть или смонтировать. от этой программы только вред
10 | 11 | Ответить

Владимир в ответ Дмитрий про ImageUSB 1.3.1000 [22-04-2016]

Согласен. Дерьмо первостатейное. MBR на флешке наглухо убивает.
9 | 7 | Ответить

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